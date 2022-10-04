https://crimea.ria.ru/20221004/gotovitsya-li-belorussiya-k-mobilizatsii-i-voyne--zayavlenie-lukashenko-1124711610.html

Готовится ли Белоруссия к мобилизации и войне – заявление Лукашенко

Готовится ли Белоруссия к мобилизации и войне – заявление Лукашенко - РИА Новости Крым, 04.10.2022

Готовится ли Белоруссия к мобилизации и войне – заявление Лукашенко

Руководство Белоруссии извлекает уроки из происходящих в мире войн и конфликтов, поэтому постоянно модернизирует свои Вооруженные силы, заявил президент страны... РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T12:56

2022-10-04T12:56

2022-10-04T12:56

белоруссия

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Руководство Белоруссии извлекает уроки из происходящих в мире войн и конфликтов, поэтому постоянно модернизирует свои Вооруженные силы, заявил президент страны Александр Лукашенко, комментируя слухи о том, что Минск "готовится к войне".По словам Лукашенко, Белоруссия уже в пятый раз модернизирует свои Вооруженные силы, "приспосабливая к той обстановке, которая складывается"."Прежде всего, делаем соответствующие выводы и извлекаем уроки из тех войн и конфликтов, которые происходили и происходят на планете", – отметил он.Президент добавил, что Польша наращивает военные силы у белорусских границ. На юге белорусского направления происходит формирование новой механизированной дивизии, на севере и востоке страны создаются кадровые бригады территориальной обороны, уточнил Лукашенко.Пытаются не отставать в милитаристской гонке, по его словам, Литва и Латвия. Но собственных средств у них нет, поэтому просят НАТО усилить присутствие на своих территориях за счет развертывания на месте батальонных бригадных боевых тактических групп."Начали строительство новых военных городков для их размещения на постоянной основе, в том числе в непосредственной близости от нашей границы – в 20 километрах", - отметил глава государства.При этом он выразил уверенность, что Минску нет необходимости объявлять мобилизацию."К счастью, войны на территории Беларуси нет", - пояснил белорусский лидер.

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https://crimea.ria.ru/20220804/vooruzhennye-sily-belarussii-zadeystvuyut-v-ucheniyakh-na-territorii-rossii-1124060168.html

https://crimea.ria.ru/20220915/belorussiya-i-kitay-dogovorilis-o-vsestoronnem-partnerstve-1124518521.html

белоруссия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, в мире