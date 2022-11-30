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Главные события и заявления дня: 30 ноября - РИА Новости Крым, 30.11.2022
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Главные события и заявления дня: 30 ноября
Главные события и заявления дня: 30 ноября - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Главные события и заявления дня: 30 ноября
Польша готовится аннексировать земли Западной Украины. На Запорожской АЭС сменили руководство. ВСУ обстреляли три приграничные области России. В РФ с января... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T22:03
2022-11-30T22:03
главное за день
крым
специальная военная операция рф на украине
украина
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Польша готовится аннексировать земли Западной Украины. На Запорожской АЭС сменили руководство. ВСУ обстреляли три приграничные области России. В РФ с января вырастут зарплаты бюджетников. Совфед одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Президент Южной Осетии посетил Крым. В Крыму разрешили салюты в новогоднюю ночь.Польша готовится аннексировать Западную УкраинуПольша готовит аннексию земель Западной Украины, об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Он также рассказал, как именно намеренно действовать в этом направлении польское руководство. На Запорожской АЭС сменили руководство"Росэнергоатом" назначил директором Запорожской АЭС Юрия Черничука, ранее занимавшего пост главного инженера "Энергоатома". Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил, что Черничук много лет работал на ЗАЭС, разбирается во всех технических вопросах работы станции и имеет управленческий опыт.Ранее экс-директор ЗАЭС Мурашов сознался в сотрудничестве со СБУ и передаче ВСУ данных о происходящем на станции. ВСУ обстреляли три приграничные области России ВСУ обстреляли села Курской, Брянской и Белгородской областей. Власти регионов сообщили о повреждениях жилых домов и нарушении электроснабжения в отдельных населенных пунктах. Днем губернатор Брянской области сообщил о пожаре на резервуарах с нефтепродуктами. Сообщалось, что к тушению привлечены более 80 человек и десятки единиц техники.В Курской области под огнем оказался поселок Теткино, в Белгородской области - поселок Красное.В РФ с января вырастут зарплаты бюджетников Президент России Владимир Путин поручил в январе 2023 года провести индексацию зарплат сотрудников бюджетной сферы.Он отметил, что в этом году на фоне инфляции "цены заметно выросли", при этом достижения целевых показателей по зарплатам бюджетников выполняют только десять регионов страны, "и то не на 100%".Он также распорядился выдать финансовую помощь ряду регионов. Совфед одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ Совфед одобрил поправки в закон об информации, информационных технологиях и защите информации, согласно которым в РФ запретят демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений, а также материалов, которые могут побудить несовершеннолетних к смене пола, насилию и жестокости. Президент Южной Осетии посетил КрымПрезидент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев с рабочей поездкой прибыл в Крым, об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.В Крыму разрешили салюты в новогоднюю ночьВ новогоднюю ночь в Крыму разрешено запускать салюты, фейерверки и использовать другую пиротехнику – ограничений на продажу этой продукции нет. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. "За бюджетный счет салюты и фейерверки – нет, а запрещений на продажу тоже нет, в частном порядке пусть приобретают – в новогоднюю ночь будет разрешено (использовать пиротехнику)", – сказал Аксенов, пребывая с рабочим визитом в Белогорском районе Крыма.Освобождение части ДНРРоссийские войска освободили еще три поселка Донецкой Народной Республики — Андреевку, Белогоровку и Перше Травня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что в результате наступательных действий российских войск при освобождении населенных пунктов Белогоровка и Перше Травня уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.В Минобороны уточнили, что сейчас идут наступательные действия по освобождению российскими войсками населенного пункта Водяное.
https://crimea.ria.ru/20221130/polsha-gotovit-anneksiyu-zapadnoy-ukrainy---naryshkin-1125617079.html
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главное за день, крым, специальная военная операция рф на украине, украина, владимир путин (политик)
Главные события и заявления дня: 30 ноября

Главные события и заявления среды, 30 ноября

22:03 30.11.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы группировки "Бахмут" ЧВК "Вагнер"
Бойцы группировки Бахмут ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Польша готовится аннексировать земли Западной Украины. На Запорожской АЭС сменили руководство. ВСУ обстреляли три приграничные области России. В РФ с января вырастут зарплаты бюджетников. Совфед одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Президент Южной Осетии посетил Крым. В Крыму разрешили салюты в новогоднюю ночь.
Польша готовится аннексировать Западную Украину
Польша готовит аннексию земель Западной Украины, об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины", – сказал Нарышкин.
Он также рассказал, как именно намеренно действовать в этом направлении польское руководство.
Здание генерального консульства Российской федерации во Львове - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
Вчера, 14:51
Польша готовит аннексию Западной Украины - Нарышкин
На Запорожской АЭС сменили руководство
"Росэнергоатом" назначил директором Запорожской АЭС Юрия Черничука, ранее занимавшего пост главного инженера "Энергоатома". Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил, что Черничук много лет работал на ЗАЭС, разбирается во всех технических вопросах работы станции и имеет управленческий опыт.
Ранее экс-директор ЗАЭС Мурашов сознался в сотрудничестве со СБУ и передаче ВСУ данных о происходящем на станции.
ВСУ обстреляли три приграничные области России
ВСУ обстреляли села Курской, Брянской и Белгородской областей. Власти регионов сообщили о повреждениях жилых домов и нарушении электроснабжения в отдельных населенных пунктах.
Днем губернатор Брянской области сообщил о пожаре на резервуарах с нефтепродуктами. Сообщалось, что к тушению привлечены более 80 человек и десятки единиц техники.
В Курской области под огнем оказался поселок Теткино, в Белгородской области - поселок Красное.
Последствия обстрела в Белгородской области
Вчера, 12:29
Три приграничные области России попали под обстрел ВСУ
В РФ с января вырастут зарплаты бюджетников
Президент России Владимир Путин поручил в январе 2023 года провести индексацию зарплат сотрудников бюджетной сферы.
Он отметил, что в этом году на фоне инфляции "цены заметно выросли", при этом достижения целевых показателей по зарплатам бюджетников выполняют только десять регионов страны, "и то не на 100%".
"Поэтому уже в январе будущего года нужно провести индексацию зарплат бюджетников", – сказал президент.
Он также распорядился выдать финансовую помощь ряду регионов.
Совфед одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Совфед одобрил поправки в закон об информации, информационных технологиях и защите информации, согласно которым в РФ запретят демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений, а также материалов, которые могут побудить несовершеннолетних к смене пола, насилию и жестокости.
Президент Южной Осетии посетил Крым
Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев с рабочей поездкой прибыл в Крым, об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"Мы готовы принять в Крыму представителей правительства и бизнеса из Южной Осетии, чтобы ближе познакомить с потенциалом нашего региона, обсудить дальнейшие направления совместной работы", – сказал он.
В Крыму разрешили салюты в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь в Крыму разрешено запускать салюты, фейерверки и использовать другую пиротехнику – ограничений на продажу этой продукции нет. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"За бюджетный счет салюты и фейерверки – нет, а запрещений на продажу тоже нет, в частном порядке пусть приобретают – в новогоднюю ночь будет разрешено (использовать пиротехнику)", – сказал Аксенов, пребывая с рабочим визитом в Белогорском районе Крыма.
Салют в честь 236-летия Симферополя - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
Вчера, 18:38
Крымчанам разрешили запускать салюты в новогоднюю ночь
Освобождение части ДНР
Российские войска освободили еще три поселка Донецкой Народной Республики — Андреевку, Белогоровку и Перше Травня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что в результате наступательных действий российских войск при освобождении населенных пунктов Белогоровка и Перше Травня уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.
В Минобороны уточнили, что сейчас идут наступательные действия по освобождению российскими войсками населенного пункта Водяное.
 
Главное за деньКрымСпециальная военная операция РФ на УкраинеУкраинаВладимир Путин (политик)
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму: чего ждать от первого дня зимы
00:00Какой сегодня праздник: 1 декабря
22:03Главные события и заявления дня: 30 ноября
21:56Почему синдром опустевшего гнезда мешает россиянам радоваться жизни
21:23Чем и кому полезна мандариновая кожура
21:07Ждать ли крымчанам снега и ледяного дождя в начале декабря – эксперт
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18:21Сколько крымчане будут платить за газ с 1 декабря
18:04Крымская сосна к Новому году: где купить и сколько стоит
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17:15Аксенов рассказал об обеспечении амуницией крымских участников СВО
16:52Евросоюз стал 51-м штатом США, заявил Медведев
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