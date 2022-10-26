https://crimea.ria.ru/20221026/putin-provel-trenirovku-strategicheskikh-sil-sderzhivaniya-1125095278.html
Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
Под руководством президента Владимира Путина проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T14:40
2022-10-26T14:40
2022-10-26T14:40
владимир путин (политик)
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Под руководством президента Владимира Путина проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Путин вышел на связь из ситуационного центра Кремля. По видеосвязи он выслушал доклад главы Минобороны и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.Также во время тренировки провели проверку уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления войсками."Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", - добавили в пресс-службе.
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), армия и флот
Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
В России прошла тренировка стратегических сил сдерживания
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Под руководством президента Владимира Путина проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин вышел на связь из ситуационного центра Кремля. По видеосвязи он выслушал доклад главы Минобороны и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.
"По полигону Кура на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования", - говорится в сообщении Кремля.
Также во время тренировки провели проверку уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления войсками.
"Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", - добавили в пресс-службе.