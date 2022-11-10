https://crimea.ria.ru/20221110/bayden-vyskazalsya-po-povodu-pryamogo-uchastiya-ssha-v-konflikte-na-ukraine-1125307805.html

Байден высказался по поводу прямого участия США в конфликте на Украине

Байден высказался по поводу прямого участия США в конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 10.11.2022

Байден высказался по поводу прямого участия США в конфликте на Украине

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты не намерены напрямую ввязываться в конфликт на Украине, чтобы не спровоцировать третью мировую войну. Об этом он... РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T11:43

2022-11-10T11:43

2022-11-10T11:49

политика

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден заявил, что Штаты не намерены напрямую ввязываться в конфликт на Украине, чтобы не спровоцировать третью мировую войну. Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции.Кроме того, по словам Байдена, Вашингтон не передает Киеву ракеты дальнего радиуса действия, предоставляя Украине "разумные возможности защищать себя". В частности, США не поставили украинской стороне ракеты к реактивным системам залпового огня HIMARS с дальностью полета более 900 километров, заверил президент.При этом, говоря о возможности переговоров между Украиной и Россией, Байден усомнился в готовности Киева к компромиссам.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что США потратили более 18 млрд долларов на военную помощь Киеву. При этом, по ее словам, американцы контролируют не более десятой части поставляемого на Украину оружия, большая часть вооружения возвращается в страны Европы и попадает в руки преступников и террористов.

https://crimea.ria.ru/20221110/bayden-otsenil-rezultaty-vyborov-i-perspektivu-sotrudnichestva-partiy-1125305220.html

украина

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политика, джозеф байден, президент сша (joseph biden), украина