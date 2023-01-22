https://crimea.ria.ru/20230122/rossiyskie-pvo-sbili-ukrainskiy-su-25-v-donetskoy-narodnoy-respublike-1126521648.html
Российские ПВО сбили украинский Су-25 в Донецкой Народной Республике
Российские ПВО сбили украинский Су-25 в Донецкой Народной Республике - РИА Новости Крым, 22.01.2023
Российские ПВО сбили украинский Су-25 в Донецкой Народной Республике
В Донецкой Народной Республике сбит украинский самолет Су-25. Также уничтожена радиолокационная станция AN/ТPQ-36, девять беспилотников и два снаряда HIMARS. Об РИА Новости Крым, 22.01.2023
2023-01-22T15:23
2023-01-22T15:23
2023-01-22T15:26
сво
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вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике сбит украинский самолет Су-25. Также уничтожена радиолокационная станция AN/ТPQ-36, девять беспилотников и два снаряда HIMARS. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.Также уничтожены девять украинских беспилотников в районе населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В районе Работино и Молочанска Запорожской области сбиты два снаряда системы залпового огня HIMARS. А в Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36.Кроме того, ударами оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией уничтожен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Лежино Запорожской области, и пункт управления 74-м артиллерийским подразделением ВСУ. На огневых позициях уничтожена живая сила и военная техника противника в 119-ти районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 376 самолетов, 203 вертолета, 2931 беспилотный летательный аппарат, 401 зенитный ракетный комплекс, 7601 танк и другие боевые бронированные машины, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3887 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8144 единицы специальной военной автомобильной техники.Ранее в ведомстве сообщили, что при наступлении на Запорожском направлении российские войска заняли новые более выгодные позиции и рубежи.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление армии России: в Донбассе освобождено ДвуречьеВойска Украины минировали котельные при отступлении из ЛНРАртемовск готовятся взять в оперативное окружение – Пушилин
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Российские ПВО сбили украинский Су-25 в Донецкой Народной Республике
Сбит украинский Су-25 и разгромлена техника: Минобороны об успехах российской армии
15:23 22.01.2023 (обновлено: 15:26 22.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике сбит украинский самолет Су-25. Также уничтожена радиолокационная станция AN/ТPQ-36, девять беспилотников и два снаряда HIMARS. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Антоновка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины", – говорится в сообщении.
Также уничтожены девять украинских беспилотников в районе населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В районе Работино и Молочанска Запорожской области сбиты два снаряда системы залпового огня HIMARS. А в Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36.
Кроме того, ударами оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией уничтожен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Лежино Запорожской области, и пункт управления 74-м артиллерийским подразделением ВСУ. На огневых позициях уничтожена живая сила и военная техника противника в 119-ти районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 376 самолетов, 203 вертолета, 2931 беспилотный летательный аппарат, 401 зенитный ракетный комплекс, 7601 танк и другие боевые бронированные машины, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3887 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8144 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее в ведомстве сообщили, что при наступлении на Запорожском направлении российские войска заняли новые
более выгодные позиции и рубежи.
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