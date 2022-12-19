https://crimea.ria.ru/20221219/sotni-unichtozhennykh-boevikov-i-novye-zanyatye-rubezhi--svodka-svo-za-sutki-1125988748.html

Сотни уничтоженных боевиков и новые занятые рубежи – сводка СВО за сутки

Сотни уничтоженных боевиков и новые занятые рубежи – сводка СВО за сутки - РИА Новости Крым, 19.12.2022

Сотни уничтоженных боевиков и новые занятые рубежи – сводка СВО за сутки

За прошедшие сутки российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в Донецкой и Луганской народных республиках и Харьковской области, уничтожили шесть... РИА Новости Крым, 19.12.2022

2022-12-19T15:13

2022-12-19T15:13

2022-12-19T15:13

сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

украина

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в Донецкой и Луганской народных республиках и Харьковской области, уничтожили шесть диверсионных групп и заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.Красно-Лиманское направлениеТак, на Купянском направлении российская артиллерия нанесла удар по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты (БМП) и два автомобиля.Кроме того, российские военные уничтожили четыре диверсионные группы ВСУ в районе населенного пункта Розовка ЛНР.Общие потери противника на Красно-Лиманском направлении составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.Донецкое направлениеНа Донецком направлении в результате наступления российские войска заняли более выгодные рубежи. Артиллеристы ВС РФ сорвали попытки противника провести разведку боем позиций российских войск в направлении населенных пунктов Спорное, Новгородское, Водяное, Ленинское и Невельское ДНР.За сутки на Донецком направлении уничтожено более 130 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и три автомобиля.В районе населенного пункта Никольское в ДНР уничтожены две диверсионные группы ВСУ.Всего на этом направлении украинские военные потеряли до 80 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три пикапа.Читайте также на РИА Новости Крым:Как проходит освобождение населенных пунктов ДНРПотери ВСУ: в Минобороны рассказали о ситуации на линии соприкосновенияРоссийские войска освободили Яковлевку в ДНР

https://crimea.ria.ru/20221219/vs-rossii-unichtozhili-pozitsii-s-kotorykh-vsu-bili-po-donetsku-1125978190.html

https://crimea.ria.ru/20221219/kak-prokhodit-osvobozhdenie-naselennykh-punktov-dnr-1125978763.html

украина

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)