https://crimea.ria.ru/20221011/vse-tseli-massirovannogo-raketnogo-udara-po-ukraine-dostignuty---mo-1124821178.html
Все цели массированного ракетного удара по Украине достигнуты - МО
Все цели массированного ракетного удара по Украине достигнуты - МО - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Все цели массированного ракетного удара по Украине достигнуты - МО
Российские военные продолжают наносить массированные ракетные удары по объектам энергетики и военного управления Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T14:03
2022-10-11T14:03
2022-10-11T14:05
специальная военная операция рф на украине
украина
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Российские военные продолжают наносить массированные ракетные удары по объектам энергетики и военного управления Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ за минувшие сутки уничтожены две базы хранения топлива для военной техники ВСУ, а также пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения противника, включая снаряды к РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск ВСУ "Приморье" в районе города Николаев", – говорится в сообщении.Отмечается, что в районе села Предтечино в ДНР уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня HIMARS.Также уничтожены две базы хранения топлива для военной техники ВСУ в районе Днепропетровска и Павлограда Днепропетровской области.Вооруженные силы РФ в понедельник утром нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Как заявил президент РФ Владимир Путин, этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории.Украинские власти сообщают о повреждении критической инфраструктуры >>По состоянию на утро вторника без электроэнергии оставались более 300 населенных пунктов в Украине.
https://crimea.ria.ru/20221011/po-vsey-ukraine-snova-obyavlena-vozdushnaya-trevoga--smi-1124815636.html
https://crimea.ria.ru/20221011/eks-deputat-rady-nazval-sposob-spasti-ukrainu-1124813331.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, украина, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)
Все цели массированного ракетного удара по Украине достигнуты - МО
В Минобороны заявили о достижении всех целей массированного удара по Украине
14:03 11.10.2022 (обновлено: 14:05 11.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Российские военные продолжают наносить массированные ракетные удары по объектам энергетики и военного управления Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"ВС РФ продолжают наносить массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены", – говорится в сообщении.
Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ за минувшие сутки уничтожены две базы хранения топлива для военной техники ВСУ, а также пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения противника, включая снаряды к РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск ВСУ "Приморье" в районе города Николаев", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в районе села Предтечино в ДНР уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к американским системам залпового огня HIMARS.
"Кроме того, в воздухе сбиты 15 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Веровка, Тягинка, Антоновка, Львово, а также шесть американских противорадиолокационных ракет HARM в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области", – уточнили в ведомстве.
Также уничтожены две базы хранения топлива для военной техники ВСУ в районе Днепропетровска и Павлограда Днепропетровской области.
Вооруженные силы РФ в понедельник утром нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Как заявил президент РФ Владимир Путин, этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории.