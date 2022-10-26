https://crimea.ria.ru/20221026/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-26-oktyabrya-1125103601.html
Главные новости и заявления дня: 26 октября
Главные новости и заявления дня: 26 октября - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Главные новости и заявления дня: 26 октября
Тренировка стратегических сил сдерживания. Нападение на РОВД в Херсоне. Совещание Путина с главами спецслужб СНГ. Движение по Крымскому мосту. Приговор... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T22:06
2022-10-26T22:06
2022-10-26T22:06
главное за день
крым
владимир путин (политик)
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Тренировка стратегических сил сдерживания. Нападение на РОВД в Херсоне. Совещание Путина с главами спецслужб СНГ. Движение по Крымскому мосту. Приговор участнику нацбата в Крыму. Подробности от СК по делу Нахлупина. Главные события сегодняшнего дня - в подборке РИА Новости Крым.Путин провел тренировку стратегических сил сдерживанияПод руководством президента Владимира Путина проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.По полигону Кура на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря. Также самолеты дальней авиации Ту-95МС выпустили крылатые ракеты воздушного базирования.Попытка диверсии в ХерсонеНеизвестные совершили попытку нападения на Днепровский районный отдел внутренних дел в Херсоне, они успели выстрелить из РПГ. Злоумышленники хотели завладеть оружием, рассказали в экстренных службах.Совещание Путина с главами спецслужб стран СНГПрезидент Путин в среду пообщался с главами спецслужб СНГ и провел заседание Совбеза. Основные тезисы:- Украина стала инструментом внешней политики США, страна практически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России, Союзного государства с республикой Беларусь и против ОДКБ и СНГ в целом.- Функционирование на Украине черного рынка оружия создает риски попадания в руки террористических организаций переносных зенитно-ракетных комплексов и высокоточных образцов оружия.- Уровень опасности для стран СНГ со стороны террористических группировок не снижается, существует потенциальный риск вторжения боевиков в Центральную Азию из Афганистана.- Страны СНГ должны усиливать защиту объектов критически важной инфраструктуры, также максимально должны быть защищены места массового пребывания людей.Движение по Крымскому мостуДвижение грузовых авто по Крымскому мосту откроют не ранее декабря. В настоящее время для грузового автотранспорта доступно три варианта маршрутов в Крым и из него: по альтернативному наземному автодорожному пути, через Керченскую паромную переправу, а также с перегрузкой на железнодорожный транспорт.Приговор участнику украинского нацбатаКиевский районный суд Симферополя приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима гражданина Украины, являвшегося участником незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана"*.Установлено, что он занимался обеспечением батальона материальными ресурсами, обмундированием и продуктами питания. Помимо этого, неоднократно лично принимал участие в антироссийских акциях на территории Генического района (Херсонская область), в том числе в период проведения Россией СВО на Украине.Дело НахлупинаВ СК России рассказали подробности дела, по которому вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего зампредседателя Совмина Республики Крым Виталия Нахлупина и его подельника Валентина Дукорского.* террористическая организация, запрещенная в РФ
https://crimea.ria.ru/20221026/protiv-khersontsev-nachali-primenyat-novye-snaryady-k-himars-1125101677.html
https://crimea.ria.ru/20221026/furam-ogranichat-vezd-na-perepravu-chto-stanet-s-tsenami-v-krymu-1125096926.html
https://crimea.ria.ru/20221026/vs-kryma-ostavil-pod-arestom-obvinyaemykh-v-terakte-na-krymskom-mostu-1125098057.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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главное за день, крым, владимир путин (политик), армия и флот
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Тренировка стратегических сил сдерживания. Нападение на РОВД в Херсоне. Совещание Путина с главами спецслужб СНГ. Движение по Крымскому мосту. Приговор участнику нацбата в Крыму. Подробности от СК по делу Нахлупина.
Главные события сегодняшнего дня - в подборке РИА Новости Крым.
Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
Под руководством президента Владимира Путина проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания,
в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.
По полигону Кура на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"
с испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря. Также самолеты дальней авиации Ту-95МС выпустили крылатые ракеты воздушного базирования.
Попытка диверсии в Херсоне
Неизвестные совершили попытку нападения
на Днепровский районный отдел внутренних дел в Херсоне, они успели выстрелить из РПГ. Злоумышленники хотели завладеть оружием, рассказали в экстренных службах.
Совещание Путина с главами спецслужб стран СНГ
Президент Путин в среду пообщался с главами спецслужб СНГ и провел заседание Совбеза. Основные тезисы:
- Украина стала инструментом внешней политики США, страна практически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран
против России, Союзного государства с республикой Беларусь и против ОДКБ и СНГ в целом.
- Функционирование на Украине черного рынка оружия
создает риски попадания в руки террористических организаций переносных зенитно-ракетных комплексов и высокоточных образцов оружия.
- Уровень опасности для стран СНГ со стороны террористических группировок не снижается, существует потенциальный риск вторжения боевиков
в Центральную Азию из Афганистана.
- Страны СНГ должны усиливать защиту
объектов критически важной инфраструктуры, также максимально должны быть защищены места массового пребывания людей.
Движение по Крымскому мосту
Движение грузовых авто по Крымскому мосту откроют не ранее декабря
. В настоящее время для грузового автотранспорта доступно три варианта маршрутов в Крым и из него: по альтернативному наземному автодорожному пути, через Керченскую паромную переправу, а также с перегрузкой на железнодорожный транспорт.
Приговор участнику украинского нацбата
Киевский районный суд Симферополя приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима гражданина Украины, являвшегося участником незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана"*.
Установлено, что он занимался обеспечением батальона материальными ресурсами, обмундированием и продуктами питания. Помимо этого, неоднократно лично принимал участие в антироссийских акциях на территории Генического района (Херсонская область), в том числе в период проведения Россией СВО на Украине.
Дело Нахлупина
В СК России рассказали подробности дела
, по которому вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего зампредседателя Совмина Республики Крым Виталия Нахлупина и его подельника Валентина Дукорского.
* террористическая организация, запрещенная в РФ