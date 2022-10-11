https://crimea.ria.ru/20221011/meta-priznana-terroristom--rosfinmonitoring-1124822024.html
Meta* признана террористом – Росфинмониторинг
Meta* признана террористом – Росфинмониторинг - РИА Новости Крым, 11.10.2022
Meta* признана террористом – Росфинмониторинг
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла компанию Meta* в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Об этом... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T15:06
2022-10-11T15:06
2022-10-11T15:06
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла компанию Meta* в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости.В июне Мосгорсуд в июне отклонил жалобу Meta Platforms*, поданную на решение о признании деятельности американской компании экстремистской.В марте 2022 года СК РФ возбудил уголовное дело в связи с тем, что руководство американской компании Meta*, владеющей соцсетями Facebook* и Instagram*, разрешили публиковать на своих платформах призывы к убийствам и насилию в отношении военнослужащих ВС РФ и руководства России на фоне проведения СВО на Украине.Генпрокуратура РФ обратилась в суд с требованием признать компанию экстремистской организацией и потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram* – доступ к Facebook* в РФ на тот момент уже был ограничен.21 марта Тверской районный суд Москвы признал компанию Meta* экстремистской, запретив ее деятельность на территории Российской Федерации.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Meta* признана террористом – Росфинмониторинг
Росфинмониторинг внес Meta* в перечень террористов и экстремистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла компанию Meta* в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Об этом сообщает РИА Новости.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть. Организации: ... 2. META PLATFORMS INC.", – следует из приведенного перечня.
В июне Мосгорсуд в июне отклонил жалобу Meta Platforms*, поданную на решение о признании деятельности американской компании экстремистской.
В марте 2022 года СК РФ возбудил уголовное дело в связи с тем, что руководство американской компании Meta*, владеющей соцсетями Facebook* и Instagram*, разрешили публиковать на своих платформах призывы к убийствам и насилию в отношении военнослужащих ВС РФ и руководства России на фоне проведения СВО на Украине.
Генпрокуратура РФ обратилась в суд с требованием признать компанию экстремистской организацией и потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram* – доступ к Facebook* в РФ на тот момент уже был ограничен.
21 марта Тверской районный суд Москвы признал компанию Meta* экстремистской, запретив ее деятельность на территории Российской Федерации.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская