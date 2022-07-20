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США не станут "светить" на Украине оружие нового типа – эксперт
США не станут "светить" на Украине оружие нового типа – эксперт - РИА Новости Крым, 20.07.2022
США не станут "светить" на Украине оружие нового типа – эксперт
В связи с недоверием Запада к киевскому режиму США могут поставить на Украину более дальнобойные ракеты, но старых модификаций, что не окажет существенного... РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T03:00
2022-07-20T03:00
2022-07-20T03:00
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. В связи с недоверием Запада к киевскому режиму США могут поставить на Украину более дальнобойные ракеты, но старых модификаций, что не окажет существенного влияния на ход специальной военной операции. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.Во вторник украинские СМИ со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова сообщили, что в ближайшее время Киев может получить более дальнобойные ракеты для американских РСЗО HIMARS.По словам Сивкова, это могут быть современные ракеты старых модификаций, соответствующие половине потенциала российского "Искандера".Ракеты будут соответствовать более старым модификациям, считает Сивков, поскольку в сложившейся внутри украинского правительства ситуации США не захотят "светить" оружие современного типа."651 сотрудник СБО и Генпрокуратуры признаны преступниками, на Украине творится Бог знает что. Вряд ли туда направят новые ракеты", – считает он.ATACMS могут использовать для ударов по объектам экономического и социального значения, однако российские ПВО способны эффективно отражать эти атаки, как это регулярно происходит с "Точкой-У", убежден Сивков.При этом эксперт отмечает, что существенного влияния на ход специальной военной операции поставки этих ракет не окажут.При этом он отметил, что любые условия, диктуемые Западом при поставке вооружения на Украину, – фикция."Все меняется, американцы обещали не поставлять дальнобойные ракеты, теперь говорят, что будут поставлять, так что это все фикция", – заключил Сивков.
https://crimea.ria.ru/20220628/tri-prichiny-bessmyslennosti-postavok-ukraine-vooruzheniya-zapada--ekspert-1123674912.html
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Елена Стрельченко
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Елена Стрельченко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg
специальная военная операция рф на украине, украина, сша, в мире, авторы
США не станут "светить" на Украине оружие нового типа – эксперт
Эксперт Сивков: США не передадут дальнобойные ракеты нового типа Киеву из-за недоверия
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко.
В связи с недоверием Запада к киевскому режиму США могут поставить на Украину более дальнобойные ракеты, но старых модификаций, что не окажет существенного влияния на ход специальной военной операции. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
высказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.
Во вторник украинские СМИ со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова сообщили, что в ближайшее время Киев может получить более дальнобойные ракеты для американских РСЗО HIMARS.
По словам Сивкова, это могут быть современные ракеты старых модификаций, соответствующие половине потенциала российского "Искандера".
"В настоящее время, если говорить о самых современных ракетах, это могут быть ATACMS. В последней модификации они имеют дальность боя 270 км и точность попадания, соответствующую 10-20 метрам. По потенциалу – это половина от нашего "Искандера", - сообщил эксперт.
Ракеты будут соответствовать более старым модификациям, считает Сивков, поскольку в сложившейся внутри украинского правительства ситуации США не захотят "светить" оружие современного типа.
"651 сотрудник СБО и Генпрокуратуры признаны преступниками, на Украине творится Бог знает что. Вряд ли туда направят новые ракеты", – считает он.
ATACMS могут использовать для ударов по объектам экономического и социального значения, однако российские ПВО способны эффективно отражать эти атаки, как это регулярно происходит с "Точкой-У", убежден Сивков.
При этом эксперт отмечает, что существенного влияния на ход специальной военной операции поставки этих ракет не окажут.
"Преследуется единственная цель – дестабилизация политической ситуации на освобожденных территориях и на территории России. Под ударом преимущественно будут гражданские объекты. – Сказал он. – Переломить ход спецоперации со стороны Запада может только стократное увеличение поставок вооружения. Я подчеркиваю – в сто раз. Запад на это сейчас не готов, а у Киева нет необходимого количества обученного личного состава".
При этом он отметил, что любые условия, диктуемые Западом при поставке вооружения на Украину, – фикция.
"Все меняется, американцы обещали не поставлять дальнобойные ракеты, теперь говорят, что будут поставлять, так что это все фикция", – заключил Сивков.