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Главные события и заявления дня: 10 ноября - РИА Новости Крым, 10.11.2022
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Главные события и заявления дня: 10 ноября
Главные события и заявления дня: 10 ноября - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Главные события и заявления дня: 10 ноября
По всей Украине введены веерные отключения света. Президент РФ поручил обновить нормативы обеспеченности армии. Президент США сделал заявление по Украине... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T22:01
2022-11-10T20:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. По всей Украине введены веерные отключения света. Президент РФ поручил обновить нормативы обеспеченности армии. Президент США сделал заявление по Украине. Госдума РФ приняла закон о статусе ветерана для добровольцев. В ООН обсудили возможный визит МАГАТЭ в Севастополь. Под обстрел ВСУ попали сразу несколько сел Белгородской области. Минобороны сообщило о переходе на позиции на левом берегу Днепра. У берегов Сочи произошел разлив топлива. Власти Херсонщины заявили о возможности покинуть правый берег Днепра.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Украина без светаС этого дня во всех регионах Украины вводятся веерные отключения света.Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.Путин поручил обновить нормативы обеспеченности армииПрезидент России Владимир Путин поручил до 14 ноября привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе СВО.Байден высказался по УкраинеПрезидент США Джо Байден заявил, что Штаты не намерены напрямую ввязываться в конфликт на Украине, чтобы не спровоцировать третью мировую войну.Кроме того, по словам Байдена, Вашингтон не передает Киеву ракеты дальнего радиуса действия, предоставляя Украине "разумные возможности защищать себя".Госдума приняла закон о статусе ветерана для добровольцевЗакон, наделяющий статусом ветерана боевых действий членов добровольческих формирований, приняла Госдума. Он касается добровольцев, участвующих в спецоперации.Визит МАГАТЭ в СевастопольЭксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) могут посетить ядерные объекты в Севастополе – Россия готова предоставить доступ к ним.Атака на Белгородскую областьНесколько сел Белгородской области попали под обстрел ВСУ в четверг, в результате повреждения подстанции обесточены шесть населенных пунктов.Российские войска переходят ДнепрВооруженные силы России в строгом соответствии с планом осуществляют перегруппировку на подготовленные позиции на левом берегу Днепра.Накануне командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин предложил организовать оборону в Херсонской области, по левому берегу.В морском порту Сочи разлилось топливоВ акватории яхтенной марины Сочинского морского торгового порта на поверхности моря обнаружили пятно топлива, предприняты меры для его локализации.По данным оперштаба, разлива топлива за пределами яхтенной марины не наблюдается.Выехать с правобережья Херсонщины еще возможноВыезд населения из правобережной части Херсонской области пока еще возможен.Об этом сообщили местные власти. Въезд на правобережную часть региона в целях безопасности закрыт.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
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7 495 645-6601
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главное за день, новости, общество
Главные события и заявления дня: 10 ноября

Главные события и заявления четверга, 10 ноября

22:01 10.11.2022
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости . Марина Лысцева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. По всей Украине введены веерные отключения света. Президент РФ поручил обновить нормативы обеспеченности армии. Президент США сделал заявление по Украине. Госдума РФ приняла закон о статусе ветерана для добровольцев. В ООН обсудили возможный визит МАГАТЭ в Севастополь. Под обстрел ВСУ попали сразу несколько сел Белгородской области. Минобороны сообщило о переходе на позиции на левом берегу Днепра. У берегов Сочи произошел разлив топлива. Власти Херсонщины заявили о возможности покинуть правый берег Днепра.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Украина без света
С этого дня во всех регионах Украины вводятся веерные отключения света.
Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.
Путин поручил обновить нормативы обеспеченности армии
Президент России Владимир Путин поручил до 14 ноября привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе СВО.
В Феодосии пенсионерка Анна Гусева получила долгожданный проход к дому - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
19:18
Дорога к дому: в Феодосии пенсионерку вызволили из строительного плена
Байден высказался по Украине
Президент США Джо Байден заявил, что Штаты не намерены напрямую ввязываться в конфликт на Украине, чтобы не спровоцировать третью мировую войну.
Кроме того, по словам Байдена, Вашингтон не передает Киеву ракеты дальнего радиуса действия, предоставляя Украине "разумные возможности защищать себя".
Госдума приняла закон о статусе ветерана для добровольцев
Закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий членов добровольческих формирований, приняла Госдума. Он касается добровольцев, участвующих в спецоперации.
Деньги - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
18:41
Инфляция против Банка России: кто кого — прогноз эксперта
Визит МАГАТЭ в Севастополь
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) могут посетить ядерные объекты в Севастополе – Россия готова предоставить доступ к ним.
Атака на Белгородскую область
Несколько сел Белгородской области попали под обстрел ВСУ в четверг, в результате повреждения подстанции обесточены шесть населенных пунктов.
Памятник Николаю Щорсу в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
15:12
В Киеве снесут памятники Щорсу и Ватутину
Российские войска переходят Днепр
Вооруженные силы России в строгом соответствии с планом осуществляют перегруппировку на подготовленные позиции на левом берегу Днепра.
Накануне командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин предложил организовать оборону в Херсонской области, по левому берегу.
В морском порту Сочи разлилось топливо
В акватории яхтенной марины Сочинского морского торгового порта на поверхности моря обнаружили пятно топлива, предприняты меры для его локализации.
По данным оперштаба, разлива топлива за пределами яхтенной марины не наблюдается.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
12:11
Перекрытие Крымского моста: как будут ходить поезда
Выехать с правобережья Херсонщины еще возможно
Выезд населения из правобережной части Херсонской области пока еще возможен.
Об этом сообщили местные власти. Въезд на правобережную часть региона в целях безопасности закрыт.
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22:01Главные события и заявления дня: 10 ноября
21:57Боевая психическая травма: что это и как от нее избавиться
21:26Крымчане жалуются на некачественные товары и услуги – Роспотребнадзор
20:41Внезапно: Джигурда мог стать президентом Украины — признание артиста
20:20Как родители в России относятся к возвращению военной подготовки в школах
20:16Центр дронов в Севастополе даст результат в короткие сроки – губернатор
19:37Откажется ли Севастополь от автомобильного тоннеля в "бомбоубежище"
19:18Дорога к дому: в Феодосии пенсионерку вызволили из строительного плена
18:41Инфляция против Банка России: кто кого — прогноз эксперта
18:21Как за 30 лет изменилось отношение россиян к открытию своего дела - ВЦИОМ
18:11Выехать с правобережья Херсонщины еще возможно – власти
17:53Крымчанин получил срок за призывы к экстремизму в интернете
17:13Детям в России могут разрешить работать с 14 лет – законопроект
16:43Правила военной подготовки: в школы Крыма возвращаются "Зарницы"
16:18Российским аграриям упростят логистику
16:03На выплаты на детей от 8 до 17 лет направят еще 27,5 млрд рублей
15:47Подрыв опор ЛЭП в Брянской области – что известно
15:21У берегов Сочи произошел разлив топлива – оперштаб
15:12В Киеве снесут памятники Щорсу и Ватутину
14:59Минобороны сообщило о переходе на позиции на левом берегу Днепра
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