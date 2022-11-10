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В ООН обсудили возможный визит МАГАТЭ в Севастополь - РИА Новости Крым, 10.11.2022
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В ООН обсудили возможный визит МАГАТЭ в Севастополь
В ООН обсудили возможный визит МАГАТЭ в Севастополь - РИА Новости Крым, 10.11.2022
В ООН обсудили возможный визит МАГАТЭ в Севастополь
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) могут посетить ядерные объекты в Севастополе – Россия готова предоставить доступ к ним. Об этом на РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T14:05
2022-11-10T14:05
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) могут посетить ядерные объекты в Севастополе – Россия готова предоставить доступ к ним. Об этом на заседании Генассамблеи ООН по отчету о работе МАГАТЭ за текущий год заявил представитель делегации РФ Александр Шевченко. Трансляция велась на сайте ООН.Позиция России по вопросу ядерных установок в Крыму изложена в соответствующем документе МАГАТЭ от 10 июня 2015 и добавлять что-либо к этому РФ не считает нужным, отметил Шевченко.Он добавил, что эти установки не имеют отношения к применению гарантий на Украине.Представить российской делегации также подчеркнул, что все обвинения России в том, что она якобы угрожает ядерным оружием в ходе проведения СВО на Украине, ничем не обоснованы. Он также напомнил, что российские доктринальные установки в этой сфере "носят сугубо оборонительную направленность".По словам Шевченко, Российская Федерация придерживается позиции, что в ядерной войне не может быть победителей и она "никогда не может быть развязана"."Россия продолжит содействовать агентству и вносить свой вклад в программную деятельность МАГАТЭ в области ядерной и радиационной безопасности, безопасности перевозки ядерных и радиоактивных материалов, безопасности обращения с радиоактивными отходами, аварийной готовности и реагирования", – отметил представитель РФ.
https://crimea.ria.ru/20221103/magate-otchitalos-o-proverke-trekh-obektov-na-ukraine-1125229233.html
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РИА Новости Крым
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5
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севастополь, магатэ, в мире, оон
В ООН обсудили возможный визит МАГАТЭ в Севастополь

Представитель РФ заявил в ООН о готовности пригласить МАГАТЭ на объекты в Севастополе

14:05 10.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесна в Крыму
Весна в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) могут посетить ядерные объекты в Севастополе – Россия готова предоставить доступ к ним. Об этом на заседании Генассамблеи ООН по отчету о работе МАГАТЭ за текущий год заявил представитель делегации РФ Александр Шевченко. Трансляция велась на сайте ООН.
Позиция России по вопросу ядерных установок в Крыму изложена в соответствующем документе МАГАТЭ от 10 июня 2015 и добавлять что-либо к этому РФ не считает нужным, отметил Шевченко.
"Объекты, находящиеся в городе Севастополь, включены в список российских установок, на которых возможно применение гарантий МАГАТЭ. Российская Федерация готова по запросу предоставить на них доступ", – сказал Шевченко.
Он добавил, что эти установки не имеют отношения к применению гарантий на Украине.
Представить российской делегации также подчеркнул, что все обвинения России в том, что она якобы угрожает ядерным оружием в ходе проведения СВО на Украине, ничем не обоснованы. Он также напомнил, что российские доктринальные установки в этой сфере "носят сугубо оборонительную направленность".
По словам Шевченко, Российская Федерация придерживается позиции, что в ядерной войне не может быть победителей и она "никогда не может быть развязана".
"Россия продолжит содействовать агентству и вносить свой вклад в программную деятельность МАГАТЭ в области ядерной и радиационной безопасности, безопасности перевозки ядерных и радиоактивных материалов, безопасности обращения с радиоактивными отходами, аварийной готовности и реагирования", – отметил представитель РФ.
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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