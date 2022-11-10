https://crimea.ria.ru/20221110/gd-prinyala-zakon-o-statuse-veterana-dlya-dobrovoltsev-1125309553.html

ГД приняла закон о статусе ветерана для добровольцев

ГД приняла закон о статусе ветерана для добровольцев - РИА Новости Крым, 10.11.2022

ГД приняла закон о статусе ветерана для добровольцев

Закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий членов добровольческих формирований, приняла Госдума. Он касается добровольцев, участвующих в спецоперации. РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T12:42

2022-11-10T12:42

2022-11-10T12:42

государственная дума рф

специальная военная операция рф на украине

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Закон, наделяющий статусом ветерана боевых действий членов добровольческих формирований, приняла Госдума. Он касается добровольцев, участвующих в спецоперации.Документ устанавливает и статус инвалида боевых действий для лиц, вступивших в добровольческие формирования и ставших инвалидами вследствие ранений, полученных при выполнении задач в ходе спецоперации.Авторы закона – депутаты от всех думских фракций, группа сенаторов, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, президент РФ Владимир Путин поручил привести нормативы обеспеченности армии в соответствие с ее потребностями.

https://crimea.ria.ru/20221024/skolko-krymchan-poshli-dobrovoltsami-v-zonu-svo-1125062625.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, специальная военная операция рф на украине, закон и право