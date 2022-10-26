https://crimea.ria.ru/20221026/putin-provel-trenirovku-strategicheskikh-sil-sderzhivaniya-1125095278.html

Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания

Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания

Под руководством президента Владимира Путина проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T14:40

2022-10-26T14:40

2022-10-26T14:40

владимир путин (политик)

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1a/1125095161_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7b0383f1b8f42c70284aefaf039ded39.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Под руководством президента Владимира Путина проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Путин вышел на связь из ситуационного центра Кремля. По видеосвязи он выслушал доклад главы Минобороны и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.Также во время тренировки провели проверку уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления войсками."Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", - добавили в пресс-службе.

https://crimea.ria.ru/20220708/oruzhie-vozmezdiya-ekspert-razyasnil-znachimost-podlodki-belgorod-1123794590.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), армия и флот