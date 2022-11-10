https://crimea.ria.ru/20221110/v-oon-obsudili-vozmozhnyy-vizit-magate-v-sevastopol-1125310626.html
В ООН обсудили возможный визит МАГАТЭ в Севастополь
В ООН обсудили возможный визит МАГАТЭ в Севастополь - РИА Новости Крым, 10.11.2022
В ООН обсудили возможный визит МАГАТЭ в Севастополь
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) могут посетить ядерные объекты в Севастополе – Россия готова предоставить доступ к ним. Об этом на РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T14:05
2022-11-10T14:05
2022-11-10T14:05
севастополь
магатэ
в мире
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/10/1119362304_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fbf19882a062997e8ba1bd0fc00744fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) могут посетить ядерные объекты в Севастополе – Россия готова предоставить доступ к ним. Об этом на заседании Генассамблеи ООН по отчету о работе МАГАТЭ за текущий год заявил представитель делегации РФ Александр Шевченко. Трансляция велась на сайте ООН.Позиция России по вопросу ядерных установок в Крыму изложена в соответствующем документе МАГАТЭ от 10 июня 2015 и добавлять что-либо к этому РФ не считает нужным, отметил Шевченко.Он добавил, что эти установки не имеют отношения к применению гарантий на Украине.Представить российской делегации также подчеркнул, что все обвинения России в том, что она якобы угрожает ядерным оружием в ходе проведения СВО на Украине, ничем не обоснованы. Он также напомнил, что российские доктринальные установки в этой сфере "носят сугубо оборонительную направленность".По словам Шевченко, Российская Федерация придерживается позиции, что в ядерной войне не может быть победителей и она "никогда не может быть развязана"."Россия продолжит содействовать агентству и вносить свой вклад в программную деятельность МАГАТЭ в области ядерной и радиационной безопасности, безопасности перевозки ядерных и радиоактивных материалов, безопасности обращения с радиоактивными отходами, аварийной готовности и реагирования", – отметил представитель РФ.
https://crimea.ria.ru/20221103/magate-otchitalos-o-proverke-trekh-obektov-na-ukraine-1125229233.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/10/1119362304_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_34ce9a4d4220c05e5bed06f227e68c1e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, магатэ, в мире, оон
В ООН обсудили возможный визит МАГАТЭ в Севастополь
Представитель РФ заявил в ООН о готовности пригласить МАГАТЭ на объекты в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым.
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) могут посетить ядерные объекты в Севастополе – Россия готова предоставить доступ к ним. Об этом на заседании Генассамблеи ООН по отчету о работе МАГАТЭ за текущий год заявил представитель делегации РФ Александр Шевченко. Трансляция велась на сайте
ООН.
Позиция России по вопросу ядерных установок в Крыму изложена в соответствующем документе МАГАТЭ от 10 июня 2015 и добавлять что-либо к этому РФ не считает нужным, отметил Шевченко.
"Объекты, находящиеся в городе Севастополь, включены в список российских установок, на которых возможно применение гарантий МАГАТЭ. Российская Федерация готова по запросу предоставить на них доступ", – сказал Шевченко.
Он добавил, что эти установки не имеют отношения к применению гарантий на Украине.
Представить российской делегации также подчеркнул, что все обвинения России в том, что она якобы угрожает ядерным оружием в ходе проведения СВО на Украине, ничем не обоснованы. Он также напомнил, что российские доктринальные установки в этой сфере "носят сугубо оборонительную направленность".
По словам Шевченко, Российская Федерация придерживается позиции, что в ядерной войне не может быть победителей и она "никогда не может быть развязана".
"Россия продолжит содействовать агентству и вносить свой вклад в программную деятельность МАГАТЭ в области ядерной и радиационной безопасности, безопасности перевозки ядерных и радиоактивных материалов, безопасности обращения с радиоактивными отходами, аварийной готовности и реагирования", – отметил представитель РФ.