https://crimea.ria.ru/20221110/milliony-bez-sveta-po-vsey-ukraine-vvedeny-veernye-otklyucheniya-1125306808.html

Миллионы без света: по всей Украине введены веерные отключения

Миллионы без света: по всей Украине введены веерные отключения - РИА Новости Крым, 10.11.2022

Миллионы без света: по всей Украине введены веерные отключения

В четверг во всех регионах Украины вводятся веерные отключения света. Об этом сообщила компания "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T10:26

2022-11-10T10:26

2022-11-10T10:22

украина

специальная военная операция рф на украине

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В четверг во всех регионах Украины вводятся веерные отключения света. Об этом сообщила компания "Укрэнерго"."10 ноября по всей Украине будут применены плановые отключения. Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях", - говорится в сообщении.При этом аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются, добавили в компании.Российские Вооруженные силы после теракта на Крымском мосту начали наносить удары по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. По всей стране ежедневно действуют ограничения энергопотребления. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры

https://crimea.ria.ru/20221031/putin-nazval-prichinu-massirovannykh-udarov-po-ukraine-1125184190.html

украина

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2022

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