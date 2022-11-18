https://crimea.ria.ru/20221118/v-krymu-gryadet-burya--obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1125431383.html

В Крыму грядет буря – объявлено штормовое предупреждение

В Крыму грядет буря – объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 18.11.2022

В Крыму грядет буря – объявлено штормовое предупреждение

Сильные дожди с порывистым ветром прогнозируют в Крыму в субботу, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 18.11.2022

2022-11-18T13:08

2022-11-18T13:08

2022-11-18T13:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Сильные дожди с порывистым ветром прогнозируют в Крыму в субботу, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.

https://crimea.ria.ru/20210322/Skolko-sporta-nuzhno-chtoby-ne-reagirovat-na-pogodu-sovet-vracha-1118779062.html

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2022

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