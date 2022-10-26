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Диверсанты напали на РОВД в Херсоне - РИА Новости Крым, 26.10.2022
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Диверсанты напали на РОВД в Херсоне
Диверсанты напали на РОВД в Херсоне - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Диверсанты напали на РОВД в Херсоне
Неизвестные совершили попытку нападения на Днепровский районный отдел внутренних дел в Херсоне, они успели выстрелить из РПГ. Об этом со ссылкой на экстренные... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T14:02
2022-10-26T14:06
херсонская область
военное положение в новых регионах россии
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Неизвестные совершили попытку нападения на Днепровский районный отдел внутренних дел в Херсоне, они успели выстрелить из РПГ. Об этом со ссылкой на экстренные службы региона сообщает РИА Новости.Инцидент произошел в среду около 13 часов.Сейчас в Херсоне проводятся мероприятия по блокированию и задержанию злоумышленников.23 октября в Херсоне в результате теракта один гражданский погиб, еще трое получили ранения. По предварительной версии, самодельное взрывное устройство было привязано к столбу.Из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ власти Херсонской области призвали жителей правобережья срочно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра.Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе военной операции Сергей Суровикин заявил, что у России есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.
https://crimea.ria.ru/20221024/avtomobil-s-mirnymi-zhitelyami-obstrelyali-pod-khersonom-est-pogibshie-1125065923.html
https://crimea.ria.ru/20221020/kak-vyekhat-na-levoberezhe-i-v-drugie-regiony-rf-iz-khersonskoy-oblasti-1124994242.html
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херсонская область, военное положение в новых регионах россии, происшествия
Диверсанты напали на РОВД в Херсоне

Диверсанты напали на РОВД в Херсоне, принимаются меры к их задержанию

14:02 26.10.2022 (обновлено: 14:06 26.10.2022)
 
© РИА Новости КрымУтро в Херсоне
Утро в Херсоне - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Неизвестные совершили попытку нападения на Днепровский районный отдел внутренних дел в Херсоне, они успели выстрелить из РПГ. Об этом со ссылкой на экстренные службы региона сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в среду около 13 часов.
"Была предпринята попытка нападения на Днепровский РОВД города Херсона с целью завладения оружием. Злоумышленники успели произвести один выстрел из РПГ (ручной противотанковый гранатомет)", - рассказал представитель экстренных служб.
Сейчас в Херсоне проводятся мероприятия по блокированию и задержанию злоумышленников.
Херсон - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 21:36
Автомобиль с мирными жителями обстреляли под Херсоном, есть погибшие
23 октября в Херсоне в результате теракта один гражданский погиб, еще трое получили ранения. По предварительной версии, самодельное взрывное устройство было привязано к столбу.
Из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ власти Херсонской области призвали жителей правобережья срочно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра.
Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе военной операции Сергей Суровикин заявил, что у России есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.
КПП на границе Крыма и Херсонской области. Фото AFP
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Заголовок открываемого материала
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14:02Диверсанты напали на РОВД в Херсоне
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