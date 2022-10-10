Главные события и заявления дня: 10 октября
Главные события и заявления понедельника, 10 октября
© AP Photo Adam SchreckСпасатели осматривают место падения ракеты в Киеве
© AP Photo Adam Schreck
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Удары по территории Украины и выступление Владимира Путина на заседании Совбеза РФ. Мнение Медведева о новых целях СВО. Заявление Лукашенко о подготовке Киева к удару по Белоруссии. Восстановление поврежденных участков Крымского моста. Объявление в розыск СБУ Дмитрия Медведева и Марии Захаровой.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Удары по территории Украины
Вооруженные силы РФ в понедельник утром нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, заявил в понедельник президент России Владимир Путин. Этот удар стал ответом на акты терроризма, осуществляемые Украиной на российской территории.
"В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть в этом никаких сомнений", – заявил глава государства Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ.
Минобороны РФ в этот же день заявило о том, что в результате массированного удара по территории Украины все назначенные объекты были поражены.
Попытка Киева подорвать "Турецкий поток"
Киевский режим совершил попытку подрыва участка газопровода "Турецкий поток", заявил в понедельник президент России Владимир Путин. Российский лидер напомнил, что киевский режим уже давно использует террористические методы, в том числе акты ядерного терроризма, среди них ракетно-артиллерийский удар по Запорожской и Курской АЭС.
Вопросы частичной мобилизации
В процессе частичной мобилизации возникает достаточно бестолковщины, но все происходящее – хороший повод для наведения порядка и принятия решений о дальнейшем развитии Вооруженных Сил. Это еще одно заявление президента России Владимира Путина, прозвучавшее в понедельник. Он также поручил главам регионов держать под постоянным контролем вопросы соблюдения законодательства при проведении частичной мобилизации, а также оказания необходимой помощи семьям мобилизованных.
Мнение Медведева о целях СВО
Целью будущих действий РФ в отношении Украины, режим в которой несет "прямую и явную угрозу России", должен стать "полноценный демонтаж политического режима" в этой стране. Таким мнением в понедельник поделился зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины", – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Заявление Лукашенко
Руководство Украины не просто обсуждает, а планирует нанести удар по Белоруссии, чтобы открыть второй фронт и втянуть Минск в войну, заявил в понедельник белорусский президент Александр Лукашенко. Он добавил, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге была достигнута договоренность о развертывании региональной группировки РФ и Белоруссии.
В этот же день председатель госпогранкомитета Белоруссии генерал-лейтенант Анатолий Лаппо заявил, что практически все мосты на границе Украины и Белоруссии уничтожены украинской стороной, а дороги заминированы.
Восстановление поврежденных участков Крымского моста
Предварительное обследование показало необходимость замены двух пролетов железнодорожной части Крымского моста, сообщил в понедельник зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Поставки металлоконструкций для устранения повреждений начнутся уже к концу этой недели. Материалы повезут из Тюмени, Кургана и Воронежа. Минтрансу РФ и ГИБДД поручено сопровождать эти грузы, чтобы они оперативно и без задержки были доставлены на место.