Главные события и заявления дня: 19 декабря
Главные события и заявления воскресенья, 19 декабря
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Белоруссию
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. Успехи российских вооруженных сил в зоне специальной военной операции. Американские ракеты над Белгородской областью. Новый удар по энергообъектам Украины. Закон о повышении МРОТ в России. Перспектива введения QR-кодов и ограничений из-за гриппа. Визит Владимира Путина в Белоруссию. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Успехи российских военных
Вооруженные силы России поразили временный пункт дислокации группы центра специальных операций "Юг" ВСУ, а также бригады теробороны Украины в Херсонской области, сообщили в Минобороны.Удары по позициям противника наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.
Кроме того, за прошедшие сутки российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в Донецкой и Луганской народных республиках и Харьковской области, уничтожили шесть диверсионных групп и заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.
Ракеты над Белгородской областью
В воздушном пространстве Белгородской области за минувшие сутки сбиты четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США, сообщили в понедельник минобороны России. В этот же день губернатор области Вячеслав Гладков уточнил число пострадавших в результате воскресных обстрелов Белгорода — один человек погиб и еще 12 ранены.
Энергетической коллапс на Украине
В десяти областях Украины в понедельник введены аварийные графики отключений вследствие поражения ряда инфраструктурных объектов, сообщает компания "Укрэнерго". По данным предприятия, самая сложная ситуация сложилась в центральном, восточном и днепровском регионах. Введены графики аварийных отключений в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и Киеве. Ремонтники ведут восстановительные работы, однако в приоритете — объекты критической инфраструктуры. "Возобновление энергоснабжения бытовым потребителям может занять длительное время", — констатировали в компании.
Повышение МРОТ
С 1 января 2023 года в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) поднимется на 6,3%. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. В соответствии с ним, сумма МРОТ достигнет 16 242 рублей в месяц, ранее он составлял 15 279 рублей.
QR-коды и ограничения из-за гриппа
Введение системы QR-кодов на фоне высокой активности вирусов гриппа в России не планируется, эпидситуация не требует дополнительных ограничительных мер на федеральном уровне, сообщили в понедельник пресс-службе Роспотребнадзора.