https://crimea.ria.ru/20221102/v-krymu-predotvraschena-diversiya-ukrainskikh-spetssluzhb-s-podryvom-opor-lep-1125205088.html

В Крыму предотвращена диверсия украинских спецслужб с подрывом опор ЛЭП

В Крыму предотвращена диверсия украинских спецслужб с подрывом опор ЛЭП - РИА Новости Крым, 02.11.2022

В Крыму предотвращена диверсия украинских спецслужб с подрывом опор ЛЭП

ФСБ задержала завербованного СБУ гражданина Украины, планировавшего устроить подрыв линии электропередачи в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T10:48

2022-11-02T10:48

2022-11-02T10:53

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ задержала завербованного СБУ гражданина Украины, планировавшего устроить подрыв линии электропередачи в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.В ФСБ сообщили, что задержан гражданин Украины 1978 года рождения. У него изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схема расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма."По оценкам специалистов-энергетиков, в случае их повреждения без электроэнергии остались бы более пяти тысяч потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры полуострова", - отметили в ФСБ. Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Приготовление к диверсии" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ" УК РФ. Также правоохранители проверяют причастность задержанного к другим преступлениям на территории РФ.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым