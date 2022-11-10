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Главные события и заявления дня: 10 ноября

Главные события и заявления дня: 10 ноября - РИА Новости Крым, 10.11.2022

Главные события и заявления дня: 10 ноября

По всей Украине введены веерные отключения света. Президент РФ поручил обновить нормативы обеспеченности армии. Президент США сделал заявление по Украине... РИА Новости Крым, 10.11.2022

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. По всей Украине введены веерные отключения света. Президент РФ поручил обновить нормативы обеспеченности армии. Президент США сделал заявление по Украине. Госдума РФ приняла закон о статусе ветерана для добровольцев. В ООН обсудили возможный визит МАГАТЭ в Севастополь. Под обстрел ВСУ попали сразу несколько сел Белгородской области. Минобороны сообщило о переходе на позиции на левом берегу Днепра. У берегов Сочи произошел разлив топлива. Власти Херсонщины заявили о возможности покинуть правый берег Днепра.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Украина без светаС этого дня во всех регионах Украины вводятся веерные отключения света.Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.Путин поручил обновить нормативы обеспеченности армииПрезидент России Владимир Путин поручил до 14 ноября привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе СВО.Байден высказался по УкраинеПрезидент США Джо Байден заявил, что Штаты не намерены напрямую ввязываться в конфликт на Украине, чтобы не спровоцировать третью мировую войну.Кроме того, по словам Байдена, Вашингтон не передает Киеву ракеты дальнего радиуса действия, предоставляя Украине "разумные возможности защищать себя".Госдума приняла закон о статусе ветерана для добровольцевЗакон, наделяющий статусом ветерана боевых действий членов добровольческих формирований, приняла Госдума. Он касается добровольцев, участвующих в спецоперации.Визит МАГАТЭ в СевастопольЭксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) могут посетить ядерные объекты в Севастополе – Россия готова предоставить доступ к ним.Атака на Белгородскую областьНесколько сел Белгородской области попали под обстрел ВСУ в четверг, в результате повреждения подстанции обесточены шесть населенных пунктов.Российские войска переходят ДнепрВооруженные силы России в строгом соответствии с планом осуществляют перегруппировку на подготовленные позиции на левом берегу Днепра.Накануне командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин предложил организовать оборону в Херсонской области, по левому берегу.В морском порту Сочи разлилось топливоВ акватории яхтенной марины Сочинского морского торгового порта на поверхности моря обнаружили пятно топлива, предприняты меры для его локализации.По данным оперштаба, разлива топлива за пределами яхтенной марины не наблюдается.Выехать с правобережья Херсонщины еще возможноВыезд населения из правобережной части Херсонской области пока еще возможен.Об этом сообщили местные власти. Въезд на правобережную часть региона в целях безопасности закрыт.

https://crimea.ria.ru/20221110/doroga-k-domu-v-feodosii-pensionerku-vyzvolili-iz-stroitelnogo-plena-1125308101.html

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https://crimea.ria.ru/20221110/v-kieve-snesut-pamyatniki-schorsu-i-vatutinu-1125312030.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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