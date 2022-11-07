https://crimea.ria.ru/20221107/v-kieve-zayavili-o-pribytii-na-ukrainu-raketnykh-kompleksov-nasams-i-aspide-1125262751.html

В Киеве заявили о прибытии на Украину ракетных комплексов NASAMS и Aspide

В Киеве заявили о прибытии на Украину ракетных комплексов NASAMS и Aspide - РИА Новости Крым, 07.11.2022

В Киеве заявили о прибытии на Украину ракетных комплексов NASAMS и Aspide

На Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS та Aspide, сообщил министр обороны страны Алексей Резников. РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T14:28

2022-11-07T14:28

2022-11-07T14:29

украина

сша

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. На Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS та Aspide, сообщил министр обороны страны Алексей Резников."ЗРК NASAMS и Aspide прибыли в Украину. Это оружие существенно усилит ВСУ и сделает наше небо безопаснее", - написал он в своем Telegram-канале.Резников поблагодарил за эти поставки США, Норвегию и Испанию.Ранее Пентагон анонсировал, что США передадут Украине восемь систем ПВО NASAMS, а также средства противодействия беспилотникам, включая систему VAMPIRE.NASAMS – передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, Может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и другие цели. Относится к системам ПВО малого-среднего радиуса действия.Aspide – ЗРК ближнего радиуса действия, предназначенный для обороны надводных кораблей от низколетящих маневрирующих противокорабельных ракет, самолетов и вертолетов. Все средства комплекса выполнены на буксируемых шасси и могут быть быстро доставлены на заданную позицию

https://crimea.ria.ru/20221105/ssha-otkroyut-v-germanii-shtab-po-okazaniyu-voennoy-pomoschi-ukraine-1125240791.html

украина

сша

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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