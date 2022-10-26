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Путин заявил о риске вторжения в Центральную Азию боевиков из Афганистана - РИА Новости Крым, 26.10.2022
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Путин заявил о риске вторжения в Центральную Азию боевиков из Афганистана
Путин заявил о риске вторжения в Центральную Азию боевиков из Афганистана - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Путин заявил о риске вторжения в Центральную Азию боевиков из Афганистана
Уровень опасности для стран СНГ со стороны террористических группировок не снижается, существует потенциальный риск вторжения боевиков в Центральную Азию из... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T15:24
2022-10-26T15:27
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Уровень опасности для стран СНГ со стороны террористических группировок не снижается, существует потенциальный риск вторжения боевиков в Центральную Азию из Афганистана, заявил президент России Владимир Путин.По словам Путина, Содружество в целом и его страны по отдельности еще не сталкивались с такими комплексными угрозами."Наша общая задача – максимально защитить от них наши народы, укрепить стабильность и мир на пространстве СНГ, продолжить развитие взаимовыгодных интеграционных процессов", – отметил президент РФ*террористические организации, запрещенные в Российской Федерации
https://crimea.ria.ru/20220331/vlasti-afganistana-dolzhny-priyti-k-sotrudnichestvu-s-oon--lavrov-1122809898.html
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владимир путин (политик), в мире, политика
Путин заявил о риске вторжения в Центральную Азию боевиков из Афганистана

Путин: концентрация боевиков в Афганистане несет риск их вторжения в Центральную Азию

15:24 26.10.2022 (обновлено: 15:27 26.10.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Уровень опасности для стран СНГ со стороны террористических группировок не снижается, существует потенциальный риск вторжения боевиков в Центральную Азию из Афганистана, заявил президент России Владимир Путин.
"Не снижается уровень опасности, которую представляют ИГИЛ*, "Аль-Каида"* и другие террористические группировки. Они пытаются просочиться в страны СНГ, формируют законспирированные ячейки, а концентрация групп боевиков в Афганистане, особенно у границы с республиками Центральной Азии, что несет потенциальный риск вторжения в этот регион", - сказал российский лидер на встрече с руководителями органов безопасности стран СНГ.
По словам Путина, Содружество в целом и его страны по отдельности еще не сталкивались с такими комплексными угрозами.
"Наша общая задача – максимально защитить от них наши народы, укрепить стабильность и мир на пространстве СНГ, продолжить развитие взаимовыгодных интеграционных процессов", – отметил президент РФ
*террористические организации, запрещенные в Российской Федерации
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