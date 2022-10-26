Путин после теракта на Крымском мосту призвал усиливать защиту объектов
Путин после теракта на Крымском мосту призвал усиливать защиту критической инфраструктуры
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКрымский мост
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал страны СНГ усиливать защиту объектов критически важной инфраструктуры, также максимально должны быть защищены места массового пребывания людей.
"[Теракт] на Крымском мосту, попытки диверсий на Курской АЭС, во всяком случае, вокруг атомной электростанции, такие диверсии уже совершены, да и многие другие инциденты показывают, что повышенные меры безопасности должны быть предприняты в отношении критически важной транспортной и энергетической инфраструктуры. Именно эти объекты, а также места массового пребывания граждан должны быть максимально защищены", - сказал Путин на встрече с главами делегаций заседания совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
В числе актуальных задач он назвал борьбу с киберпреступностью, наркобизнесом, ликвидацию трансграничных преступных сообществ и развитие сотрудничества в деле охраны государственных рубежей.
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.
По мосту оперативно возобновили движение автомобилей и поездов, а вот проезд для грузовых авто откроют не ранее декабря, заявили в Минтрансе РФ.