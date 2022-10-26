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Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания - РИА Новости Крым, 26.10.2022
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Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания
Под руководством президента Владимира Путина проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T14:40
2022-10-26T14:40
владимир путин (политик)
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Под руководством президента Владимира Путина проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Путин вышел на связь из ситуационного центра Кремля. По видеосвязи он выслушал доклад главы Минобороны и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.Также во время тренировки провели проверку уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления войсками."Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", - добавили в пресс-службе.
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владимир путин (политик), армия и флот
Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания

В России прошла тренировка стратегических сил сдерживания

14:40 26.10.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУчения сил стратегического сдерживания в России
Учения сил стратегического сдерживания в России
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Под руководством президента Владимира Путина проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин вышел на связь из ситуационного центра Кремля. По видеосвязи он выслушал доклад главы Минобороны и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.
"По полигону Кура на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования", - говорится в сообщении Кремля.
Также во время тренировки провели проверку уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления войсками.
"Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", - добавили в пресс-службе.
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Владимир Путин (политик)Армия и флот
 
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