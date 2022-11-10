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Байден высказался по поводу прямого участия США в конфликте на Украине
Байден высказался по поводу прямого участия США в конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Байден высказался по поводу прямого участия США в конфликте на Украине
Президент США Джо Байден заявил, что Штаты не намерены напрямую ввязываться в конфликт на Украине, чтобы не спровоцировать третью мировую войну. Об этом он... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T11:43
2022-11-10T11:43
2022-11-10T11:49
политика
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден заявил, что Штаты не намерены напрямую ввязываться в конфликт на Украине, чтобы не спровоцировать третью мировую войну. Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции.Кроме того, по словам Байдена, Вашингтон не передает Киеву ракеты дальнего радиуса действия, предоставляя Украине "разумные возможности защищать себя". В частности, США не поставили украинской стороне ракеты к реактивным системам залпового огня HIMARS с дальностью полета более 900 километров, заверил президент.При этом, говоря о возможности переговоров между Украиной и Россией, Байден усомнился в готовности Киева к компромиссам.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что США потратили более 18 млрд долларов на военную помощь Киеву. При этом, по ее словам, американцы контролируют не более десятой части поставляемого на Украину оружия, большая часть вооружения возвращается в страны Европы и попадает в руки преступников и террористов.
https://crimea.ria.ru/20221110/bayden-otsenil-rezultaty-vyborov-i-perspektivu-sotrudnichestva-partiy-1125305220.html
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политика, джозеф байден, президент сша (joseph biden), украина
Байден высказался по поводу прямого участия США в конфликте на Украине
Байден: США не будут напрямую ввязываться в конфликт на Украине
11:43 10.11.2022 (обновлено: 11:49 10.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден заявил, что Штаты не намерены напрямую ввязываться в конфликт на Украине, чтобы не спровоцировать третью мировую войну. Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции.
"Существует множество вещей, которые мы не сделали (в плане помощи Украине – ред.). Например, меня очень просили о том, чтобы американские самолеты обеспечивали (безопасность – ред.) воздушного пространства над Украиной. Однако нет, мы не собираемся этого делать. Мы не намерены вовлекаться в третью мировую войну, сбивая российские самолеты и напрямую ввязываясь (в конфликт – ред.)", – приводит слова американского лидера РИА Новости.
Кроме того, по словам Байдена, Вашингтон не передает Киеву ракеты дальнего радиуса действия, предоставляя Украине "разумные возможности защищать себя". В частности, США не поставили украинской стороне ракеты к реактивным системам залпового огня HIMARS с дальностью полета более 900 километров, заверил президент.
При этом, говоря о возможности переговоров между Украиной и Россией, Байден усомнился в готовности Киева к компромиссам.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила
, что США потратили более 18 млрд долларов на военную помощь Киеву. При этом, по ее словам, американцы контролируют не более десятой части поставляемого на Украину оружия, большая часть вооружения возвращается в страны Европы и попадает в руки преступников и террористов.