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Украина взорвала мосты на границе с Белоруссией - РИА Новости Крым, 10.10.2022
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Украина взорвала мосты на границе с Белоруссией
Украина взорвала мосты на границе с Белоруссией - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Украина взорвала мосты на границе с Белоруссией
Практически все мосты на границе Украины и Белоруссии уничтожены украинской стороной, а дороги заминированы. Об этом сообщил председатель госпогранкомитета... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T10:45
2022-10-10T10:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Практически все мосты на границе Украины и Белоруссии уничтожены украинской стороной, а дороги заминированы. Об этом сообщил председатель госпогранкомитета Белоруссии генерал-лейтенант Анатолий Лаппо в эфире государственного телеканала, пишет РИА Новости.Он добавил, что с украинской стороны выходят на границу не пограничники, а территориальная оборона."Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка", — информировал глава ГПК.Ранее военный эксперт Алексей Подберезкин говорил, что Белоруссия играет огромную роль в российской специальной военной операции на Украине, прикрывая стратегическое западное и северо-западное направление от возможной агрессии НАТО.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск извлекает уроки из происходящих в мире войн и конфликтов, поэтому постоянно модернизирует свои вооруженные силы. По словам белорусского лидера, "сколько он служит президентом, столько и готовится к войне", руководствуясь известной поговоркой "Если хочешь мира - готовься к войне".Лукашенко добавил, что Польша наращивает военные силы у белорусских границ. На юге белорусского направления происходит формирование новой механизированной дивизии, на севере и востоке страны создаются кадровые бригады территориальной обороны.
https://crimea.ria.ru/20221004/gotovitsya-li-belorussiya-k-mobilizatsii-i-voyne--zayavlenie-lukashenko-1124711610.html
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белоруссия, в мире, украина
Украина взорвала мосты на границе с Белоруссией

Практически все мосты на границе Белоруссии и Украины уничтожены — погранкомитет

10:45 10.10.2022
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкБелорусско-украинская граница
Белорусско-украинская граница
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Практически все мосты на границе Украины и Белоруссии уничтожены украинской стороной, а дороги заминированы. Об этом сообщил председатель госпогранкомитета Белоруссии генерал-лейтенант Анатолий Лаппо в эфире государственного телеканала, пишет РИА Новости.

"На сегодняшний день практически все пограничные мосты взорваны, и автомобильные, и железнодорожные, приграничные дороги полностью заминированы. Вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах", — отметил Лаппо.

Он добавил, что с украинской стороны выходят на границу не пограничники, а территориальная оборона.
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Ранее военный эксперт Алексей Подберезкин говорил, что Белоруссия играет огромную роль в российской специальной военной операции на Украине, прикрывая стратегическое западное и северо-западное направление от возможной агрессии НАТО.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск извлекает уроки из происходящих в мире войн и конфликтов, поэтому постоянно модернизирует свои вооруженные силы. По словам белорусского лидера, "сколько он служит президентом, столько и готовится к войне", руководствуясь известной поговоркой "Если хочешь мира - готовься к войне".
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БелоруссияВ миреУкраина
 
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