https://crimea.ria.ru/20221102/neizvestnye-obstrelyali-buksir-s-mirnymi-zhitelyami-v-khersone--smi-1125204072.html
Неизвестные обстреляли буксир с мирными жителями в Херсоне – СМИ
Неизвестные обстреляли буксир с мирными жителями в Херсоне – СМИ - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Неизвестные обстреляли буксир с мирными жителями в Херсоне – СМИ
Неизвестные вооруженные люди обстреляли буксир с мирными жителями, которые эвакуировались на левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T08:49
2022-11-02T08:49
2022-11-02T08:51
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Неизвестные вооруженные люди обстреляли буксир с мирными жителями, которые эвакуировались на левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.Информация о пострадавших уточняется.В понедельник Херсонские власти заявили о расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра. Вывоз населения организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрела со стороны Украины. По словам главы региона Владимира Сальдо, на всех эвакуированных жителей распространится программа помощи, которую ранее получали перемещенные жители правобережной части Херсонщины.
https://crimea.ria.ru/20221101/chto-budet-s-zhilem-pereselentsev-iz-khersona-posle-polucheniya-sertifikatov-1125191469.html
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херсонская область, происшествия
Неизвестные обстреляли буксир с мирными жителями в Херсоне – СМИ
Неизвестные обстреляли буксир с мирными жителями в Херсоне – СМИ
08:49 02.11.2022 (обновлено: 08:51 02.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Неизвестные вооруженные люди обстреляли буксир с мирными жителями, которые эвакуировались на левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.
"Буксир РБТ-1 "Ридса", перевозящий гражданское население на левобережье Херсонской области, при подходе к набережной Голая Пристань был обстрелян со стороны набережной из стрелкового оружия неустановленными вооруженными людьми", - сообщил представитель экстренных служб.
Информация о пострадавших уточняется.
В понедельник Херсонские власти заявили о расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра. Вывоз населения организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрела со стороны Украины. По словам главы региона Владимира Сальдо, на всех эвакуированных жителей распространится программа помощи, которую ранее получали перемещенные жители правобережной части Херсонщины.