https://crimea.ria.ru/20221026/delo-nakhlupina-podrobnosti-ot-sk-1125102444.html

Дело Нахлупина: подробности от СК о резонансном преступлении

Дело Нахлупина: подробности от СК о резонансном преступлении - РИА Новости Крым, 26.10.2022

Дело Нахлупина: подробности от СК о резонансном преступлении

В СК России рассказали подробности дела, по которому вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего зампредседателя Совмина Республики Крым Виталия... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T19:19

2022-10-26T19:19

2022-10-26T19:22

ск рф (следственный комитет российской федерации)

крым

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В СК России рассказали подробности дела, по которому вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего зампредседателя Совмина Республики Крым Виталия Нахлупина и его подельника Валентина Дукорского.Они признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере.Общий размер "вознаграждения", полученного Нахлупиным, превысил 16 миллионов рублей. Получение взятки он организовал через Валентина Дукорского и Ярослава Сливку, уточнили в СК.В ходе расследования Сливка заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и направлено в суд. Рассмотрев дело по существу, суд приговорил его условному лишению свободы.Экс-зампредседатель Совмина РК был осужден на восемь лет лишения свободы, ему назначен штраф в размере 16 миллионов рублей. Дукорский также приговорен к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 16 миллионов рублей.Расследование дела в отношении бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в получении взяток на 16 миллионов рублей, было завершено в конце 2020 года, сообщила ранее пресс-служба СК РФ. По версии следствия, в 2017 и 2018 годах Нахлупин, получая деньги через неофициальных помощников Дукорского и Сливку, способствовал победам определенных коммерческих организаций на аукционах по 28 государственным закупкам в рамках реализации федеральных и региональных программ.Задержание вице-премьера крымского правительства Виталия Нахлупина, который курировал ФЦП развития Крыма, произошло в октябре 2018 года, он был арестован по подозрению во взяточничестве. Басманный суд Москвы тогда же санкционировал арест и его предполагаемых подельников — бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского и бывшего первого зампреда комитета конкурентной политики Ярослава Сливки.

https://crimea.ria.ru/20201126/Sud-vynes-prigovor-soobschniku-eks-vitse-premera-Kryma-Nakhlupinu-1118987638.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, закон и право