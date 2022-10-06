https://crimea.ria.ru/20221006/kak-belorussiya-uchastvuet-v-spetsoperatsii-na-ukraine--voennyy-ekspert-1124728772.html

Как Белоруссия участвует в спецоперации на Украине – военный эксперт

Как Белоруссия участвует в спецоперации на Украине – военный эксперт - РИА Новости Крым, 05.10.2022

Как Белоруссия участвует в спецоперации на Украине – военный эксперт

Белоруссия играет огромную роль в российской специальной военной операции на Украине, прикрывая стратегическое западное и северо-западное направление от... РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-06T07:33

2022-10-06T07:33

2022-10-05T21:18

радио "спутник в крыму"

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

специальная военная операция рф на украине

российская федерация (россия, рф)

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Белоруссия играет огромную роль в российской специальной военной операции на Украине, прикрывая стратегическое западное и северо-западное направление от возможной агрессии НАТО, убежден директор Центра военно-политических проблем МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин.Эксперт отметил, что у России и Белоруссии функционирует объединенная система противовоздушной и противоракетной обороны, которая надежно защищает РФ с запада и северо-запада."Белоруссии совсем необязательно напрямую участвовать в конфликте. То, что они сейчас заняли такую позицию, имеет колоссальное значение, потому что целое стратегическое направление они надежно прикрывают", - подытожил аналитик.Ранее Лукашенко заявил, что Минск извлекает уроки из происходящих в мире войн и конфликтов, поэтому постоянно модернизирует свои вооруженные силы. По словам белорусского лидера, "сколько он служит президентом, столько и готовится к войне", руководствуясь известной поговоркой "Если хочешь мира - готовься к войне".Президент добавил, что Польша наращивает военные силы у белорусских границ. На юге белорусского направления происходит формирование новой механизированной дивизии, на севере и востоке страны создаются кадровые бригады территориальной обороны.

https://crimea.ria.ru/20221004/gotovitsya-li-belorussiya-k-mobilizatsii-i-voyne--zayavlenie-lukashenko-1124711610.html

белоруссия

российская федерация (россия, рф)

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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф), мнения