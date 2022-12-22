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Удары российских войск и потери ВСУ: сводка спецоперации на 22 декабря
Удары российских войск и потери ВСУ: сводка спецоперации на 22 декабря - РИА Новости Крым, 22.12.2022
Удары российских войск и потери ВСУ: сводка спецоперации на 22 декабря
Российские военные нанесли огневое поражение на Купянском и Южно-Донецком направлениях, а также продолжили наступление на Донецком, потери украинской армии... РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T13:45
2022-12-22T13:45
2022-12-22T13:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли огневое поражение на Купянском и Южно-Донецком направлениях, а также продолжили наступление на Донецком, потери украинской армии составили около ста человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Так, на Купянском направлении нанесен удар по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Кучеровка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено около 15 украинских военнослужащих и два автомобиля."На Красно-Лиманском направлении в ходе огневого налета российской артиллерии поражены подразделения противника, сосредоточенные в районах Сергеевки ЛНР и Терны Донецкой Народной Республики. Потери Вооруженных сил Украины здесь за сутки составили более 20 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три пикапа", - говорится в сообщении.На Донецком направлении российские войска продолжили наступательные действия, уничтожено около 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей. А на Южно-Донецком ударами авиации и артиллерии нанесено поражение противнику.Кроме того, в районах сел Сладкое Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы ВСУ. Всего за сутки на этом направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 57-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 93-х районах",- отметили в Минобороны.Также российские военнослужащие вскрыли позиции возле Веселого в Херсонской области - уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы, заключили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:На всех территориях РФ будет обеспечена безопасная жизнь граждан — ПутинВСУ начали применять тактику "выжженной земли" в АртемовскеПутин создал рабочую группу по вопросам поддержки участников СВО
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сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), события в донбассе
Удары российских войск и потери ВСУ: сводка спецоперации на 22 декабря
Минобороны: войска РФ ведут наступление на Донецком направлении, уничтожены 50 боевиков
13:45 22.12.2022 (обновлено: 13:47 22.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли огневое поражение на Купянском и Южно-Донецком направлениях, а также продолжили наступление на Донецком, потери украинской армии составили около ста человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, на Купянском направлении нанесен удар по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Кучеровка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено около 15 украинских военнослужащих и два автомобиля.
"На Красно-Лиманском направлении в ходе огневого налета российской артиллерии поражены подразделения противника, сосредоточенные в районах Сергеевки ЛНР и Терны Донецкой Народной Республики. Потери Вооруженных сил Украины здесь за сутки составили более 20 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три пикапа", - говорится в сообщении.
На Донецком направлении российские войска продолжили наступательные действия, уничтожено около 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей. А на Южно-Донецком ударами авиации и артиллерии нанесено поражение противнику.
Кроме того, в районах сел Сладкое Донецкой Народной Республики и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы ВСУ. Всего за сутки на этом направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 57-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 93-х районах",- отметили в Минобороны.
Также российские военнослужащие вскрыли позиции возле Веселого в Херсонской области - уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы, заключили в ведомстве.
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