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В Крыму грядет буря – объявлено штормовое предупреждение
В Крыму грядет буря – объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 18.11.2022
В Крыму грядет буря – объявлено штормовое предупреждение
Сильные дожди с порывистым ветром прогнозируют в Крыму в субботу, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T13:08
2022-11-18T13:08
2022-11-18T13:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Сильные дожди с порывистым ветром прогнозируют в Крыму в субботу, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
https://crimea.ria.ru/20210322/Skolko-sporta-nuzhno-chtoby-ne-reagirovat-na-pogodu-sovet-vracha-1118779062.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, крымская погода, гу мчс рф по республике крым
В Крыму грядет буря – объявлено штормовое предупреждение
Шторм с ливнями и ветром обрушится на Крым в субботу
13:08 18.11.2022 (обновлено: 13:12 18.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Сильные дожди с порывистым ветром прогнозируют в Крыму в субботу, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением южного циклона ночью и в первой половине дня 19 ноября в южных, центральных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди. Усиление юго- западного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с", - говорится в сообщении.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
"Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - предупредили в МЧС.