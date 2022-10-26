Диверсанты напали на РОВД в Херсоне
Диверсанты напали на РОВД в Херсоне, принимаются меры к их задержанию
14:02 26.10.2022 (обновлено: 14:06 26.10.2022)
© РИА Новости КрымУтро в Херсоне
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Неизвестные совершили попытку нападения на Днепровский районный отдел внутренних дел в Херсоне, они успели выстрелить из РПГ. Об этом со ссылкой на экстренные службы региона сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в среду около 13 часов.
"Была предпринята попытка нападения на Днепровский РОВД города Херсона с целью завладения оружием. Злоумышленники успели произвести один выстрел из РПГ (ручной противотанковый гранатомет)", - рассказал представитель экстренных служб.
Сейчас в Херсоне проводятся мероприятия по блокированию и задержанию злоумышленников.
24 октября, 21:36Автомобиль с мирными жителями обстреляли под Херсоном, есть погибшие
23 октября в Херсоне в результате теракта один гражданский погиб, еще трое получили ранения. По предварительной версии, самодельное взрывное устройство было привязано к столбу.
Из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ власти Херсонской области призвали жителей правобережья срочно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра.
Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе военной операции Сергей Суровикин заявил, что у России есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.