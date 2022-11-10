https://crimea.ria.ru/20221110/u-beregov-sochi-proizoshel-razliv-topliva--opershtab-1125312455.html

У берегов Сочи произошел разлив топлива – оперштаб

У берегов Сочи произошел разлив топлива – оперштаб - РИА Новости Крым, 10.11.2022

У берегов Сочи произошел разлив топлива – оперштаб

В акватории яхтенной марины Сочинского морского торгового порта на поверхности моря обнаружили пятно топлива, предприняты меры для его локализации, сообщил в... РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T15:21

2022-11-10T15:21

2022-11-10T15:21

сочи

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В акватории яхтенной марины Сочинского морского торгового порта на поверхности моря обнаружили пятно топлива, предприняты меры для его локализации, сообщил в четверг оперштаб Краснодарского края.На месте работают сотрудники правоохранительных органов, природоохранной и транспортной прокуратуры, Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.По данным оперштаба, разлива топлива за пределами яхтенной марины не наблюдается.По поручению мэра Сочи усилен мониторинг за прилегающими к порту пляжами.

сочи

черное море

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, черное море