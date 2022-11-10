https://crimea.ria.ru/20221110/ataka-na-belgorodskuyu-oblast-pod-obstrel-vsu-popali-srazu-neskolko-sel-1125310806.html

Атака на Белгородскую область: под обстрел ВСУ попали сразу несколько сел

Атака на Белгородскую область: под обстрел ВСУ попали сразу несколько сел - РИА Новости Крым, 10.11.2022

Атака на Белгородскую область: под обстрел ВСУ попали сразу несколько сел

Несколько сел Белгородской области попали под обстрел ВСУ в четверг, в результате повреждения подстанции обесточены шесть населенных пунктов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T14:11

2022-11-10T14:11

2022-11-10T14:14

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Несколько сел Белгородской области попали под обстрел ВСУ в четверг, в результате повреждения подстанции обесточены шесть населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий обстрела.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы.Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.

https://crimea.ria.ru/20221106/pod-obstrel-na-belgorodschine-popal-rezervuar-s-rastvoritelem-1125252160.html

белгородская область

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2022

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белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия