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Главные события и заявления дня: 10 октября - РИА Новости Крым, 10.10.2022
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Главные события и заявления дня: 10 октября
Главные события и заявления дня: 10 октября - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Главные события и заявления дня: 10 октября
Удары по территории Украины и выступление Владимира Путина на заседании Совбеза РФ. Мнение Медведева о новых целях СВО. Заявление Лукашенко о подготовке Киева к РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T22:03
2022-10-10T22:03
главное за день
украина
владимир путин (политик)
марат хуснуллин
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Удары по территории Украины и выступление Владимира Путина на заседании Совбеза РФ. Мнение Медведева о новых целях СВО. Заявление Лукашенко о подготовке Киева к удару по Белоруссии. Восстановление поврежденных участков Крымского моста. Объявление в розыск СБУ Дмитрия Медведева и Марии Захаровой.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удары по территории УкраиныВооруженные силы РФ в понедельник утром нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, заявил в понедельник президент России Владимир Путин. Этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории.Минобороны РФ в этот же день заявило о том, что в результате массированного удара по территории Украины все назначенные объекты были поражены.Попытка Киева подорвать "Турецкий поток"Киевский режим совершил попытку подрыва участка газопровода "Турецкий поток", заявил в понедельник президент России Владимир Путин. Российский лидер напомнил, что киевский режим уже давно использует террористические методы, в том числе акты ядерного терроризма, среди них ракетно-артиллерийский удар по Запорожской и Курской АЭС.Вопросы частичной мобилизацииВ процессе частичной мобилизации возникает достаточно бестолковщины, но все происходящее – хороший повод для наведения порядка и принятия решений о дальнейшем развитии Вооруженных Сил. Это еще одно заявление президента России Владимира Путина, прозвучавшее в понедельник. Он также поручил главам регионов держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении частичной мобилизации, а также оказания необходимой помощи семьям мобилизованных.Мнение Медведева о целях СВОЦелью будущих действий РФ в отношении Украины, режим в которой несет "прямую и явную угрозу России", должен стать "полноценный демонтаж политического режима" в этой стране. Таким мнением в понедельник поделился зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Заявление ЛукашенкоРуководство Украины не просто обсуждает, а планирует нанести удар по Белоруссии, чтобы открыть второй фронт и втянуть Минск в войну, заявил в понедельник белорусский президент Александр Лукашенко. Он добавил, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге была достигнута договоренность о развертывании региональной группировки РФ и Белоруссии.В этот же день председатель госпогранкомитета Белоруссии генерал-лейтенант Анатолий Лаппо заявил, что практически все мосты на границе Украины и Белоруссии уничтожены украинской стороной, а дороги заминированы.Восстановление поврежденных участков Крымского мостаПредварительное обследование показало необходимость замены двух пролетов железнодорожной части Крымского моста, сообщил в понедельник зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Поставки металлоконструкций для устранения повреждений начнутся уже к концу этой недели. Материалы повезут из Тюмени, Кургана и Воронежа. Минтрансу РФ и ГИБДД поручено сопровождать эти грузы, чтобы они оперативно и без задержки были доставлены на место.
https://crimea.ria.ru/20221010/vlasti-ukrainy-soobschayut-o-novykh-vzryvakh-1124811382.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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главное за день, украина, владимир путин (политик), марат хуснуллин, в мире
Главные события и заявления дня: 10 октября

Главные события и заявления понедельника, 10 октября

22:03 10.10.2022
 
© AP Photo Adam SchreckСпасатели осматривают место падения ракеты в Киеве
Спасатели осматривают место падения ракеты в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© AP Photo Adam Schreck
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Удары по территории Украины и выступление Владимира Путина на заседании Совбеза РФ. Мнение Медведева о новых целях СВО. Заявление Лукашенко о подготовке Киева к удару по Белоруссии. Восстановление поврежденных участков Крымского моста. Объявление в розыск СБУ Дмитрия Медведева и Марии Захаровой.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Удары по территории Украины
Вооруженные силы РФ в понедельник утром нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, заявил в понедельник президент России Владимир Путин. Этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории.

"В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть в этом никаких сомнений", – заявил глава государства Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ.

Минобороны РФ в этот же день заявило о том, что в результате массированного удара по территории Украины все назначенные объекты были поражены.
Последствия взрывов в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
19:12
Власти Украины сообщают о новых взрывах
Попытка Киева подорвать "Турецкий поток"
Киевский режим совершил попытку подрыва участка газопровода "Турецкий поток", заявил в понедельник президент России Владимир Путин. Российский лидер напомнил, что киевский режим уже давно использует террористические методы, в том числе акты ядерного терроризма, среди них ракетно-артиллерийский удар по Запорожской и Курской АЭС.
Вопросы частичной мобилизации
В процессе частичной мобилизации возникает достаточно бестолковщины, но все происходящее – хороший повод для наведения порядка и принятия решений о дальнейшем развитии Вооруженных Сил. Это еще одно заявление президента России Владимира Путина, прозвучавшее в понедельник. Он также поручил главам регионов держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении частичной мобилизации, а также оказания необходимой помощи семьям мобилизованных.
Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
15:10
"Дисциплина прежде всего": советы мобилизованным от батальона "Таврида"
Мнение Медведева о целях СВО
Целью будущих действий РФ в отношении Украины, режим в которой несет "прямую и явную угрозу России", должен стать "полноценный демонтаж политического режима" в этой стране. Таким мнением в понедельник поделился зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины", – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Заявление Лукашенко
Руководство Украины не просто обсуждает, а планирует нанести удар по Белоруссии, чтобы открыть второй фронт и втянуть Минск в войну, заявил в понедельник белорусский президент Александр Лукашенко. Он добавил, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге была достигнута договоренность о развертывании региональной группировки РФ и Белоруссии.
В этот же день председатель госпогранкомитета Белоруссии генерал-лейтенант Анатолий Лаппо заявил, что практически все мосты на границе Украины и Белоруссии уничтожены украинской стороной, а дороги заминированы.
Совместные учения России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
17:35
В Минобороны Белоруссии разъяснили планы армии
Восстановление поврежденных участков Крымского моста
Предварительное обследование показало необходимость замены двух пролетов железнодорожной части Крымского моста, сообщил в понедельник зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Поставки металлоконструкций для устранения повреждений начнутся уже к концу этой недели. Материалы повезут из Тюмени, Кургана и Воронежа. Минтрансу РФ и ГИБДД поручено сопровождать эти грузы, чтобы они оперативно и без задержки были доставлены на место.
 
Главное за деньУкраинаВладимир Путин (политик)Марат ХуснуллинВ мире
 
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