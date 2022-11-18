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Главные события и заявления дня: 18 ноября - РИА Новости Крым, 18.11.2022
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Главные события и заявления дня: 18 ноября
Главные события и заявления дня: 18 ноября - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Главные события и заявления дня: 18 ноября
Заявление Минобороны РФ по поводу расстрела российских пленных. Усиление обороны Крыма. Комментарий Дуды по инциденту с ракетой. Блэкаут на Украине. Штормовое... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T22:01
2022-11-18T22:01
главное за день
крым
безопасность республики крым и севастополя
сергей аксенов
украина
специальная военная операция рф на украине
вербовка крымчан спецслужбами украины
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Заявление Минобороны РФ по поводу расстрела российских пленных. Усиление обороны Крыма. Комментарий Дуды по инциденту с ракетой. Блэкаут на Украине. Штормовое предупреждение от МЧС.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявление Минобороны по расправе ВСУ над пленнымиВ Минобороны назвали новую массовую кровавую расправу украинских военнослужащих над безоружными российскими пленными свидетельством живодерской сущности нынешнего киевского режима во главе с Владимиром Зеленским.В МО подчеркнули, что подобные зверства – не первое и не единичное преступление, а распространенная практика ВСУ, которая не только активно поддерживается киевским режимом, но и в упор не замечается его западными покровителями.В Крыму началось строительство фортификационных укрепленийПо словам Сергея Аксенова, укрепления возводятся с целью гарантировано обезопасить крымчан. При этом глава республики подчеркнул, что военные и правоохранители выполняют все необходимое для обеспечения безопасности Крыма."Основные меры безопасности Крыма должны быть достигнуты за счет мероприятий, выполняемых, в первую очередь, на территории Херсонской области", – подчеркнул Аксенов.Падение украинской ракеты в Польше – "несчастный случай"Президент Польши Анджей Дуда назвал инцидент с украинской ракетой, которая упала на территории страны и привела к гибели людей, несчастным случаем. Он также признался в неспособности польских ПВО защитить поляков от подобных "случайностей".Он также отметил, что ни одна страна не обладает системой обороны, которая способна защитить всю территорию страны, особенно "если там нет никаких стратегических объектов".Украина в шаге от полного блэкаута: киевлян уже призвали готовитьсяВ Минобороны РФ сообщил и о сокрушительном ударе по оборонно-промышленному комплексу Украины и связанной с ним топливно-энергетической инфраструктуре. В частности, уничтожены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия.О результативности российских ударов можно судить по заявлениям украинских властей. В частности, в руководстве Киева уже сообщили, что "зимой украинская столица может быть полностью отключена от электричества".В свою очередь, в ЕС ситуацию с энергетикой в Украине назвали приближающейся к "критической точке"."Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки", – написал еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич в соцсети.На Крым идет буряСиноптики предупредили о резком ухудшении погоды в регионе в субботу 19 ноября. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и в первой половине дня в южных, центральных и восточных районах полуострова ожидаются очень сильные дожди. Кроме того, прогнозируется усиление юго- западного ветра до 15-20 м/с, местами до 25 м/с.
https://crimea.ria.ru/20221118/nazvana-skrytaya-tsel-zayavleniy-zelenskogo-o-vozvraschenii-kryma-1125432160.html
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главное за день, крым, безопасность республики крым и севастополя, сергей аксенов, украина, специальная военная операция рф на украине, вербовка крымчан спецслужбами украины, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
Главные события и заявления дня: 18 ноября

Главные события и заявления пятницы, 18 ноября

22:01 18.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкУкрепрайон
Укрепрайон - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Заявление Минобороны РФ по поводу расстрела российских пленных. Усиление обороны Крыма. Комментарий Дуды по инциденту с ракетой. Блэкаут на Украине. Штормовое предупреждение от МЧС.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Заявление Минобороны по расправе ВСУ над пленными

В Минобороны назвали новую массовую кровавую расправу украинских военнослужащих над безоружными российскими пленными свидетельством живодерской сущности нынешнего киевского режима во главе с Владимиром Зеленским.
"Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве "трагического исключения" на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных", - заявили в ведомстве.
В МО подчеркнули, что подобные зверства – не первое и не единичное преступление, а распространенная практика ВСУ, которая не только активно поддерживается киевским режимом, но и в упор не замечается его западными покровителями.

В Крыму началось строительство фортификационных укреплений

По словам Сергея Аксенова, укрепления возводятся с целью гарантировано обезопасить крымчан. При этом глава республики подчеркнул, что военные и правоохранители выполняют все необходимое для обеспечения безопасности Крыма.
"Основные меры безопасности Крыма должны быть достигнуты за счет мероприятий, выполняемых, в первую очередь, на территории Херсонской области", – подчеркнул Аксенов.
Президент Украины Владимир Зеленский
13:44
Названа скрытая цель заявлений Зеленского о "возвращении" Крыма

Падение украинской ракеты в Польше – "несчастный случай"

Президент Польши Анджей Дуда назвал инцидент с украинской ракетой, которая упала на территории страны и привела к гибели людей, несчастным случаем. Он также признался в неспособности польских ПВО защитить поляков от подобных "случайностей".
"Скорее всего, это был несчастный случай. Упала ракета. Шесть километров от нашей границы. На поле, но уже на нашей территории. Удалось ли ее перехватить? Нет. Не удалось ее перехватить. Такова правда", – признал Дуда.
Он также отметил, что ни одна страна не обладает системой обороны, которая способна защитить всю территорию страны, особенно "если там нет никаких стратегических объектов".
Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2.
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Остатки взрывчатки найдены на "Северных потоках" – прокуратура Швеции

Украина в шаге от полного блэкаута: киевлян уже призвали готовиться

В Минобороны РФ сообщил и о сокрушительном ударе по оборонно-промышленному комплексу Украины и связанной с ним топливно-энергетической инфраструктуре. В частности, уничтожены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия.
О результативности российских ударов можно судить по заявлениям украинских властей. В частности, в руководстве Киева уже сообщили, что "зимой украинская столица может быть полностью отключена от электричества".
"Мы готовимся к разным сценариям, в том числе к полному отключению", – заявил замглавы администрации города Николай Поворозник в телеэфире.
В свою очередь, в ЕС ситуацию с энергетикой в Украине назвали приближающейся к "критической точке".
"Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки", – написал еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич в соцсети.
ФСБ задержала боевика украинского нацбата на въезде в Крым. Скриншот видео ФСБ
17:23
ФСБ задержала боевика украинского нацбата на въезде в Крым

На Крым идет буря

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в регионе в субботу 19 ноября. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и в первой половине дня в южных, центральных и восточных районах полуострова ожидаются очень сильные дожди. Кроме того, прогнозируется усиление юго- западного ветра до 15-20 м/с, местами до 25 м/с.
Главное за деньКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяСергей АксеновУкраинаСпециальная военная операция РФ на УкраинеВербовка крымчан спецслужбами УкраиныВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФ
 
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