https://crimea.ria.ru/20221130/rezervuary-s-nefteproduktami-polykhayut-v-bryanskoy-oblasti-1125606943.html
Резервуары с нефтепродуктами полыхают в Брянской области
Резервуары с нефтепродуктами полыхают в Брянской области - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Резервуары с нефтепродуктами полыхают в Брянской области
Пожар произошел на резервуарах с нефтепродуктами в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T09:02
2022-11-30T09:02
2022-11-30T09:07
брянская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Пожар произошел на резервуарах с нефтепродуктами в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Возгорание тушат более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Дополнительно направлена аэромобильная группировка главка МЧС России по Брянской области.В Брянской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, по указу президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221119/vsu-iz-grada-obstrelyali-shkolu-v-bryanskoy-oblasti-1125444864.html
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брянская область, происшествия
Резервуары с нефтепродуктами полыхают в Брянской области
В Брянской области полыхают резервуары с нефтепродуктами
09:02 30.11.2022 (обновлено: 09:07 30.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Пожар произошел на резервуарах с нефтепродуктами в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"В Суражском районе происходит горение резервуаров с нефтепродуктами. На месте работают пожарно-спасательные расчеты. Площадь пожара составляет 1800 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало", - написал он в своем Telegram-канале.
Возгорание тушат более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Дополнительно направлена аэромобильная группировка главка МЧС России по Брянской области.
В Брянской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, по указу президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.