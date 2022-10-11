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Все цели массированного ракетного удара по Украине достигнуты - МО - РИА Новости Крым, 11.10.2022
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Все цели массированного ракетного удара по Украине достигнуты - МО
Все цели массированного ракетного удара по Украине достигнуты - МО - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Все цели массированного ракетного удара по Украине достигнуты - МО
Российские военные продолжают наносить массированные ракетные удары по объектам энергетики и военного управления Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T14:03
2022-10-11T14:05
специальная военная операция рф на украине
украина
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Российские военные продолжают наносить массированные ракетные удары по объектам энергетики и военного управления Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ за минувшие сутки уничтожены две базы хранения топлива для военной техники ВСУ, а также пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения противника, включая снаряды к РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск ВСУ "Приморье" в районе города Николаев", – говорится в сообщении.Отмечается, что в районе села Предтечино в ДНР уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня HIMARS.Также уничтожены две базы хранения топлива для военной техники ВСУ в районе Днепропетровска и Павлограда Днепропетровской области.Вооруженные силы РФ в понедельник утром нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Как заявил президент РФ Владимир Путин, этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории.Украинские власти сообщают о повреждении критической инфраструктуры &gt;&gt;По состоянию на утро вторника без электроэнергии оставались более 300 населенных пунктов в Украине.
https://crimea.ria.ru/20221011/po-vsey-ukraine-snova-obyavlena-vozdushnaya-trevoga--smi-1124815636.html
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специальная военная операция рф на украине, украина, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)
Все цели массированного ракетного удара по Украине достигнуты - МО

В Минобороны заявили о достижении всех целей массированного удара по Украине

14:03 11.10.2022 (обновлено: 14:05 11.10.2022)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРакетный удар по НПЗ и топливным складам в Кременчуге
Ракетный удар по НПЗ и топливным складам в Кременчуге
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Российские военные продолжают наносить массированные ракетные удары по объектам энергетики и военного управления Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"ВС РФ продолжают наносить массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены", – говорится в сообщении.
Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ за минувшие сутки уничтожены две базы хранения топлива для военной техники ВСУ, а также пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения противника, включая снаряды к РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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"Уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск ВСУ "Приморье" в районе города Николаев", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в районе села Предтечино в ДНР уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня HIMARS.
"Кроме того, в воздухе сбиты 15 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Веровка, Тягинка, Антоновка, Львово, а также шесть американских противорадиолокационных ракет HARM в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области", – уточнили в ведомстве.
Также уничтожены две базы хранения топлива для военной техники ВСУ в районе Днепропетровска и Павлограда Днепропетровской области.
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Вооруженные силы РФ в понедельник утром нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Как заявил президент РФ Владимир Путин, этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории.
Украинские власти сообщают о повреждении критической инфраструктуры >>
По состоянию на утро вторника без электроэнергии оставались более 300 населенных пунктов в Украине.
Специальная военная операция РФ на УкраинеУкраинаМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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