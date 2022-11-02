Рейтинг@Mail.ru
Главные события и заявления дня: 2 ноября - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221102/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-2-noyabrya-1125216446.html
Главные события и заявления дня: 2 ноября
Главные события и заявления дня: 2 ноября - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Главные события и заявления дня: 2 ноября
Неизвестные обстреляли буксир с мирными жителями в Херсоне. В Крыму предотвращена диверсия украинских спецслужб с подрывом опор ЛЭП. Россия возвращается к... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T22:02
2022-11-02T18:17
главное за день
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124891912_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_0478a863c5773567a8466bb746cacf61.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Неизвестные обстреляли буксир с мирными жителями в Херсоне. В Крыму предотвращена диверсия украинских спецслужб с подрывом опор ЛЭП. Россия возвращается к черноморской зерновой сделке и представит сведения о причастности Лондона к атаке на Севастополь.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обстрелы ХерсонщиныНеизвестные вооруженные люди обстреляли буксир с мирными жителями, которые эвакуировались на левый берег Днепра в Херсонской области."Буксир РБТ-1 "Ридса", перевозящий гражданское население на левобережье Херсонской области, при подходе к набережной Голая Пристань был обстрелян со стороны набережной из стрелкового оружия неустановленными вооруженными людьми", - сообщил представитель экстренных служб.Украинские войска за ночь выпустили по Херсону 24 ракеты из HIMARS.ФСБ отметилась дваждыВ Крыму предотвращена диверсия украинских спецслужб с подрывом опор ЛЭП. ФСБ задержала завербованного СБУ гражданина, планировавшего устроить подрыв линии электропередачи в Крыму.Суд отправил под стражу агента СБУ, планировавшего диверсию на ЛЭП в Крыму.Также сотрудники службы безопасности сегодня сработали на Ставрополье. Они задержали мужчину, который по заданию украинской националистической организации планировал совершить поджог одного из административных зданий на Ставрополье. Диверсант изготовил самодельное зажигательное устройство, которое хранил в тайнике на территории лесного массиваКрымские инициативыКрым поможет семьям мобилизованных и беженцам, заявил Аксенов. Республиканские власти помогли в эвакуации воспитанников из Херсонского Дома малютки в Крым.Параллельно в Крыму национализировали имущество украинских олигархов, парламент РК поддержал решение. В перечень внесены свыше 130 объектов.Новая трасса на Крым380-километровая трасса, ведущая в Крым через новые регионы России из Ростовской области, будет полностью достроена к 1 декабря. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Сухопутный коридор с Крымом отремонтирован уже на 70%.Уже сейчас по ней идет весь поток грузовых машин, который не может проехать по Крымскому мосту.Россия возобновит навигацию в "зерновом коридоре"Участие России в зерновой сделке возобновлено благодаря полученным письменным гарантиям Украины о неиспользовании гуманитарного морского коридора для ведения боевых действий. Об этом в среду заявили в Министерстве обороны России.Россия приостановила свое участие в сделке после массированной атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.Российский МИД представит сведения о причастности Лондона к атаке на базу ЧФ в Севастополе и диверсиях на "Северных потоках". Предварительно эти материалы будут вручены британскому послу, который уже вызван в МИД.
https://crimea.ria.ru/20221102/rossiya-sdelala-zayavlenie-o-predotvraschenii-yadernoy-voyny--tekst-obrascheniya-1125214422.html
https://crimea.ria.ru/20221102/rossiya-ostavlyaet-za-soboy-pravo-vyyti-iz-zernovoy-sdelki--putin-1125214729.html
https://crimea.ria.ru/20221102/aksenov-rasskazal-o-reabilitatsii-ranenykh-v-khode-svo-v-sanatoriyakh-kryma-1125215685.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124891912_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_f5f7c949e3644ba1e9cfa6303a9a431d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день
Главные события и заявления дня: 2 ноября

Главные события и заявления среды, 2 ноября

22:02 02.11.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Неизвестные обстреляли буксир с мирными жителями в Херсоне. В Крыму предотвращена диверсия украинских спецслужб с подрывом опор ЛЭП. Россия возвращается к черноморской зерновой сделке и представит сведения о причастности Лондона к атаке на Севастополь.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Обстрелы Херсонщины
Неизвестные вооруженные люди обстреляли буксир с мирными жителями, которые эвакуировались на левый берег Днепра в Херсонской области.
"Буксир РБТ-1 "Ридса", перевозящий гражданское население на левобережье Херсонской области, при подходе к набережной Голая Пристань был обстрелян со стороны набережной из стрелкового оружия неустановленными вооруженными людьми", - сообщил представитель экстренных служб.
Украинские войска за ночь выпустили по Херсону 24 ракеты из HIMARS.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
17:00
Россия сделала заявление о предотвращении ядерной войны — текст обращения
ФСБ отметилась дважды
В Крыму предотвращена диверсия украинских спецслужб с подрывом опор ЛЭП. ФСБ задержала завербованного СБУ гражданина, планировавшего устроить подрыв линии электропередачи в Крыму.
Суд отправил под стражу агента СБУ, планировавшего диверсию на ЛЭП в Крыму.
Также сотрудники службы безопасности сегодня сработали на Ставрополье. Они задержали мужчину, который по заданию украинской националистической организации планировал совершить поджог одного из административных зданий на Ставрополье. Диверсант изготовил самодельное зажигательное устройство, которое хранил в тайнике на территории лесного массива
Крымские инициативы
Крым поможет семьям мобилизованных и беженцам, заявил Аксенов. Республиканские власти помогли в эвакуации воспитанников из Херсонского Дома малютки в Крым.
Параллельно в Крыму национализировали имущество украинских олигархов, парламент РК поддержал решение. В перечень внесены свыше 130 объектов.
Новая трасса на Крым
380-километровая трасса, ведущая в Крым через новые регионы России из Ростовской области, будет полностью достроена к 1 декабря. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Сухопутный коридор с Крымом отремонтирован уже на 70%.
Уже сейчас по ней идет весь поток грузовых машин, который не может проехать по Крымскому мосту.
Президент РФ В. Путин
17:19
Россия оставляет за собой право выйти из зерновой сделки – Путин
Россия возобновит навигацию в "зерновом коридоре"
Участие России в зерновой сделке возобновлено благодаря полученным письменным гарантиям Украины о неиспользовании гуманитарного морского коридора для ведения боевых действий. Об этом в среду заявили в Министерстве обороны России.
Россия приостановила свое участие в сделке после массированной атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
Российский МИД представит сведения о причастности Лондона к атаке на базу ЧФ в Севастополе и диверсиях на "Северных потоках". Предварительно эти материалы будут вручены британскому послу, который уже вызван в МИД.
Крым. Форос - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
17:50
Аксенов рассказал о реабилитации раненых в ходе СВО в санаториях Крыма
Главное за день
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:10Сенатор рассказал, что может случиться с Зеленским в Крыму
22:34Развожаев назвал монстром владельца выброшенных в море дельфинов
22:02Главные события и заявления дня: 2 ноября
21:57Полиция Севастополя разбирается в инциденте с выбросом дельфинов в море
21:13Могут ли граждане РФ ездить на авто с иностранными водительскими правами
20:46Сто оттенков стресса: психолог научила эффективно побеждать тревогу
19:30Путин: поручение по загрузке "Севморзавода" заказами будет дано
19:27Власти Херсона: транспортное сообщение через Днепр временно прекращено
19:22Развожаев доложил президенту о положении дел в туротрасли Севастополя
19:17В Севастополе может появиться центр создания дронов
19:02Севастополь получит более 100 млн рублей на поддержку туротрасли
18:23США обвинили КНДР в поставке России боеприпасов для СВО
18:09Семьи мобилизованных смогут получать поддержку в формате единого окна
18:01РФ в любом случае готова поставлять зерно беднейшим странам – Путин
17:57Принудительный вывоз жителей Херсонщины военными возможен - власти
17:50Аксенов рассказал о реабилитации раненых в ходе СВО в санаториях Крыма
17:48Жительница Севастополя ответит за 100 мигрантов
17:40Энергодар начал получать тепло с Запорожской АЭС — "Росэнергоатом"
17:19Россия оставляет за собой право выйти из зерновой сделки – Путин
17:06Шесть тысяч строек: как восстанавливают новые регионы - Хуснуллин
Лента новостейМолния