https://crimea.ria.ru/20221026/diversanty-napali-na-rovd-v-khersone-1125094760.html

Диверсанты напали на РОВД в Херсоне

Диверсанты напали на РОВД в Херсоне - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Диверсанты напали на РОВД в Херсоне

Неизвестные совершили попытку нападения на Днепровский районный отдел внутренних дел в Херсоне, они успели выстрелить из РПГ. Об этом со ссылкой на экстренные... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T14:02

2022-10-26T14:02

2022-10-26T14:06

херсонская область

военное положение в новых регионах россии

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Неизвестные совершили попытку нападения на Днепровский районный отдел внутренних дел в Херсоне, они успели выстрелить из РПГ. Об этом со ссылкой на экстренные службы региона сообщает РИА Новости.Инцидент произошел в среду около 13 часов.Сейчас в Херсоне проводятся мероприятия по блокированию и задержанию злоумышленников.23 октября в Херсоне в результате теракта один гражданский погиб, еще трое получили ранения. По предварительной версии, самодельное взрывное устройство было привязано к столбу.Из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ власти Херсонской области призвали жителей правобережья срочно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра.Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе военной операции Сергей Суровикин заявил, что у России есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.

https://crimea.ria.ru/20221024/avtomobil-s-mirnymi-zhitelyami-obstrelyali-pod-khersonom-est-pogibshie-1125065923.html

https://crimea.ria.ru/20221020/kak-vyekhat-na-levoberezhe-i-v-drugie-regiony-rf-iz-khersonskoy-oblasti-1124994242.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, военное положение в новых регионах россии, происшествия