https://crimea.ria.ru/20221010/ukraina-vzorvala-mosty-na-granitse-s-belorussiey-1124798595.html

Украина взорвала мосты на границе с Белоруссией

Украина взорвала мосты на границе с Белоруссией - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Украина взорвала мосты на границе с Белоруссией

Практически все мосты на границе Украины и Белоруссии уничтожены украинской стороной, а дороги заминированы. Об этом сообщил председатель госпогранкомитета... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T10:45

2022-10-10T10:45

2022-10-10T10:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Практически все мосты на границе Украины и Белоруссии уничтожены украинской стороной, а дороги заминированы. Об этом сообщил председатель госпогранкомитета Белоруссии генерал-лейтенант Анатолий Лаппо в эфире государственного телеканала, пишет РИА Новости.Он добавил, что с украинской стороны выходят на границу не пограничники, а территориальная оборона."Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка", — информировал глава ГПК.Ранее военный эксперт Алексей Подберезкин говорил, что Белоруссия играет огромную роль в российской специальной военной операции на Украине, прикрывая стратегическое западное и северо-западное направление от возможной агрессии НАТО.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск извлекает уроки из происходящих в мире войн и конфликтов, поэтому постоянно модернизирует свои вооруженные силы. По словам белорусского лидера, "сколько он служит президентом, столько и готовится к войне", руководствуясь известной поговоркой "Если хочешь мира - готовься к войне".Лукашенко добавил, что Польша наращивает военные силы у белорусских границ. На юге белорусского направления происходит формирование новой механизированной дивизии, на севере и востоке страны создаются кадровые бригады территориальной обороны.

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https://crimea.ria.ru/20221006/kak-belorussiya-uchastvuet-v-spetsoperatsii-na-ukraine--voennyy-ekspert-1124728772.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, в мире, украина