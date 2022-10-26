https://crimea.ria.ru/20221026/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-26-oktyabrya-1125103601.html

Главные новости и заявления дня: 26 октября

Главные новости и заявления дня: 26 октября - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Главные новости и заявления дня: 26 октября

Тренировка стратегических сил сдерживания. Нападение на РОВД в Херсоне. Совещание Путина с главами спецслужб СНГ. Движение по Крымскому мосту. Приговор... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T22:06

2022-10-26T22:06

2022-10-26T22:06

главное за день

крым

владимир путин (политик)

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Тренировка стратегических сил сдерживания. Нападение на РОВД в Херсоне. Совещание Путина с главами спецслужб СНГ. Движение по Крымскому мосту. Приговор участнику нацбата в Крыму. Подробности от СК по делу Нахлупина. Главные события сегодняшнего дня - в подборке РИА Новости Крым.Путин провел тренировку стратегических сил сдерживанияПод руководством президента Владимира Путина проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.По полигону Кура на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря. Также самолеты дальней авиации Ту-95МС выпустили крылатые ракеты воздушного базирования.Попытка диверсии в ХерсонеНеизвестные совершили попытку нападения на Днепровский районный отдел внутренних дел в Херсоне, они успели выстрелить из РПГ. Злоумышленники хотели завладеть оружием, рассказали в экстренных службах.Совещание Путина с главами спецслужб стран СНГПрезидент Путин в среду пообщался с главами спецслужб СНГ и провел заседание Совбеза. Основные тезисы:- Украина стала инструментом внешней политики США, страна практически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России, Союзного государства с республикой Беларусь и против ОДКБ и СНГ в целом.- Функционирование на Украине черного рынка оружия создает риски попадания в руки террористических организаций переносных зенитно-ракетных комплексов и высокоточных образцов оружия.- Уровень опасности для стран СНГ со стороны террористических группировок не снижается, существует потенциальный риск вторжения боевиков в Центральную Азию из Афганистана.- Страны СНГ должны усиливать защиту объектов критически важной инфраструктуры, также максимально должны быть защищены места массового пребывания людей.Движение по Крымскому мостуДвижение грузовых авто по Крымскому мосту откроют не ранее декабря. В настоящее время для грузового автотранспорта доступно три варианта маршрутов в Крым и из него: по альтернативному наземному автодорожному пути, через Керченскую паромную переправу, а также с перегрузкой на железнодорожный транспорт.Приговор участнику украинского нацбатаКиевский районный суд Симферополя приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима гражданина Украины, являвшегося участником незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана"*.Установлено, что он занимался обеспечением батальона материальными ресурсами, обмундированием и продуктами питания. Помимо этого, неоднократно лично принимал участие в антироссийских акциях на территории Генического района (Херсонская область), в том числе в период проведения Россией СВО на Украине.Дело НахлупинаВ СК России рассказали подробности дела, по которому вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего зампредседателя Совмина Республики Крым Виталия Нахлупина и его подельника Валентина Дукорского.* террористическая организация, запрещенная в РФ

https://crimea.ria.ru/20221026/protiv-khersontsev-nachali-primenyat-novye-snaryady-k-himars-1125101677.html

https://crimea.ria.ru/20221026/furam-ogranichat-vezd-na-perepravu-chto-stanet-s-tsenami-v-krymu-1125096926.html

https://crimea.ria.ru/20221026/vs-kryma-ostavil-pod-arestom-obvinyaemykh-v-terakte-na-krymskom-mostu-1125098057.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, владимир путин (политик), армия и флот