https://crimea.ria.ru/20221011/vse-tseli-massirovannogo-raketnogo-udara-po-ukraine-dostignuty---mo-1124821178.html

Все цели массированного ракетного удара по Украине достигнуты - МО

Все цели массированного ракетного удара по Украине достигнуты - МО - РИА Новости Крым, 11.10.2022

Все цели массированного ракетного удара по Украине достигнуты - МО

Российские военные продолжают наносить массированные ракетные удары по объектам энергетики и военного управления Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T14:03

2022-10-11T14:03

2022-10-11T14:05

специальная военная операция рф на украине

украина

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Российские военные продолжают наносить массированные ракетные удары по объектам энергетики и военного управления Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ за минувшие сутки уничтожены две базы хранения топлива для военной техники ВСУ, а также пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения противника, включая снаряды к РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск ВСУ "Приморье" в районе города Николаев", – говорится в сообщении.Отмечается, что в районе села Предтечино в ДНР уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня HIMARS.Также уничтожены две базы хранения топлива для военной техники ВСУ в районе Днепропетровска и Павлограда Днепропетровской области.Вооруженные силы РФ в понедельник утром нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Как заявил президент РФ Владимир Путин, этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории.Украинские власти сообщают о повреждении критической инфраструктуры >>По состоянию на утро вторника без электроэнергии оставались более 300 населенных пунктов в Украине.

https://crimea.ria.ru/20221011/po-vsey-ukraine-snova-obyavlena-vozdushnaya-trevoga--smi-1124815636.html

https://crimea.ria.ru/20221011/eks-deputat-rady-nazval-sposob-spasti-ukrainu-1124813331.html

украина

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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