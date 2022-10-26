Рейтинг@Mail.ru
Дело Нахлупина: подробности от СК о резонансном преступлении - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221026/delo-nakhlupina-podrobnosti-ot-sk-1125102444.html
Дело Нахлупина: подробности от СК о резонансном преступлении
Дело Нахлупина: подробности от СК о резонансном преступлении - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Дело Нахлупина: подробности от СК о резонансном преступлении
В СК России рассказали подробности дела, по которому вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего зампредседателя Совмина Республики Крым Виталия... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T19:19
2022-10-26T19:22
ск рф (следственный комитет российской федерации)
крым
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111541/67/1115416773_0:0:2486:1398_1920x0_80_0_0_5e81b63bcc65ad3def014ebebbbe24ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В СК России рассказали подробности дела, по которому вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего зампредседателя Совмина Республики Крым Виталия Нахлупина и его подельника Валентина Дукорского.Они признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере.Общий размер "вознаграждения", полученного Нахлупиным, превысил 16 миллионов рублей. Получение взятки он организовал через Валентина Дукорского и Ярослава Сливку, уточнили в СК.В ходе расследования Сливка заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и направлено в суд. Рассмотрев дело по существу, суд приговорил его условному лишению свободы.Экс-зампредседатель Совмина РК был осужден на восемь лет лишения свободы, ему назначен штраф в размере 16 миллионов рублей. Дукорский также приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 16 миллионов рублей.Расследование дела в отношении бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в получении взяток на 16 миллионов рублей, было завершено в конце 2020 года, сообщила ранее пресс-служба СК РФ. По версии следствия, в 2017 и 2018 годах Нахлупин, получая деньги через неофициальных помощников Дукорского и Сливку, способствовал победам определенных коммерческих организаций на аукционах по 28 государственным закупкам в рамках реализации федеральных и региональных программ.Задержание вице-премьера крымского правительства Виталия Нахлупина, который курировал ФЦП развития Крыма, произошло в октябре 2018 года, он был арестован по подозрению во взяточничестве. Басманный суд Москвы тогда же санкционировал арест и его предполагаемых подельников — бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского и бывшего первого зампреда комитета конкурентной политики Ярослава Сливки.
https://crimea.ria.ru/20201126/Sud-vynes-prigovor-soobschniku-eks-vitse-premera-Kryma-Nakhlupinu-1118987638.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111541/67/1115416773_0:0:2210:1657_1920x0_80_0_0_75eff90aba7fa6397eae23f55cfee35b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, закон и право
Дело Нахлупина: подробности от СК о резонансном преступлении

В Следственном комитете рассказали подробности дела экс-вице-премьера Крыма Нахлупина

19:19 26.10.2022 (обновлено: 19:22 26.10.2022)
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкБывший заместитель председателя Совета министров Республики Крым Виталий Нахлупин (слева) перед рассмотрением ходатайства следствия об его аресте в Басманном суде Москвы. 18 октября 2018
Бывший заместитель председателя Совета министров Республики Крым Виталий Нахлупин (слева) перед рассмотрением ходатайства следствия об его аресте в Басманном суде Москвы. 18 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В СК России рассказали подробности дела, по которому вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего зампредседателя Совмина Республики Крым Виталия Нахлупина и его подельника Валентина Дукорского.
Они признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере.
"Установлено, что в период с 2017 по 2018 годы фигуранты дела помогли определенным коммерческим организациям одержать победы в 28 конкурсных процедурах по реализации объектов в рамках федеральных и региональных программ", – говорится в сообщении.
Общий размер "вознаграждения", полученного Нахлупиным, превысил 16 миллионов рублей. Получение взятки он организовал через Валентина Дукорского и Ярослава Сливку, уточнили в СК.
В ходе расследования Сливка заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и направлено в суд. Рассмотрев дело по существу, суд приговорил его условному лишению свободы.
Экс-зампредседатель Совмина РК был осужден на восемь лет лишения свободы, ему назначен штраф в размере 16 миллионов рублей. Дукорский также приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 16 миллионов рублей.
Статуя Фемиды в здании суда. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября 2020, 13:33
Суд вынес приговор сообщнику экс-вице-премьера Крыма Нахлупину
Расследование дела в отношении бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в получении взяток на 16 миллионов рублей, было завершено в конце 2020 года, сообщила ранее пресс-служба СК РФ. По версии следствия, в 2017 и 2018 годах Нахлупин, получая деньги через неофициальных помощников Дукорского и Сливку, способствовал победам определенных коммерческих организаций на аукционах по 28 государственным закупкам в рамках реализации федеральных и региональных программ.
Задержание вице-премьера крымского правительства Виталия Нахлупина, который курировал ФЦП развития Крыма, произошло в октябре 2018 года, он был арестован по подозрению во взяточничестве. Басманный суд Москвы тогда же санкционировал арест и его предполагаемых подельников — бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского и бывшего первого зампреда комитета конкурентной политики Ярослава Сливки.
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)КрымЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:07Массовое отключение в Симферополе: без света останутся десятки улиц
19:44Против херсонцев начали применять новые снаряды к HIMARS
19:34Самые большие загородные дома: Крым вошел в топ-5 регионов России
19:19Дело Нахлупина: подробности от СК о резонансном преступлении
19:01Фурам ограничат въезд на переправу: что станет с ценами в Крыму
18:45Правобережье Херсонщины покинули более 70 тысяч человек – власти
18:36В Севастополе у банды "закладчиков" изъяли более 10 кг наркотиков
18:13Возле здания телекомпании в Мелитополе найден схрон со взрывчаткой
18:07Сколько средств получит Крым на повышение зарплат медикам – Аксенов
17:55В России хотят мобилизовать граждан с непогашенной судимостью
17:40Сенат Польши признал власти России "террористическим режимом"
17:35Туроператоры России могут объединить внутренние и международные перелеты
17:13С экс-губернатора Севастополя снимают санкции – решение суда
17:00Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ: подробности от Хуснуллина
16:38Высокоточное оружие может попасть к террористам через Украину – Путин
16:27ВС Крыма оставил под арестом обвиняемых в теракте на Крымском мосту
16:26Регионы получат дополнительно 59 млрд рублей на повышение зарплат медикам
16:19Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" показали на видео
16:02МО Украины похвасталось "реалистичным планом" по Херсонской области
15:59Керчанка "развела" знакомых на 4 миллиона – вердикт суда
Лента новостейМолния