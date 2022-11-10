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Атака на Белгородскую область: под обстрел ВСУ попали сразу несколько сел - РИА Новости Крым, 10.11.2022
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Атака на Белгородскую область: под обстрел ВСУ попали сразу несколько сел
Атака на Белгородскую область: под обстрел ВСУ попали сразу несколько сел - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Атака на Белгородскую область: под обстрел ВСУ попали сразу несколько сел
Несколько сел Белгородской области попали под обстрел ВСУ в четверг, в результате повреждения подстанции обесточены шесть населенных пунктов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T14:11
2022-11-10T14:14
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Несколько сел Белгородской области попали под обстрел ВСУ в четверг, в результате повреждения подстанции обесточены шесть населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий обстрела.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы.Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221106/pod-obstrel-na-belgorodschine-popal-rezervuar-s-rastvoritelem-1125252160.html
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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Атака на Белгородскую область: под обстрел ВСУ попали сразу несколько сел

Под обстрел ВСУ попали сразу несколько сел Белгородской области

14:11 10.11.2022 (обновлено: 14:14 10.11.2022)
 
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© РИА Новости . Сергей Степанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Несколько сел Белгородской области попали под обстрел ВСУ в четверг, в результате повреждения подстанции обесточены шесть населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрел попало сразу несколько сел Белгородского района. Пострадавших нет. Есть повреждение подстанции. Без электроэнергии сейчас остаются Устинка, Лозовое, Черемошное, Соловьевка, Петровка и Ровенек", - написал он в своем Telegram-канале.
Оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий обстрела.
В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы.
Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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