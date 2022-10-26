https://crimea.ria.ru/20221026/putin-posle-terakta-na-krymskom-mostu-prizval-usilivat-zaschitu-obektov-1125096682.html

Путин после теракта на Крымском мосту призвал усиливать защиту объектов

Путин после теракта на Крымском мосту призвал усиливать защиту объектов - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Путин после теракта на Крымском мосту призвал усиливать защиту объектов

Президент России Владимир Путин призвал страны СНГ усиливать защиту объектов критически важной инфраструктуры, также максимально должны быть защищены места... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T15:39

2022-10-26T15:39

2022-10-26T15:39

чп на крымском мосту

владимир путин (политик)

российская федерация (россия, рф)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0e/1124875037_0:0:1689:950_1920x0_80_0_0_7ca394503c6356b632cb9b6b741eeca7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал страны СНГ усиливать защиту объектов критически важной инфраструктуры, также максимально должны быть защищены места массового пребывания людей.В числе актуальных задач он назвал борьбу с киберпреступностью, наркобизнесом, ликвидацию трансграничных преступных сообществ и развитие сотрудничества в деле охраны государственных рубежей.Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.По мосту оперативно возобновили движение автомобилей и поездов, а вот проезд для грузовых авто откроют не ранее декабря, заявили в Минтрансе РФ.

https://crimea.ria.ru/20221019/gubernatory-poluchat-dopolnitelnye-polnomochiya-po-obespecheniyu-bezopasnosti-1124978984.html

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чп на крымском мосту, владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), в мире