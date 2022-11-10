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ГД приняла закон о статусе ветерана для добровольцев - РИА Новости Крым, 10.11.2022
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ГД приняла закон о статусе ветерана для добровольцев
ГД приняла закон о статусе ветерана для добровольцев - РИА Новости Крым, 10.11.2022
ГД приняла закон о статусе ветерана для добровольцев
Закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий членов добровольческих формирований, приняла Госдума. Он касается добровольцев, участвующих в спецоперации. РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T12:42
2022-11-10T12:42
государственная дума рф
специальная военная операция рф на украине
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий членов добровольческих формирований, приняла Госдума. Он касается добровольцев, участвующих в спецоперации.Документ устанавливает и статус инвалида боевых действий для лиц, вступивших в добровольческие формирования и ставших инвалидами вследствие ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации.Авторы закона – депутаты от всех думских фракций, группа сенаторов, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, президент РФ Владимир Путин поручил привести нормативы обеспеченности армии в соответствие с ее потребностями.
https://crimea.ria.ru/20221024/skolko-krymchan-poshli-dobrovoltsami-v-zonu-svo-1125062625.html
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РИА Новости Крым
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96
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353
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государственная дума рф, специальная военная операция рф на украине, закон и право
ГД приняла закон о статусе ветерана для добровольцев

Госдума приняла закон о статусе ветерана для добровольцев, которые участвуют в СВО

12:42 10.11.2022
 
© РИА Новости КрымОтряд добровольцев из Севастополя готовится отбыть в зону СВО
Отряд добровольцев из Севастополя готовится отбыть в зону СВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий членов добровольческих формирований, приняла Госдума. Он касается добровольцев, участвующих в спецоперации.
"Проектом федерального закона предлагается: установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции", — говорится в пояснительной записке.
Документ устанавливает и статус инвалида боевых действий для лиц, вступивших в добровольческие формирования и ставших инвалидами вследствие ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации.
Авторы закона – депутаты от всех думских фракций, группа сенаторов, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, президент РФ Владимир Путин поручил привести нормативы обеспеченности армии в соответствие с ее потребностями.
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 17:41
Сколько крымчан пошли добровольцами в зону СВО
 
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