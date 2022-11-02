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В Крыму предотвращена диверсия украинских спецслужб с подрывом опор ЛЭП - РИА Новости Крым, 02.11.2022
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В Крыму предотвращена диверсия украинских спецслужб с подрывом опор ЛЭП
В Крыму предотвращена диверсия украинских спецслужб с подрывом опор ЛЭП - РИА Новости Крым, 02.11.2022
В Крыму предотвращена диверсия украинских спецслужб с подрывом опор ЛЭП
ФСБ задержала завербованного СБУ гражданина Украины, планировавшего устроить подрыв линии электропередачи в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей РИА Новости Крым, 02.11.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ задержала завербованного СБУ гражданина Украины, планировавшего устроить подрыв линии электропередачи в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.В ФСБ сообщили, что задержан гражданин Украины 1978 года рождения. У него изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схема расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма."По оценкам специалистов-энергетиков, в случае их повреждения без электроэнергии остались бы более пяти тысяч потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры полуострова", - отметили в ФСБ. Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Приготовление к диверсии" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ" УК РФ. Также правоохранители проверяют причастность задержанного к другим преступлениям на территории РФ.
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым
В Крыму предотвращена диверсия украинских спецслужб с подрывом опор ЛЭП

ФСБ: в Крыму предотвращена диверсия украинских спецслужб с подрывом опор ЛЭП

10:48 02.11.2022 (обновлено: 10:53 02.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро
Утро - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. ФСБ задержала завербованного СБУ гражданина Украины, планировавшего устроить подрыв линии электропередачи в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращена диверсия, планировавшаяся украинскими спецслужбами, на объекте энергетической инфраструктуры в Республике Крым", - говорится в сообщении.
В ФСБ сообщили, что задержан гражданин Украины 1978 года рождения. У него изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схема расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма.
"По оценкам специалистов-энергетиков, в случае их повреждения без электроэнергии остались бы более пяти тысяч потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры полуострова", - отметили в ФСБ.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Приготовление к диверсии" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ" УК РФ. Также правоохранители проверяют причастность задержанного к другим преступлениям на территории РФ.
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Крым
 
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