США не исключают поставок дальнобойных ракет на Украину – СМИ
СМИ: США не исключают возможность поставок тактических баллистических ракет на Украину
17:48 11.10.2022 (обновлено: 17:50 11.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В США не исключают возможности поставки Украине новых видов вооружения, в том числе тактических баллистических ракет. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телекомпании ABC.
"Не исключаем никаких возможностей…Мы разговариваем с Киевом каждый день. На этой неделе в Брюсселе пройдет встреча. Министр обороны США вновь собирает встречу Контактной группы по Украине при участии около 50 стран, чтобы обсудить ее нужды. Будем смотреть на весь спектр. Мне нечего объявить сегодня", – ответил Кирби на вопрос о возможных поставках тактических баллистических ракет киевскому режиму. Его слова приводит ТАСС.
По данным журнала Foreign Policy, после ударов по объектам инфраструктуры Украины, Киев призвал США "отказаться от сдержанности" и запросил новые виды оружия, в том числе тактические баллистические ракеты ATACMS, а также боевые истребители четвертого поколения F-15 и F-16.
Вооруженные силы РФ в понедельник утром нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Взрывы прогремели как минимум в семи городах Украины – Киеве, Львове, Тернополе, Днепропетровске, Хмельницком, Харькове, Одессе, а также Сумской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Кировоградской, Ровненской, Львовской областях. Сообщалось о ракетных ударах по базе и штабу полка "Азов"* и вблизи офиса президента Украины Владимира Зеленского.
В Минобороны РФ заявили, что все цели массированного ракетного удара по Украине были достигнуты.
10 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что "киевский режим своими действиями поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями", преступления которых оставлять без ответа "уже просто невозможно".
* запрещенная в России террористическая организация