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США контролируют лишь десятую часть оружия, поставляемого Киеву – МИД - РИА Новости Крым, 09.11.2022
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США контролируют лишь десятую часть оружия, поставляемого Киеву – МИД
США контролируют лишь десятую часть оружия, поставляемого Киеву – МИД - РИА Новости Крым, 09.11.2022
США контролируют лишь десятую часть оружия, поставляемого Киеву – МИД
США контролируют не более десятой части поставляемого на Украину оружия, большая часть вооружения возвращается в страны Европы и попадает в руки преступников и... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T17:47
2022-11-09T17:47
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
сша
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. США контролируют не более десятой части поставляемого на Украину оружия, большая часть вооружения возвращается в страны Европы и попадает в руки преступников и террористов. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."7 ноября на Украину отправилась группа американских экспертов для проверки поставок военной помощи Киеву. Выяснилось, что США контролировали лишь десятую ее часть или 22 тысячи единиц вооружения. Судьба остальной части поставленного оружия неизвестна", - рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.По ее словам, значительная часть оружия возвращается в Европу и попадает в руки террористов, преступников, а также идет в различные конкретные зоны по всему миру, что теперь начинают констатировать даже европейские правоохранители. При этом, несмотря на то, что в последнее время на Западе активно продвигаются тезисы о необходимости возобновления переговоров по мирному урегулированию украинского кризиса, власти США, Канады и ряда стран западной Европы делают все, чтобы максимально затянуть боевые действия.В Киеве заявили о прибытии на Украину ракетных комплексов NASAMS и Aspide &gt;&gt;"Они накачивают Украину оружием. 4 ноября помощник президента США по национальной безопасности Джон Салливан, находясь в Киеве, подтвердил выделение Вашингтоном очередного транша военной помощи на 400 млн долларов. В него войдут свыше тысячи дронов-камикадзе, 50 бронемашин, 40 ручных бронекатеров и впервые тяжелая бронетехника – 45 модернизированных танков Т-42. Общий объем официально анонсированной с начала СВО военной помощи достигает 18 миллиардов долларов", - напомнила Захарова.
https://crimea.ria.ru/20221108/kak-izmenyat-situatsiyu-na-ukraine-postavki-novogo-vooruzheniya---mnenie-1125273887.html
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, сша, специальная военная операция рф на украине
США контролируют лишь десятую часть оружия, поставляемого Киеву – МИД

Захарова: США контролируют только десятую часть оружия, поставляемого Украине

17:47 09.11.2022
 
© Пресс-служба РосгвардииРосгвардия обнаружила схрон с оружием и боеприпасами для ВСУ
Росгвардия обнаружила схрон с оружием и боеприпасами для ВСУ
© Пресс-служба Росгвардии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. США контролируют не более десятой части поставляемого на Украину оружия, большая часть вооружения возвращается в страны Европы и попадает в руки преступников и террористов. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"7 ноября на Украину отправилась группа американских экспертов для проверки поставок военной помощи Киеву. Выяснилось, что США контролировали лишь десятую ее часть или 22 тысячи единиц вооружения. Судьба остальной части поставленного оружия неизвестна", - рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Украинский военный. Фото AFP
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По ее словам, значительная часть оружия возвращается в Европу и попадает в руки террористов, преступников, а также идет в различные конкретные зоны по всему миру, что теперь начинают констатировать даже европейские правоохранители. При этом, несмотря на то, что в последнее время на Западе активно продвигаются тезисы о необходимости возобновления переговоров по мирному урегулированию украинского кризиса, власти США, Канады и ряда стран западной Европы делают все, чтобы максимально затянуть боевые действия.
В Киеве заявили о прибытии на Украину ракетных комплексов NASAMS и Aspide >>
"Они накачивают Украину оружием. 4 ноября помощник президента США по национальной безопасности Джон Салливан, находясь в Киеве, подтвердил выделение Вашингтоном очередного транша военной помощи на 400 млн долларов. В него войдут свыше тысячи дронов-камикадзе, 50 бронемашин, 40 ручных бронекатеров и впервые тяжелая бронетехника – 45 модернизированных танков Т-42. Общий объем официально анонсированной с начала СВО военной помощи достигает 18 миллиардов долларов", - напомнила Захарова.
 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)УкраинаСШАСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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