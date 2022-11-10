https://crimea.ria.ru/20221110/v-oon-obsudili-vozmozhnyy-vizit-magate-v-sevastopol-1125310626.html

В ООН обсудили возможный визит МАГАТЭ в Севастополь

В ООН обсудили возможный визит МАГАТЭ в Севастополь - РИА Новости Крым, 10.11.2022

В ООН обсудили возможный визит МАГАТЭ в Севастополь

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) могут посетить ядерные объекты в Севастополе – Россия готова предоставить доступ к ним. Об этом на РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T14:05

2022-11-10T14:05

2022-11-10T14:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) могут посетить ядерные объекты в Севастополе – Россия готова предоставить доступ к ним. Об этом на заседании Генассамблеи ООН по отчету о работе МАГАТЭ за текущий год заявил представитель делегации РФ Александр Шевченко. Трансляция велась на сайте ООН.Позиция России по вопросу ядерных установок в Крыму изложена в соответствующем документе МАГАТЭ от 10 июня 2015 и добавлять что-либо к этому РФ не считает нужным, отметил Шевченко.Он добавил, что эти установки не имеют отношения к применению гарантий на Украине.Представить российской делегации также подчеркнул, что все обвинения России в том, что она якобы угрожает ядерным оружием в ходе проведения СВО на Украине, ничем не обоснованы. Он также напомнил, что российские доктринальные установки в этой сфере "носят сугубо оборонительную направленность".По словам Шевченко, Российская Федерация придерживается позиции, что в ядерной войне не может быть победителей и она "никогда не может быть развязана"."Россия продолжит содействовать агентству и вносить свой вклад в программную деятельность МАГАТЭ в области ядерной и радиационной безопасности, безопасности перевозки ядерных и радиоактивных материалов, безопасности обращения с радиоактивными отходами, аварийной готовности и реагирования", – отметил представитель РФ.

https://crimea.ria.ru/20221103/magate-otchitalos-o-proverke-trekh-obektov-na-ukraine-1125229233.html

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севастополь, магатэ, в мире, оон