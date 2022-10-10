https://crimea.ria.ru/20221010/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-10-oktyabrya-1124812249.html

Главные события и заявления дня: 10 октября

Главные события и заявления дня: 10 октября - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Главные события и заявления дня: 10 октября

Удары по территории Украины и выступление Владимира Путина на заседании Совбеза РФ. Мнение Медведева о новых целях СВО. Заявление Лукашенко о подготовке Киева к РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T22:03

2022-10-10T22:03

2022-10-10T22:03

главное за день

украина

владимир путин (политик)

марат хуснуллин

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Удары по территории Украины и выступление Владимира Путина на заседании Совбеза РФ. Мнение Медведева о новых целях СВО. Заявление Лукашенко о подготовке Киева к удару по Белоруссии. Восстановление поврежденных участков Крымского моста. Объявление в розыск СБУ Дмитрия Медведева и Марии Захаровой.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удары по территории УкраиныВооруженные силы РФ в понедельник утром нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, заявил в понедельник президент России Владимир Путин. Этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории.Минобороны РФ в этот же день заявило о том, что в результате массированного удара по территории Украины все назначенные объекты были поражены.Попытка Киева подорвать "Турецкий поток"Киевский режим совершил попытку подрыва участка газопровода "Турецкий поток", заявил в понедельник президент России Владимир Путин. Российский лидер напомнил, что киевский режим уже давно использует террористические методы, в том числе акты ядерного терроризма, среди них ракетно-артиллерийский удар по Запорожской и Курской АЭС.Вопросы частичной мобилизацииВ процессе частичной мобилизации возникает достаточно бестолковщины, но все происходящее – хороший повод для наведения порядка и принятия решений о дальнейшем развитии Вооруженных Сил. Это еще одно заявление президента России Владимира Путина, прозвучавшее в понедельник. Он также поручил главам регионов держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении частичной мобилизации, а также оказания необходимой помощи семьям мобилизованных.Мнение Медведева о целях СВОЦелью будущих действий РФ в отношении Украины, режим в которой несет "прямую и явную угрозу России", должен стать "полноценный демонтаж политического режима" в этой стране. Таким мнением в понедельник поделился зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Заявление ЛукашенкоРуководство Украины не просто обсуждает, а планирует нанести удар по Белоруссии, чтобы открыть второй фронт и втянуть Минск в войну, заявил в понедельник белорусский президент Александр Лукашенко. Он добавил, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге была достигнута договоренность о развертывании региональной группировки РФ и Белоруссии.В этот же день председатель госпогранкомитета Белоруссии генерал-лейтенант Анатолий Лаппо заявил, что практически все мосты на границе Украины и Белоруссии уничтожены украинской стороной, а дороги заминированы.Восстановление поврежденных участков Крымского мостаПредварительное обследование показало необходимость замены двух пролетов железнодорожной части Крымского моста, сообщил в понедельник зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Поставки металлоконструкций для устранения повреждений начнутся уже к концу этой недели. Материалы повезут из Тюмени, Кургана и Воронежа. Минтрансу РФ и ГИБДД поручено сопровождать эти грузы, чтобы они оперативно и без задержки были доставлены на место.

https://crimea.ria.ru/20221010/vlasti-ukrainy-soobschayut-o-novykh-vzryvakh-1124811382.html

https://crimea.ria.ru/20221010/distsiplina-prezhde-vsego-sovety-mobilizovannym-ot-batalona-tavrida-1124804567.html

https://crimea.ria.ru/20221010/minoborony-belorussii-razyasnili-plany-armii-1124810048.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, украина, владимир путин (политик), марат хуснуллин, в мире