https://crimea.ria.ru/20221130/v-rossii-vyrastut-zarplaty-byudzhetnikov-1125617212.html
В России вырастут зарплаты бюджетников
В России вырастут зарплаты бюджетников - РИА Новости Крым, 30.11.2022
В России вырастут зарплаты бюджетников
Президент России Владимир Путин поручил уже в январе следующего года провести индексацию зарплат сотрудников бюджетной сферы. РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T14:56
2022-11-30T14:56
2022-11-30T14:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил уже в январе следующего года провести индексацию зарплат сотрудников бюджетной сферы.Как отметил глава государства, в этом году на фоне инфляции "цены заметно выросли и зарплата по экономике в целом тоже хотя бы номинально, но прибавляется". Что же касается достижения целевых показателей по зарплатам бюджетников, то их выполняют только десять регионов "и то не на сто процентов".Глава государства указал на необходимость выполнения обязательств по уровню зарплат, подчеркнув, что целевые ориентиры в этом вопросе менять не будут.Прожиточный минимум в 2023 году составит 14 375 рублей >>"Отступать от этих ориентиров не собираемся, обязательства здесь должны выполняться, чтобы не сбивать общий ритм работы, учитывать специфику на местах, мы приняли специальные решения даже", — отметил он.И уточнил, что для регионов допустимо отклонение до пяти процентов от целевого показателя.Ранее в среду президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что инфляция в России в 2023 году будет снижаться, и призвал органы власти работать над ростом доходов граждан во всех отраслях.
https://crimea.ria.ru/20221119/v-rossii-uzhestochili-nakazanie-za-nevyplatu-zarplaty-1125445565.html
https://crimea.ria.ru/20221118/kak-vyrastut-zarplaty-rossiyan-po-itogam-goda--mintrud-1125402651.html
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владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), экономика, общество
В России вырастут зарплаты бюджетников
Путин поручил провести в январе индексацию зарплат бюджетников
14:56 30.11.2022 (обновлено: 14:57 30.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил уже в январе следующего года провести индексацию зарплат сотрудников бюджетной сферы.
Как отметил глава государства, в этом году на фоне инфляции "цены заметно выросли и зарплата по экономике в целом тоже хотя бы номинально, но прибавляется". Что же касается достижения целевых показателей по зарплатам бюджетников, то их выполняют только десять регионов "и то не на сто процентов".
"Поэтому уже в январе будущего года нужно провести индексацию зарплат бюджетников, а также выделить необходимую финансовую помощь регионам, тем, которые нуждаются действительно в этой помощи", - сказал президент на совещании с членами правительства в среду.
Глава государства указал на необходимость выполнения обязательств по уровню зарплат, подчеркнув, что целевые ориентиры в этом вопросе менять не будут.
"Отступать от этих ориентиров не собираемся, обязательства здесь должны выполняться, чтобы не сбивать общий ритм работы, учитывать специфику на местах, мы приняли специальные решения даже", — отметил он.
И уточнил, что для регионов допустимо отклонение до пяти процентов от целевого показателя.
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин выразил надежду
на то, что инфляция в России в 2023 году будет снижаться, и призвал органы власти работать над ростом доходов граждан во всех отраслях.