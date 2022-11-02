https://crimea.ria.ru/20221102/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-2-noyabrya-1125216446.html

Главные события и заявления дня: 2 ноября

Главные события и заявления дня: 2 ноября - РИА Новости Крым, 02.11.2022

Главные события и заявления дня: 2 ноября

Неизвестные обстреляли буксир с мирными жителями в Херсоне. В Крыму предотвращена диверсия украинских спецслужб с подрывом опор ЛЭП. Россия возвращается к... РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T22:02

2022-11-02T22:02

2022-11-02T18:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Неизвестные обстреляли буксир с мирными жителями в Херсоне. В Крыму предотвращена диверсия украинских спецслужб с подрывом опор ЛЭП. Россия возвращается к черноморской зерновой сделке и представит сведения о причастности Лондона к атаке на Севастополь.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обстрелы ХерсонщиныНеизвестные вооруженные люди обстреляли буксир с мирными жителями, которые эвакуировались на левый берег Днепра в Херсонской области."Буксир РБТ-1 "Ридса", перевозящий гражданское население на левобережье Херсонской области, при подходе к набережной Голая Пристань был обстрелян со стороны набережной из стрелкового оружия неустановленными вооруженными людьми", - сообщил представитель экстренных служб.Украинские войска за ночь выпустили по Херсону 24 ракеты из HIMARS.ФСБ отметилась дваждыВ Крыму предотвращена диверсия украинских спецслужб с подрывом опор ЛЭП. ФСБ задержала завербованного СБУ гражданина, планировавшего устроить подрыв линии электропередачи в Крыму.Суд отправил под стражу агента СБУ, планировавшего диверсию на ЛЭП в Крыму.Также сотрудники службы безопасности сегодня сработали на Ставрополье. Они задержали мужчину, который по заданию украинской националистической организации планировал совершить поджог одного из административных зданий на Ставрополье. Диверсант изготовил самодельное зажигательное устройство, которое хранил в тайнике на территории лесного массиваКрымские инициативыКрым поможет семьям мобилизованных и беженцам, заявил Аксенов. Республиканские власти помогли в эвакуации воспитанников из Херсонского Дома малютки в Крым.Параллельно в Крыму национализировали имущество украинских олигархов, парламент РК поддержал решение. В перечень внесены свыше 130 объектов.Новая трасса на Крым380-километровая трасса, ведущая в Крым через новые регионы России из Ростовской области, будет полностью достроена к 1 декабря. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Сухопутный коридор с Крымом отремонтирован уже на 70%.Уже сейчас по ней идет весь поток грузовых машин, который не может проехать по Крымскому мосту.Россия возобновит навигацию в "зерновом коридоре"Участие России в зерновой сделке возобновлено благодаря полученным письменным гарантиям Украины о неиспользовании гуманитарного морского коридора для ведения боевых действий. Об этом в среду заявили в Министерстве обороны России.Россия приостановила свое участие в сделке после массированной атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.Российский МИД представит сведения о причастности Лондона к атаке на базу ЧФ в Севастополе и диверсиях на "Северных потоках". Предварительно эти материалы будут вручены британскому послу, который уже вызван в МИД.

https://crimea.ria.ru/20221102/rossiya-sdelala-zayavlenie-o-predotvraschenii-yadernoy-voyny--tekst-obrascheniya-1125214422.html

https://crimea.ria.ru/20221102/rossiya-ostavlyaet-za-soboy-pravo-vyyti-iz-zernovoy-sdelki--putin-1125214729.html

https://crimea.ria.ru/20221102/aksenov-rasskazal-o-reabilitatsii-ranenykh-v-khode-svo-v-sanatoriyakh-kryma-1125215685.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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