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Сотни уничтоженных боевиков и новые занятые рубежи – сводка СВО за сутки
Сотни уничтоженных боевиков и новые занятые рубежи – сводка СВО за сутки - РИА Новости Крым, 19.12.2022
Сотни уничтоженных боевиков и новые занятые рубежи – сводка СВО за сутки
За прошедшие сутки российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в Донецкой и Луганской народных республиках и Харьковской области, уничтожили шесть... РИА Новости Крым, 19.12.2022
2022-12-19T15:13
2022-12-19T15:13
2022-12-19T15:13
сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
украина
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в Донецкой и Луганской народных республиках и Харьковской области, уничтожили шесть диверсионных групп и заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.Красно-Лиманское направлениеТак, на Купянском направлении российская артиллерия нанесла удар по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты (БМП) и два автомобиля.Кроме того, российские военные уничтожили четыре диверсионные группы ВСУ в районе населенного пункта Розовка ЛНР.Общие потери противника на Красно-Лиманском направлении составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.Донецкое направлениеНа Донецком направлении в результате наступления российские войска заняли более выгодные рубежи. Артиллеристы ВС РФ сорвали попытки противника провести разведку боем позиций российских войск в направлении населенных пунктов Спорное, Новгородское, Водяное, Ленинское и Невельское ДНР.За сутки на Донецком направлении уничтожено более 130 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и три автомобиля.В районе населенного пункта Никольское в ДНР уничтожены две диверсионные группы ВСУ.Всего на этом направлении украинские военные потеряли до 80 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три пикапа.Читайте также на РИА Новости Крым:Как проходит освобождение населенных пунктов ДНРПотери ВСУ: в Минобороны рассказали о ситуации на линии соприкосновенияРоссийские войска освободили Яковлевку в ДНР
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сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр)
Сотни уничтоженных боевиков и новые занятые рубежи – сводка СВО за сутки
МО: войска РФ за сутки уничтожили порядка 300 боевиков ВСУ и около 20 единиц техники
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в Донецкой и Луганской народных республиках и Харьковской области, уничтожили шесть диверсионных групп и заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
Красно-Лиманское направление
Так, на Купянском направлении российская артиллерия нанесла удар по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты (БМП) и два автомобиля.
"На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ, сосредоточенным в районах Стельмаховка, Червоная Диброва ЛНР и в районе Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские военные уничтожили четыре диверсионные группы ВСУ в районе населенного пункта Розовка ЛНР.
Общие потери противника на Красно-Лиманском направлении составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.
Донецкое направление
На Донецком направлении в результате наступления российские войска заняли более выгодные рубежи. Артиллеристы ВС РФ сорвали попытки противника провести разведку боем позиций российских войск в направлении населенных пунктов Спорное, Новгородское, Водяное, Ленинское и Невельское ДНР.
За сутки на Донецком направлении уничтожено более 130 украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и три автомобиля.
"На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ, предпринявших безуспешные попытки атаковать в районах населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка и Новоселка ДНР", – добавили в ведомстве.
В районе населенного пункта Никольское в ДНР уничтожены две диверсионные группы ВСУ.
Всего на этом направлении украинские военные потеряли до 80 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три пикапа.
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