https://crimea.ria.ru/20221006/kak-belorussiya-uchastvuet-v-spetsoperatsii-na-ukraine--voennyy-ekspert-1124728772.html
Как Белоруссия участвует в спецоперации на Украине – военный эксперт
Как Белоруссия участвует в спецоперации на Украине – военный эксперт - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Как Белоруссия участвует в спецоперации на Украине – военный эксперт
Белоруссия играет огромную роль в российской специальной военной операции на Украине, прикрывая стратегическое западное и северо-западное направление от... РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-06T07:33
2022-10-06T07:33
2022-10-05T21:18
радио "спутник в крыму"
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
специальная военная операция рф на украине
российская федерация (россия, рф)
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Белоруссия играет огромную роль в российской специальной военной операции на Украине, прикрывая стратегическое западное и северо-западное направление от возможной агрессии НАТО, убежден директор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин.Эксперт отметил, что у России и Белоруссии функционирует объединенная система противовоздушной и противоракетной обороны, которая надежно защищает РФ с запада и северо-запада."Белоруссии совсем необязательно напрямую участвовать в конфликте. То, что они сейчас заняли такую позицию, имеет колоссальное значение, потому что целое стратегическое направление они надежно прикрывают", - подытожил аналитик.Ранее Лукашенко заявил, что Минск извлекает уроки из происходящих в мире войн и конфликтов, поэтому постоянно модернизирует свои вооруженные силы. По словам белорусского лидера, "сколько он служит президентом, столько и готовится к войне", руководствуясь известной поговоркой "Если хочешь мира - готовься к войне".Президент добавил, что Польша наращивает военные силы у белорусских границ. На юге белорусского направления происходит формирование новой механизированной дивизии, на севере и востоке страны создаются кадровые бригады территориальной обороны.
https://crimea.ria.ru/20221004/gotovitsya-li-belorussiya-k-mobilizatsii-i-voyne--zayavlenie-lukashenko-1124711610.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф), мнения
Как Белоруссия участвует в спецоперации на Украине – военный эксперт
Эксперт Подберезкин: Белоруссия прикрывает Россию с северо-запада, ее роль в СВО огромна
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым.
Белоруссия играет огромную роль в российской специальной военной операции
на Украине, прикрывая стратегическое западное и северо-западное направление от возможной агрессии НАТО, убежден директор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин.
"Все, что сейчас происходит на Украине, – это юго-западное направление. А есть еще и северное направление, где есть Польша и Прибалтика, на территории которых происходит концентрация вооружений и военных НАТО. Если бы не Белоруссия, нам пришлось бы держать там худо-бедно какой-то фронт – как минимум 10 дивизий – на случай, если там какая-то неприятность произойдет. Мы сейчас этого не держим там, и в этом огромная заслуга белорусских союзников", – сказал Подберезкин в эфире радио "Спутник в Крыму".
Эксперт отметил, что у России и Белоруссии функционирует объединенная система противовоздушной и противоракетной обороны, которая надежно защищает РФ с запада и северо-запада.
"Белоруссии совсем необязательно напрямую участвовать в конфликте. То, что они сейчас заняли такую позицию, имеет колоссальное значение, потому что целое стратегическое направление они надежно прикрывают", - подытожил аналитик.
Ранее Лукашенко заявил, что Минск извлекает уроки из происходящих в мире войн и конфликтов, поэтому постоянно модернизирует свои вооруженные силы. По словам белорусского лидера, "сколько он служит президентом, столько и готовится к войне", руководствуясь известной поговоркой "Если хочешь мира - готовься к войне".
Президент добавил, что Польша наращивает военные силы у белорусских границ. На юге белорусского направления происходит формирование новой механизированной дивизии, на севере и востоке страны создаются кадровые бригады территориальной обороны.