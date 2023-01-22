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Главные события и заявления дня: 22 января - РИА Новости Крым, 22.01.2023
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Главные события и заявления дня: 22 января
Главные события и заявления дня: 22 января - РИА Новости Крым, 22.01.2023
Главные события и заявления дня: 22 января
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин оценили итоги встречи контактной группы НАТО по Украине на базе Рамштайн... РИА Новости Крым, 22.01.2023
2023-01-22T19:13
2023-01-22T19:15
главное за день
в мире
сво
болгария
чп на крымском мосту
белгород
финляндия
украина
дмитрий медведев
вячеслав володин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин оценили итоги встречи контактной группы НАТО по Украине на базе Рамштайн. Российские военные при наступлении в Запорожской области заняли новые выгодные рубежи. ВСУ продолжают обстреливать мирное население и соцобъекты в Белгородской области. МИД Финляндии завили о заморозке российских активов. В Болгарии поспешили "откреститься" от причастности к теракту на Крымском мосту.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Оценки итогов встречи стран-членов НАТО по УкраинеПо мнению зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, встреча контактной группы стран-членов НАТО по поддержке Украины на базе Рамштайн в Германии и принятые по ее результатам решения прямо говорят о стремлении противников "измотать Россию, а лучше – уничтожить". При этом политик указал на вероятность создания нового военного альянса в противовес США и их союзникам в случае, если конфликт войдет в затяжную фазу."И тогда Штаты окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев, а мир снова придет в равновесное состояние. Если, конечно, не будет слишком поздно", – резюмировал Медведев.В свою очередь спикер Госдумы России Вячеслав Володин предостерег коллективный Запад от поставок Киеву вооружения, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата российских территорий. Это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия, отметил он."Западу нужно понять, что это приведет к трагедии мирового масштаба, которая уничтожит их страны", – подчеркнул Володин.Наступление армии России Российская армия разгромила подразделения вооруженных сил Украины на Купянском и Красно-Лиманском направлениях, в Донецкой Народной Республике и на Херсонщине. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.За сутки на Красно-Лиманском направлении уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, пять бронированных машин, пикап, две радиолокационные станции AN/TPQ-48 и AN/TPQ-37. На Купянском направлении уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, автомобиль и пикап. На Херсонском направлении уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36.В ходе наступления на Донецком направлении нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ. А в районе Антоновки уничтожен украинский склад артиллерийских боеприпасов. За сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые машины, два автомобиля и гаубица Д-30."В Донецкой Народной Республике сбит украинский самолет Су-25. Также уничтожена радиолокационная станция AN/ТPQ-36, девять беспилотников и два снаряда HIMARS", – добавили в Минобороны.Также на Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки на данном направлении украинские военные потеряла до 85-ти человек, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, пикап, две гаубицы Д-20 и гаубицу Д-30.Под обстрелом ВСУ Белгородская областьВ воскресенье под обстрел ВСУ в очередной раз попали села приграничной с Украиной Белгородской области. Удар пришелся по селу Вязовое Краснояружского района. Обошлось без пострадавших, в двух домовладениях выбиты окна, повреждены линии электропередачи.Заявление МИД ФинляндииУправление по взысканию долгов Финляндии заморозило российские активы на 187 миллионов евро. Речь идет о недвижимости, акциях, машинах, яхтах и самолетах, уточнила начальник отдела санкций МИД Финляндии Пиа Саариваара.Болгария и теракт на Крымском мостуПрокуратура Софии не выявила причастности Болгарии к теракту на Крымском мосту, заявил главный прокурор страны Иван Гешев."Коллеги из Софийской городской прокуратуры категорически установили, что Болгария не имеет ничего общего со взрывом на Крымском мосту", - написал Гешев в Twitter.Прокурор также завил, что якобы заявление России о "болгарском следе" не что иное как "российская гибридная атака на европейское сообщество".
https://crimea.ria.ru/20230122/ne-nado-illyuziy-medvedev-o-konflikte-na-ukraine-1126523613.html
https://crimea.ria.ru/20230122/vsu-udarili-po-belgorodskoy-oblasti-povrezhdeny-zhilye-doma-1126522324.html
болгария
белгород
финляндия
украина
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главное за день, в мире, сво, болгария, чп на крымском мосту, белгород, финляндия, украина, дмитрий медведев, вячеслав володин
Главные события и заявления дня: 22 января

Главные события и заявления воскресенья, 22 января

19:13 22.01.2023 (обновлено: 19:15 22.01.2023)
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкСитуация под Мариуполем
Ситуация под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости . Иван Родионов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин оценили итоги встречи контактной группы НАТО по Украине на базе Рамштайн. Российские военные при наступлении в Запорожской области заняли новые выгодные рубежи. ВСУ продолжают обстреливать мирное население и соцобъекты в Белгородской области. МИД Финляндии завили о заморозке российских активов. В Болгарии поспешили "откреститься" от причастности к теракту на Крымском мосту.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Оценки итогов встречи стран-членов НАТО по Украине
По мнению зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, встреча контактной группы стран-членов НАТО по поддержке Украины на базе Рамштайн в Германии и принятые по ее результатам решения прямо говорят о стремлении противников "измотать Россию, а лучше – уничтожить". При этом политик указал на вероятность создания нового военного альянса в противовес США и их союзникам в случае, если конфликт войдет в затяжную фазу.
"И тогда Штаты окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев, а мир снова придет в равновесное состояние. Если, конечно, не будет слишком поздно", – резюмировал Медведев.
В свою очередь спикер Госдумы России Вячеслав Володин предостерег коллективный Запад от поставок Киеву вооружения, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата российских территорий. Это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия, отметил он.
"Западу нужно понять, что это приведет к трагедии мирового масштаба, которая уничтожит их страны", – подчеркнул Володин.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
17:26
Не надо иллюзий: Медведев о конфликте на Украине
Наступление армии России
Российская армия разгромила подразделения вооруженных сил Украины на Купянском и Красно-Лиманском направлениях, в Донецкой Народной Республике и на Херсонщине. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.
За сутки на Красно-Лиманском направлении уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, пять бронированных машин, пикап, две радиолокационные станции AN/TPQ-48 и AN/TPQ-37. На Купянском направлении уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, автомобиль и пикап. На Херсонском направлении уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36.
В ходе наступления на Донецком направлении нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ. А в районе Антоновки уничтожен украинский склад артиллерийских боеприпасов. За сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые машины, два автомобиля и гаубица Д-30.
"В Донецкой Народной Республике сбит украинский самолет Су-25. Также уничтожена радиолокационная станция AN/ТPQ-36, девять беспилотников и два снаряда HIMARS", – добавили в Минобороны.
Также на Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки на данном направлении украинские военные потеряла до 85-ти человек, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, пикап, две гаубицы Д-20 и гаубицу Д-30.
Под обстрелом ВСУ Белгородская область
В воскресенье под обстрел ВСУ в очередной раз попали села приграничной с Украиной Белгородской области. Удар пришелся по селу Вязовое Краснояружского района. Обошлось без пострадавших, в двух домовладениях выбиты окна, повреждены линии электропередачи.
Гладков: из-за удара ВСУ по Белгородской области повреждены дома и линии электропередачи
16:24
ВСУ ударили по Белгородской области: повреждены жилые дома
Заявление МИД Финляндии
Управление по взысканию долгов Финляндии заморозило российские активы на 187 миллионов евро. Речь идет о недвижимости, акциях, машинах, яхтах и самолетах, уточнила начальник отдела санкций МИД Финляндии Пиа Саариваара.
Болгария и теракт на Крымском мосту
Прокуратура Софии не выявила причастности Болгарии к теракту на Крымском мосту, заявил главный прокурор страны Иван Гешев.
"Коллеги из Софийской городской прокуратуры категорически установили, что Болгария не имеет ничего общего со взрывом на Крымском мосту", - написал Гешев в Twitter.
Прокурор также завил, что якобы заявление России о "болгарском следе" не что иное как "российская гибридная атака на европейское сообщество".
 
Главное за деньВ миреСВОБолгарияЧП на Крымском мостуБелгородФинляндияУкраинаДмитрий МедведевВячеслав Володин
 
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