https://crimea.ria.ru/20221026/putin-zayavil-o-riske-vtorzheniya-v-tsentralnuyu-aziyu-boevikov-iz-afganistana-1125096324.html

Путин заявил о риске вторжения в Центральную Азию боевиков из Афганистана

Путин заявил о риске вторжения в Центральную Азию боевиков из Афганистана - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Путин заявил о риске вторжения в Центральную Азию боевиков из Афганистана

Уровень опасности для стран СНГ со стороны террористических группировок не снижается, существует потенциальный риск вторжения боевиков в Центральную Азию из... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T15:24

2022-10-26T15:24

2022-10-26T15:27

владимир путин (политик)

в мире

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Уровень опасности для стран СНГ со стороны террористических группировок не снижается, существует потенциальный риск вторжения боевиков в Центральную Азию из Афганистана, заявил президент России Владимир Путин.По словам Путина, Содружество в целом и его страны по отдельности еще не сталкивались с такими комплексными угрозами."Наша общая задача – максимально защитить от них наши народы, укрепить стабильность и мир на пространстве СНГ, продолжить развитие взаимовыгодных интеграционных процессов", – отметил президент РФ*террористические организации, запрещенные в Российской Федерации

https://crimea.ria.ru/20220331/vlasti-afganistana-dolzhny-priyti-k-sotrudnichestvu-s-oon--lavrov-1122809898.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), в мире, политика