Рейтинг@Mail.ru
В Крыму грядет буря – объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221118/v-krymu-gryadet-burya--obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1125431383.html
В Крыму грядет буря – объявлено штормовое предупреждение
В Крыму грядет буря – объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 18.11.2022
В Крыму грядет буря – объявлено штормовое предупреждение
Сильные дожди с порывистым ветром прогнозируют в Крыму в субботу, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T13:08
2022-11-18T13:12
крым
крымская погода
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1e/1122804288_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9924f5ea64164d420c71293f26feca2f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Сильные дожди с порывистым ветром прогнозируют в Крыму в субботу, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
https://crimea.ria.ru/20210322/Skolko-sporta-nuzhno-chtoby-ne-reagirovat-na-pogodu-sovet-vracha-1118779062.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1e/1122804288_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_6174c16b0fe7d9fdceeb39ff2e68a1e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымская погода, гу мчс рф по республике крым
В Крыму грядет буря – объявлено штормовое предупреждение

Шторм с ливнями и ветром обрушится на Крым в субботу

13:08 18.11.2022 (обновлено: 13:12 18.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж Васили в Балаклаве
Пляж Васили в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Сильные дожди с порывистым ветром прогнозируют в Крыму в субботу, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением южного циклона ночью и в первой половине дня 19 ноября в южных, центральных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди. Усиление юго- западного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с", - говорится в сообщении.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
"Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - предупредили в МЧС.
Фитнес. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта 2021, 08:10
Спортом - по метеозависимости: как убежать от "погодных" недомоганий
 
КрымКрымская погодаГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:08В Крыму грядет буря – объявлено штормовое предупреждение
12:55Оптимизируем бюджет вместе: как и на чем можно экономить деньги
12:46Остатки взрывчатки найдены на "Северных потоках" – прокуратура Швеции
12:34Крымчанина будут судить за ДТП с пострадавшим
12:30Выстрелы к гранатометам и патроны: в Каланчаке нашли два схрона
12:14Предпринимательница из Севастополя погорела на взятке коммунальщикам
12:09Ялтинец отсидит четыре года за избиение сожительницы
12:03Второй этап объездной Симферополя завершат в 2025 году
11:30В Крыму строят фортификационные укрепления - Аксенов
11:15В Симферополе разыскивают 16-летнюю девушку: ориентировка
11:10Керченская переправа снова работает - Минранс
10:57COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводки на 18 ноября
10:53Конфликт в санатории в Евпатории обернулся больницей и уголовным делом
10:49Физкультурный комплекс в Саках достроит новый подрядчик
10:28США рано или поздно приостановят безоглядную поддержку Киева – Медведев
09:58Статус иноагента для физлиц: ФСБ расширила перечень запретов
09:17Росавиация опять продлила запрет на полеты в Крым
09:13Крым в пятницу без воды из-за ремонтов — адреса
09:10В Евросоюзе заявили о "критической точке" в энергетике Украины
08:52В центре Феодосии будут снимать детективное кино
Лента новостейМолния