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Крымчанам разрешили запускать салюты в новогоднюю ночь - РИА Новости Крым, 30.11.2022
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Крымчанам разрешили запускать салюты в новогоднюю ночь
Крымчанам разрешили запускать салюты в новогоднюю ночь - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Крымчанам разрешили запускать салюты в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь в Крыму будут разрешены запуски салютов, фейерверков и другой пиротехники, ограничений на продажу этой продукции в регионе нет, сообщил глава... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T18:38
2022-11-30T18:44
крым
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В новогоднюю ночь в Крыму будут разрешены запуски салютов, фейерверков и другой пиротехники, ограничений на продажу этой продукции в регионе нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Видео с соответствующим комментарием опубликовано в Telegram-канале главы РК."За бюджетный счет салютов и фейерверков не будет, но запретов на продажу (пиротехники – ред.) нет, в частном порядке – пожалуйста, можете приобретать, в новогоднюю ночь будет разрешено (запускать фейерверки)", – сказал Аксенов.Он также отметил, что в городах, райцентрах и поселках Крыма должен присутствовать "определенной средний уровень" праздничной иллюминации, однако при организации новогодних праздников необходимо учитывать моральный аспект, исходя из нынешней ситуации, и проводить такие мероприятия в определенных рамках."Есть моральный есть аспект, с учетом того, что наши ребята па передовой каждый день рискуют жизнью. Просто надо, чтобы у этих новогодних развлечений были определенные границы", – добавил Аксенов.Ранее замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Крыму Александр Козинец рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что запуск салютов и фейерверков в регионе запрещен, однако допускается использование бенгальских огней и настольных пиротехнических фонтанов.
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крым, сергей аксенов
Крымчанам разрешили запускать салюты в новогоднюю ночь

Аксенов: в Крыму будут разрешены запуски салютов и фейерверков в новогоднюю ночь

18:38 30.11.2022 (обновлено: 18:44 30.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Анна КовальчукСалют в честь 236-летия Симферополя
Салют в честь 236-летия Симферополя - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости Крым . Анна Ковальчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В новогоднюю ночь в Крыму будут разрешены запуски салютов, фейерверков и другой пиротехники, ограничений на продажу этой продукции в регионе нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Видео с соответствующим комментарием опубликовано в Telegram-канале главы РК.
"За бюджетный счет салютов и фейерверков не будет, но запретов на продажу (пиротехники – ред.) нет, в частном порядке – пожалуйста, можете приобретать, в новогоднюю ночь будет разрешено (запускать фейерверки)", – сказал Аксенов.
Новый год
20 ноября, 18:22Радио "Спутник в Крыму"
Какие правила нельзя игнорировать при выборе пиротехники - МЧС
Он также отметил, что в городах, райцентрах и поселках Крыма должен присутствовать "определенной средний уровень" праздничной иллюминации, однако при организации новогодних праздников необходимо учитывать моральный аспект, исходя из нынешней ситуации, и проводить такие мероприятия в определенных рамках.
"Есть моральный есть аспект, с учетом того, что наши ребята па передовой каждый день рискуют жизнью. Просто надо, чтобы у этих новогодних развлечений были определенные границы", – добавил Аксенов.
Новогоднее украшение - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 07:04Радио "Спутник в Крыму"
Классический отдых без ярких шоу: как будут отмечать Новый год в Крыму
Ранее замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Крыму Александр Козинец рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что запуск салютов и фейерверков в регионе запрещен, однако допускается использование бенгальских огней и настольных пиротехнических фонтанов.
 
КрымСергей Аксенов
 
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