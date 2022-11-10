https://crimea.ria.ru/20221110/milliony-bez-sveta-po-vsey-ukraine-vvedeny-veernye-otklyucheniya-1125306808.html
Миллионы без света: по всей Украине введены веерные отключения
Миллионы без света: по всей Украине введены веерные отключения - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Миллионы без света: по всей Украине введены веерные отключения
В четверг во всех регионах Украины вводятся веерные отключения света. Об этом сообщила компания "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T10:26
2022-11-10T10:26
2022-11-10T10:22
украина
специальная военная операция рф на украине
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В четверг во всех регионах Украины вводятся веерные отключения света. Об этом сообщила компания "Укрэнерго"."10 ноября по всей Украине будут применены плановые отключения. Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях", - говорится в сообщении.При этом аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются, добавили в компании.Российские Вооруженные силы после теракта на Крымском мосту начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. По всей стране ежедневно действуют ограничения энергопотребления. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры
https://crimea.ria.ru/20221031/putin-nazval-prichinu-massirovannykh-udarov-po-ukraine-1125184190.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, специальная военная операция рф на украине, экономика
Миллионы без света: по всей Украине введены веерные отключения
"Укрэнерго" сообщила о веерных отключениях света по всей Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В четверг во всех регионах Украины вводятся веерные отключения света. Об этом сообщила компания "Укрэнерго".
"10 ноября по всей Украине будут применены плановые отключения. Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях", - говорится в сообщении.
В перечисленных регионах, а также Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях режим плановых отключений будет действовать с 06:00 до 24:00. Во всех остальных областях Украины - с 09:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:00.
При этом аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются, добавили в компании.
Российские Вооруженные силы после теракта на Крымском мосту начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. По всей стране ежедневно действуют ограничения энергопотребления. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры