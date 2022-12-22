https://crimea.ria.ru/20221222/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-22-dekabrya-1126090966.html

Главные события и заявления дня: 22 декабря

Главные события и заявления дня: 22 декабря - РИА Новости Крым, 22.12.2022

Главные события и заявления дня: 22 декабря

Путин подвел итоги года. Удары российских войск парализовали работу военно-промышленного комплекса Украины. В Херсонской области в результате теракта погиб... РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-22T22:14

2022-12-22T22:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Путин подвел итоги года. Удары российских войск парализовали работу военно-промышленного комплекса Украины. В Херсонской области в результате теракта погиб поселковый глава. В США признали участие в конфликте на Украине. Политологи обсудили итоги визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. В Армении нашли родственников владельца потерянной в Крыму солдатской медали.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Российские удары парализовали ВПК УкраиныБолее 1300 критически важных объектов Украины были поражены ударами российских войск с начала спецоперации на Украине. Это позволило не только существенно снизить военный потенциал ВСУ, но и парализовать работу украинского военно-промышленного комплекса.В то же время в войска военных округов России, Северного флота и ВДВ поставлено свыше 3100 единиц бронетанкового, ракетно-артиллерийского и другого вооружения. Происходит полномасштабное переоснащение в стратегических ядерных силах. В приоритете также современные и перспективные ракетные комплексы, модернизация самолетов дальней авиации. Доля современного вооружения в ядерной триаде доведена до 91,3%.За последние сутки российские военные нанесли огневое поражение на Купянском и Южно-Донецком направлениях, продолжили наступление на Донецком. ВСУ понесли серьезные потери в технике и личном составе. В Запорожской области уничтожены две диверсионные группы ВСУ. В Херсонской области уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы.Теракт в Херсонской областиПогиб глава поселка Любимовка Херсонской области Андрей Штепа."Сегодня украинские террористы совершили покушение на главу села Любимовка Каховского муниципального округа, в результате которого Андрей Штепа погиб", – сообщили в администрации области.Медаль "За боевые заслуги" вернулась в семью рядовогоМедаль "За боевые заслуги", утерянная рядовым Геворком Абрамяном у подножия Чатыр-Дага 78 лет назад, вернулась в семью солдата.Родственников рядового искали всем миром. Поисковикам удалось установить, что рядовой Абрамян 1903 года рождения после войны жил в Ереване. Здесь же живут дочь Анаит и внук Хачик Мартоян.США причастны к конфликту на УкраинеЗаявления Белого дома доказывают причастность США к конфликту на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США "не указывают Киеву, какие военные операции проводить", так как "Крым – это Украина, и украинцы вправе решать, где они будут проводить операции в пределах своей страны", а также как они будут вестись: "с каким темпом, в каких масштабах и в какие сроки.Итоги встречи Джо Байдена и Владимира ЗеленскогоВизит президента Украины в Вашингтон свидетельствует, что Киев и США не хотят мира и не готовы к нему. Напротив, они нацелены на конфликт, гибель солдат и дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов"Визит Зеленского сюда, беседы в Вашингтоне показали, что ни администрация, ни Зеленский к миру не готовы", – сказал он.Зеленский в США не достиг главной цели - эксперт >>По мнению директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, визит был организован Белым домом и демократами, чтобы до конца года "продавить" принятие бюджета на 2023 год в Конгрессе и успеть нажиться на очередном транше Киеву.

https://crimea.ria.ru/20221222/putin-podvel-itogi-goda-osnovnye-tezisy-1126089640.html

https://crimea.ria.ru/20221222/putin-nazval-prichiny-i-zadachi-svo-na-ukraine-1126088326.html

https://crimea.ria.ru/20221222/v-lnr-likvidirovan-posobnik-sentsova-kotoryy-gotovil-terakty-v-krymu--1126073690.html

https://crimea.ria.ru/20221222/glavnye-novosti-kryma-22-dekabrya-1126090444.html

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