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У берегов Сочи произошел разлив топлива – оперштаб - РИА Новости Крым, 10.11.2022
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У берегов Сочи произошел разлив топлива – оперштаб
У берегов Сочи произошел разлив топлива – оперштаб - РИА Новости Крым, 10.11.2022
У берегов Сочи произошел разлив топлива – оперштаб
В акватории яхтенной марины Сочинского морского торгового порта на поверхности моря обнаружили пятно топлива, предприняты меры для его локализации, сообщил в... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T15:21
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сочи
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В акватории яхтенной марины Сочинского морского торгового порта на поверхности моря обнаружили пятно топлива, предприняты меры для его локализации, сообщил в четверг оперштаб Краснодарского края.На месте работают сотрудники правоохранительных органов, природоохранной и транспортной прокуратуры, Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.По данным оперштаба, разлива топлива за пределами яхтенной марины не наблюдается.По поручению мэра Сочи усилен мониторинг за прилегающими к порту пляжами.
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сочи, черное море
У берегов Сочи произошел разлив топлива – оперштаб

Оперштаб Кубани: в морском порту Сочи разлилось топливо, пятно локализовано

15:21 10.11.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В акватории яхтенной марины Сочинского морского торгового порта на поверхности моря обнаружили пятно топлива, предприняты меры для его локализации, сообщил в четверг оперштаб Краснодарского края.
"Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. Взяты пробы воды. Для локализации пятна установили боновые заграждения. До конца дня последствия будут устранены", – говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов, природоохранной и транспортной прокуратуры, Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.
По данным оперштаба, разлива топлива за пределами яхтенной марины не наблюдается.
По поручению мэра Сочи усилен мониторинг за прилегающими к порту пляжами.
 
СочиЧерное море
 
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