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Российские ПВО сбили украинский Су-25 в Донецкой Народной Республике - РИА Новости Крым, 22.01.2023
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Российские ПВО сбили украинский Су-25 в Донецкой Народной Республике
Российские ПВО сбили украинский Су-25 в Донецкой Народной Республике - РИА Новости Крым, 22.01.2023
Российские ПВО сбили украинский Су-25 в Донецкой Народной Республике
В Донецкой Народной Республике сбит украинский самолет Су-25. Также уничтожена радиолокационная станция AN/ТPQ-36, девять беспилотников и два снаряда HIMARS. Об РИА Новости Крым, 22.01.2023
2023-01-22T15:23
2023-01-22T15:26
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике сбит украинский самолет Су-25. Также уничтожена радиолокационная станция AN/ТPQ-36, девять беспилотников и два снаряда HIMARS. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.Также уничтожены девять украинских беспилотников в районе населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В районе Работино и Молочанска Запорожской области сбиты два снаряда системы залпового огня HIMARS. А в Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36.Кроме того, ударами оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией уничтожен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Лежино Запорожской области, и пункт управления 74-м артиллерийским подразделением ВСУ. На огневых позициях уничтожена живая сила и военная техника противника в 119-ти районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 376 самолетов, 203 вертолета, 2931 беспилотный летательный аппарат, 401 зенитный ракетный комплекс, 7601 танк и другие боевые бронированные машины, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3887 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8144 единицы специальной военной автомобильной техники.Ранее в ведомстве сообщили, что при наступлении на Запорожском направлении российские войска заняли новые более выгодные позиции и рубежи.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление армии России: в Донбассе освобождено ДвуречьеВойска Украины минировали котельные при отступлении из ЛНРАртемовск готовятся взять в оперативное окружение – Пушилин
https://crimea.ria.ru/20230120/rossiyskie-sily-osvobodili-klescheevku-v-dnr--minoborony-1126495801.html
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), события в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область
Российские ПВО сбили украинский Су-25 в Донецкой Народной Республике

Сбит украинский Су-25 и разгромлена техника: Минобороны об успехах российской армии

15:23 22.01.2023 (обновлено: 15:26 22.01.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России на Запорожском направлении
Работа противовоздушной обороны России на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике сбит украинский самолет Су-25. Также уничтожена радиолокационная станция AN/ТPQ-36, девять беспилотников и два снаряда HIMARS. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Антоновка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины", – говорится в сообщении.

Также уничтожены девять украинских беспилотников в районе населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В районе Работино и Молочанска Запорожской области сбиты два снаряда системы залпового огня HIMARS. А в Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36.
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Кроме того, ударами оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией уничтожен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Лежино Запорожской области, и пункт управления 74-м артиллерийским подразделением ВСУ. На огневых позициях уничтожена живая сила и военная техника противника в 119-ти районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 376 самолетов, 203 вертолета, 2931 беспилотный летательный аппарат, 401 зенитный ракетный комплекс, 7601 танк и другие боевые бронированные машины, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3887 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8144 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее в ведомстве сообщили, что при наступлении на Запорожском направлении российские войска заняли новые более выгодные позиции и рубежи.
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СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)События в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьХерсонская область
 
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