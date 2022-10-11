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Главные события и заявления дня: 11 октября

Главные события и заявления дня: 11 октября - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Главные события и заявления дня: 11 октября

Поставки на Украину баллистических ракет. Новый массированный удар по Украине. Очередное поручение Шойгу. Ограничения для дачной амнистии в Крыму. Новые паромы... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T22:07

2022-10-11T22:07

2022-10-11T22:07

главное за день

крым

специальная военная операция рф на украине

украина

армия и флот

частичная мобилизация

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Поставки на Украину баллистических ракет. Новый массированный удар по Украине. Очередное поручение Шойгу. Ограничения для дачной амнистии в Крыму. Новые паромы для Керченской переправы. Альтернативные маршруты на материк.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В США оценили возможность поставить на Украину баллистические ракетыВ США не исключают возможности поставки Украине новых видов вооружения, в том числе тактических баллистических ракет. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Новый массированный удар по УкраинеВоздушная тревога по всей территории Украины была объявлена утром во вторник, 11 октября. Позже в Минобороны заявили о достижении всех целей массированного удара, нанесенного ВС РФ высокоточным оружием большой дальности по объектам военного управления и системе энергетики. "Все назначенные объекты поражены", – сообщили в МО. Днем ранее ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, он стал ответом на непрекращающиеся акты терроризма, осуществляемые Украиной на территории России. Министр обороны Шойгу поручил усилить ночные тренировки резервистовМинистр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился усилить тренировки мобилизованных в темное время суток, а также уделить особое внимание качеству проведения занятий под руководством офицеров с боевым опытом. Новые задачи глава оборонного ведомства поставил по итогам проверки хода подготовки резервистов на военных полигонах Западного военного округа.Компанию Meta* признали террористом в РФФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла компанию Meta* в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Позже эксперт рассказал, что такой статус компании значит для рядовых россиян, которые пользуются ее продуктами.Несколько школ, вузов и детсадов Крыма эвакуировали после угроз минированияВ первой половине дня в крымских городах эвакуировали школы и сады из-за угроз минирования.Позже такие же сообщения получил ряд вузов Симферополя. В Крыму введут ограничения для дачной амнистииВ Крыму с 14 октября изменят требования к индивидуальным жилым домам, которые можно оформить в рамках дачной амнистии. Об этом сообщила зампредседателя Совмина РК Анна Анюхина. Она рассказала, какие дома теперь нельзя будет узаконить по упрощенной процедуре. В Керчи увеличили число паромов для переправы на материкНа Керченской переправе, которая вновь стала работать после теракта на Крымском мосту, увеличили число паромов на материк до четырех. Об этом сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. Он также рассказал о графике работы судов. Власти Крыма рассказали об альтернативном маршруте на материк через новые регионы РФВыехать из Крыма на материк, в Ростовскую область, можно, воспользовавшись сухопутным маршрутом через территорию новых субъектов России. Для этого специально формируются колонны, которые едут в сопровождении автомобилей ГИБДД. *Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://crimea.ria.ru/20221011/kak-izmenitsya-situatsiya-na-fronte-prognoz-eksperta-1124824278.html

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