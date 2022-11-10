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Минобороны сообщило о переходе на позиции на левом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 10.11.2022
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Минобороны сообщило о переходе на позиции на левом берегу Днепра
Минобороны сообщило о переходе на позиции на левом берегу Днепра - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Минобороны сообщило о переходе на позиции на левом берегу Днепра
Вооруженные силы России в строгом соответствии с планом осуществляют перегруппировку на подготовленные позиции на левом берегу Днепра. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T14:59
2022-11-10T15:13
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в строгом соответствии с планом осуществляют перегруппировку на подготовленные позиции на левом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин предложил организовать оборону в Херсонской области, по левому берегу Днепра. По его словам, ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины — это может спровоцировать затопление, которое повлечет за собой значительные жертвы. Кроме того, это грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра, если их оттуда не вывести. Министр обороны Сергей Шойгу согласился с аргументами командующего и отдал приказ приступить к отводу войск за Днепр, подчеркнув, что жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://crimea.ria.ru/20221109/kadyrov-otsenil-reshenie-o-perebroske-voysk-rf-na-levyy-bereg-dnepra-1125303066.html
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
Минобороны сообщило о переходе на позиции на левом берегу Днепра

Минобороны России сообщило о перегруппировке войск на позиции на левом берегу Днепра

14:59 10.11.2022 (обновлено: 15:13 10.11.2022)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в строгом соответствии с планом осуществляют перегруппировку на подготовленные позиции на левом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Николаево-Криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утвержденным планом", - говорится в сообщении.
Накануне командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин предложил организовать оборону в Херсонской области, по левому берегу Днепра. По его словам, ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины — это может спровоцировать затопление, которое повлечет за собой значительные жертвы. Кроме того, это грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра, если их оттуда не вывести. Министр обороны Сергей Шойгу согласился с аргументами командующего и отдал приказ приступить к отводу войск за Днепр, подчеркнув, что жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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