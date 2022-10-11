https://crimea.ria.ru/20221011/ssha-ne-isklyuchayut-postavok-dalnoboynykh-raket-na-ukrainu--smi-1124825948.html

США не исключают поставок дальнобойных ракет на Украину – СМИ

США не исключают поставок дальнобойных ракет на Украину – СМИ - РИА Новости Крым, 11.10.2022

США не исключают поставок дальнобойных ракет на Украину – СМИ

В США не исключают возможности поставки Украине новых видов вооружения, в том числе тактических баллистических ракет. Об этом заявил координатор по... РИА Новости Крым, 11.10.2022

2022-10-11T17:48

2022-10-11T17:48

2022-10-11T17:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В США не исключают возможности поставки Украине новых видов вооружения, в том числе тактических баллистических ракет. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телекомпании ABC.По данным журнала Foreign Policy, после ударов по объектам инфраструктуры Украины, Киев призвал США "отказаться от сдержанности" и запросил новые виды оружия, в том числе тактические баллистические ракеты ATACMS, а также боевые истребители четвертого поколения F-15 и F-16.Вооруженные силы РФ в понедельник утром нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Взрывы прогремели как минимум в семи городах Украины – Киеве, Львове, Тернополе, Днепропетровске, Хмельницком, Харькове, Одессе, а также Сумской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Кировоградской, Ровненской, Львовской областях. Сообщалось о ракетных ударах по базе и штабу полка "Азов"* и вблизи офиса президента Украины Владимира Зеленского.В Минобороны РФ заявили, что все цели массированного ракетного удара по Украине были достигнуты.10 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что "киевский режим своими действиями поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями", преступления которых оставлять без ответа "уже просто невозможно".* запрещенная в России террористическая организация

https://crimea.ria.ru/20221007/ssha-mogut-peredat-kievu-takticheskoe-yadernoe-oruzhie--voennyy-ekspert-1124753036.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, политика