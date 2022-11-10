https://crimea.ria.ru/20221110/minoborony-soobschilo-o-perekhode-na-pozitsii-na-levom-beregu-dnepra-1125311782.html
Минобороны сообщило о переходе на позиции на левом берегу Днепра
Минобороны сообщило о переходе на позиции на левом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Минобороны сообщило о переходе на позиции на левом берегу Днепра
Вооруженные силы России в строгом соответствии с планом осуществляют перегруппировку на подготовленные позиции на левом берегу Днепра. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T14:59
2022-11-10T14:59
2022-11-10T15:13
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/07/1124756771_0:0:2036:1145_1920x0_80_0_0_4a0e4bf2d7d8559c922073524158c9e6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в строгом соответствии с планом осуществляют перегруппировку на подготовленные позиции на левом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин предложил организовать оборону в Херсонской области, по левому берегу Днепра. По его словам, ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины — это может спровоцировать затопление, которое повлечет за собой значительные жертвы. Кроме того, это грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра, если их оттуда не вывести. Министр обороны Сергей Шойгу согласился с аргументами командующего и отдал приказ приступить к отводу войск за Днепр, подчеркнув, что жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://crimea.ria.ru/20221109/kadyrov-otsenil-reshenie-o-perebroske-voysk-rf-na-levyy-bereg-dnepra-1125303066.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/07/1124756771_0:0:1764:1323_1920x0_80_0_0_1fbd848949b3d471d27cb596a2d2bdf7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
Минобороны сообщило о переходе на позиции на левом берегу Днепра
Минобороны России сообщило о перегруппировке войск на позиции на левом берегу Днепра
14:59 10.11.2022 (обновлено: 15:13 10.11.2022)