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США не исключают поставок дальнобойных ракет на Украину – СМИ - РИА Новости Крым, 11.10.2022
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США не исключают поставок дальнобойных ракет на Украину – СМИ
США не исключают поставок дальнобойных ракет на Украину – СМИ - РИА Новости Крым, 11.10.2022
США не исключают поставок дальнобойных ракет на Украину – СМИ
В США не исключают возможности поставки Украине новых видов вооружения, в том числе тактических баллистических ракет. Об этом заявил координатор по... РИА Новости Крым, 11.10.2022
2022-10-11T17:48
2022-10-11T17:50
сша
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В США не исключают возможности поставки Украине новых видов вооружения, в том числе тактических баллистических ракет. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телекомпании ABC.По данным журнала Foreign Policy, после ударов по объектам инфраструктуры Украины, Киев призвал США "отказаться от сдержанности" и запросил новые виды оружия, в том числе тактические баллистические ракеты ATACMS, а также боевые истребители четвертого поколения F-15 и F-16.Вооруженные силы РФ в понедельник утром нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Взрывы прогремели как минимум в семи городах Украины – Киеве, Львове, Тернополе, Днепропетровске, Хмельницком, Харькове, Одессе, а также Сумской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Кировоградской, Ровненской, Львовской областях. Сообщалось о ракетных ударах по базе и штабу полка "Азов"* и вблизи офиса президента Украины Владимира Зеленского.В Минобороны РФ заявили, что все цели массированного ракетного удара по Украине были достигнуты.10 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что "киевский режим своими действиями поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями", преступления которых оставлять без ответа "уже просто невозможно".* запрещенная в России террористическая организация
https://crimea.ria.ru/20221007/ssha-mogut-peredat-kievu-takticheskoe-yadernoe-oruzhie--voennyy-ekspert-1124753036.html
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РИА Новости Крым
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сша, украина, политика
США не исключают поставок дальнобойных ракет на Украину – СМИ

СМИ: США не исключают возможность поставок тактических баллистических ракет на Украину

17:48 11.10.2022 (обновлено: 17:50 11.10.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В США не исключают возможности поставки Украине новых видов вооружения, в том числе тактических баллистических ракет. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телекомпании ABC.
"Не исключаем никаких возможностей…Мы разговариваем с Киевом каждый день. На этой неделе в Брюсселе пройдет встреча. Министр обороны США вновь собирает встречу Контактной группы по Украине при участии около 50 стран, чтобы обсудить ее нужды. Будем смотреть на весь спектр. Мне нечего объявить сегодня", – ответил Кирби на вопрос о возможных поставках тактических баллистических ракет киевскому режиму. Его слова приводит ТАСС.
По данным журнала Foreign Policy, после ударов по объектам инфраструктуры Украины, Киев призвал США "отказаться от сдержанности" и запросил новые виды оружия, в том числе тактические баллистические ракеты ATACMS, а также боевые истребители четвертого поколения F-15 и F-16.
Военнослужащий США - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 16:34
США могут передать Киеву тактическое ядерное оружие – военный эксперт
Вооруженные силы РФ в понедельник утром нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Взрывы прогремели как минимум в семи городах Украины – Киеве, Львове, Тернополе, Днепропетровске, Хмельницком, Харькове, Одессе, а также Сумской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Кировоградской, Ровненской, Львовской областях. Сообщалось о ракетных ударах по базе и штабу полка "Азов"* и вблизи офиса президента Украины Владимира Зеленского.
В Минобороны РФ заявили, что все цели массированного ракетного удара по Украине были достигнуты.
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14:22
Разместят ли США свое ядерное оружие в Польше
10 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что "киевский режим своими действиями поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями", преступления которых оставлять без ответа "уже просто невозможно".
* запрещенная в России террористическая организация
 
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