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В Киеве заявили о прибытии на Украину ракетных комплексов NASAMS и Aspide
В Киеве заявили о прибытии на Украину ракетных комплексов NASAMS и Aspide - РИА Новости Крым, 07.11.2022
В Киеве заявили о прибытии на Украину ракетных комплексов NASAMS и Aspide
На Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS та Aspide, сообщил министр обороны страны Алексей Резников. РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T14:28
2022-11-07T14:28
2022-11-07T14:29
украина
сша
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. На Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS та Aspide, сообщил министр обороны страны Алексей Резников."ЗРК NASAMS и Aspide прибыли в Украину. Это оружие существенно усилит ВСУ и сделает наше небо безопаснее", - написал он в своем Telegram-канале.Резников поблагодарил за эти поставки США, Норвегию и Испанию.Ранее Пентагон анонсировал, что США передадут Украине восемь систем ПВО NASAMS, а также средства противодействия беспилотникам, включая систему VAMPIRE.NASAMS – передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, Может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и другие цели. Относится к системам ПВО малого-среднего радиуса действия.Aspide – ЗРК ближнего радиуса действия, предназначенный для обороны надводных кораблей от низколетящих маневрирующих противокорабельных ракет, самолетов и вертолетов. Все средства комплекса выполнены на буксируемых шасси и могут быть быстро доставлены на заданную позицию
https://crimea.ria.ru/20221105/ssha-otkroyut-v-germanii-shtab-po-okazaniyu-voennoy-pomoschi-ukraine-1125240791.html
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украина, сша, специальная военная операция рф на украине
В Киеве заявили о прибытии на Украину ракетных комплексов NASAMS и Aspide
Резников: зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide прибыли на Украину
14:28 07.11.2022 (обновлено: 14:29 07.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. На Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS та Aspide, сообщил министр обороны страны Алексей Резников.
"ЗРК NASAMS и Aspide прибыли в Украину. Это оружие существенно усилит ВСУ и сделает наше небо безопаснее", - написал он в своем Telegram-канале.
Резников поблагодарил за эти поставки США, Норвегию и Испанию.
Ранее Пентагон анонсировал
, что США передадут Украине восемь систем ПВО NASAMS, а также средства противодействия беспилотникам, включая систему VAMPIRE.
NASAMS – передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, Может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и другие цели. Относится к системам ПВО малого-среднего радиуса действия.
Aspide – ЗРК ближнего радиуса действия, предназначенный для обороны надводных кораблей от низколетящих маневрирующих противокорабельных ракет, самолетов и вертолетов. Все средства комплекса выполнены на буксируемых шасси и могут быть быстро доставлены на заданную позицию