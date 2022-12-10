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Ждать ли новую мобилизацию и когда грянут бури: топ новостей недели

Ждать ли новую мобилизацию и когда грянут бури: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 10.12.2022

Ждать ли новую мобилизацию и когда грянут бури: топ новостей недели

Путин ответил на вопрос о новой мобилизации в России. В Минобороны рассказали подробности атаки на аэродромы Энгельс и Дягилево. В Мелитополе сравнили жизнь при РИА Новости Крым, 10.12.2022

2022-12-10T17:03

2022-12-10T17:03

2022-12-10T16:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Путин ответил на вопрос о новой мобилизации в России. В Минобороны рассказали подробности атаки на аэродромы Энгельс и Дягилево. В Мелитополе сравнили жизнь при Украине и России. Жителей Земли предупредили о грядущих магнитных бурях.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Заявление Путина о мобилизацииИз 300 тысяч призванных в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации только половина находится в зоне проведения спецоперации, необходимости в новой мобилизации на сегодняшний день нет. Такое заявление 7 декабря сделал президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Атаки на аэродромы Энгельс и Дягилево5 декабря Вооруженные силы Украины с помощью реактивных беспилотников попытались нанести удары по аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Средства противовоздушной обороны ВКС России перехватили летевшие на малой высоте украинские беспилотники. Обломки БПЛА незначительно повредили обшивку корпуса двух самолетов. При этом трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо военных доставлены в больницу. Соцзащита в Запорожской областиЖители Запорожской области получают различные виды социальных выплат, пенсии и зарплаты, которые в текущей экономической ситуации позволяют им жить, а не выживать, как это было при Украине, рассказала на этой неделе РИА Новости Крым глава администрации города Галина Данильченко. По ее словам, пропаганда на освобожденных территория не работает. Люди верят только реальным делам. Грузовое сообщение с КрымомВопрос открытия Крымского моста для фур и крупнотоннажного транспорта не будет подниматься как минимум до конца года. Такой прогноз во вторник озвучил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко. Чиновник пояснил, что возможности запуска движения грузовых авто в периоды, когда по погодным условиям паромная переправа "Крым - Кавказ" останавливается, пока не обсуждается, и напомнил о существовании сухопутный маршрута. Магнитные буриВ декабре жителей Земли ожидает серия магнитных бурь среднего уровня, сообщили на этой неделе в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Изменения магнитосферы повысятся до желтого (среднего) уровня и будут ощутимы с 21 по 24 декабря. Усредненный индекс геомагнитной активности в эти дни достигнет четвертой отметки, которая является близкой к значению G1, прогнозирующую слабые магнитные бури. Читайте также на РИА Новости Крым:Как общественники Крыма помогут интеграции Херсонской области в РоссиюПутин назвал срок ремонта железнодорожной части Крымского мостаТарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и вода

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, общество, сво, в мире, крымский мост, запорожская область, новые регионы россии, министерство обороны рф, владимир путин (политик)