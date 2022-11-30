https://crimea.ria.ru/20221130/rezervuary-s-nefteproduktami-polykhayut-v-bryanskoy-oblasti-1125606943.html

Резервуары с нефтепродуктами полыхают в Брянской области

Резервуары с нефтепродуктами полыхают в Брянской области - РИА Новости Крым, 30.11.2022

Резервуары с нефтепродуктами полыхают в Брянской области

Пожар произошел на резервуарах с нефтепродуктами в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T09:02

2022-11-30T09:02

2022-11-30T09:07

брянская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Пожар произошел на резервуарах с нефтепродуктами в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Возгорание тушат более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Дополнительно направлена аэромобильная группировка главка МЧС России по Брянской области.В Брянской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, по указу президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.

https://crimea.ria.ru/20221119/vsu-iz-grada-obstrelyali-shkolu-v-bryanskoy-oblasti-1125444864.html

брянская область

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брянская область, происшествия