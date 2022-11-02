https://crimea.ria.ru/20221102/fsb-zaderzhala-podozrevaemogo-v-podgotovke-terakta--khotel-podzhech-zdanie-1125214074.html
ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта – хотел поджечь здание
ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта – хотел поджечь здание - РИА Новости Крым, 02.11.2022
ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта – хотел поджечь здание
Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который по заданию украинской националистической организации планировал совершить поджог одного из административных зданий на... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T16:22
2022-11-02T16:22
2022-11-02T16:24
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который по заданию украинской националистической организации планировал совершить поджог одного из административных зданий на Ставрополье. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.По данным ФСБ, подозреваемый, действуя по заданию представителей украинской националистической организации, планировал совершить поджог одного из админзданий."Злоумышленник изготовил самодельное зажигательное устройство, которое хранил в тайнике на территории лесного массива. Реализовать преступный умысел подозреваемому не удалось, в связи с задержанием сотрудниками УФСБ", - добавили в пресс-службе.Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.
https://crimea.ria.ru/20221102/v-krymu-predotvraschena-diversiya-ukrainskikh-spetssluzhb-s-podryvom-opor-lep-1125205088.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта – хотел поджечь здание
ФСБ задержала мужчину, планировавшего поджечь административное здание на Ставрополье
16:22 02.11.2022 (обновлено: 16:24 02.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который по заданию украинской националистической организации планировал совершить поджог одного из административных зданий на Ставрополье. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.
"УФСБ России по Ставропольскому краю задокументирована противоправная деятельность жителя города Ставрополя, причастного к приготовлению к совершению террористического акта на территории края", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, подозреваемый, действуя по заданию представителей украинской националистической организации, планировал совершить поджог одного из админзданий.
"Злоумышленник изготовил самодельное зажигательное устройство, которое хранил в тайнике на территории лесного массива. Реализовать преступный умысел подозреваемому не удалось, в связи с задержанием сотрудниками УФСБ", - добавили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.