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Готовится ли Белоруссия к мобилизации и войне – заявление Лукашенко - РИА Новости Крым, 04.10.2022
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Готовится ли Белоруссия к мобилизации и войне – заявление Лукашенко
Готовится ли Белоруссия к мобилизации и войне – заявление Лукашенко - РИА Новости Крым, 04.10.2022
Готовится ли Белоруссия к мобилизации и войне – заявление Лукашенко
Руководство Белоруссии извлекает уроки из происходящих в мире войн и конфликтов, поэтому постоянно модернизирует свои Вооруженные силы, заявил президент страны... РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T12:56
2022-10-04T12:56
белоруссия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Руководство Белоруссии извлекает уроки из происходящих в мире войн и конфликтов, поэтому постоянно модернизирует свои Вооруженные силы, заявил президент страны Александр Лукашенко, комментируя слухи о том, что Минск "готовится к войне".По словам Лукашенко, Белоруссия уже в пятый раз модернизирует свои Вооруженные силы, "приспосабливая к той обстановке, которая складывается"."Прежде всего, делаем соответствующие выводы и извлекаем уроки из тех войн и конфликтов, которые происходили и происходят на планете", – отметил он.Президент добавил, что Польша наращивает военные силы у белорусских границ. На юге белорусского направления происходит формирование новой механизированной дивизии, на севере и востоке страны создаются кадровые бригады территориальной обороны, уточнил Лукашенко.Пытаются не отставать в милитаристской гонке, по его словам, Литва и Латвия. Но собственных средств у них нет, поэтому просят НАТО усилить присутствие на своих территориях за счет развертывания на месте батальонных бригадных боевых тактических групп."Начали строительство новых военных городков для их размещения на постоянной основе, в том числе в непосредственной близости от нашей границы – в 20 километрах", - отметил глава государства.При этом он выразил уверенность, что Минску нет необходимости объявлять мобилизацию."К счастью, войны на территории Беларуси нет", - пояснил белорусский лидер.
https://crimea.ria.ru/20220901/lukashenko-zayavil-o-modernizatsii-belorusskikh-samoletov-pod-yadernoe-oruzhie-1124372060.html
https://crimea.ria.ru/20220804/vooruzhennye-sily-belarussii-zadeystvuyut-v-ucheniyakh-na-territorii-rossii-1124060168.html
https://crimea.ria.ru/20220915/belorussiya-i-kitay-dogovorilis-o-vsestoronnem-partnerstve-1124518521.html
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белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, в мире
Готовится ли Белоруссия к мобилизации и войне – заявление Лукашенко

Лукашенко: Белоруссия готовится к войне, потому что хочет мира

12:56 04.10.2022
 
© Фото: официальный сайт президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Фото: официальный сайт президента Республики Беларусь
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Руководство Белоруссии извлекает уроки из происходящих в мире войн и конфликтов, поэтому постоянно модернизирует свои Вооруженные силы, заявил президент страны Александр Лукашенко, комментируя слухи о том, что Минск "готовится к войне".
"Недавно один на свеклу похожий мерзавец выступал под титрами "Лукашенко готовится к войне". Абсолютно точно. Сколько я служу президентом, столько я готовлюсь к войне. И не я придумал: "Если хочешь мира, готовься к войне", – сказал белорусский лидер на совещании по вопросам военной безопасности, его слова приводит агентство "БелТА".
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Лукашенко заявил о модернизации белорусских самолетов под ядерное оружие
По словам Лукашенко, Белоруссия уже в пятый раз модернизирует свои Вооруженные силы, "приспосабливая к той обстановке, которая складывается".
"Прежде всего, делаем соответствующие выводы и извлекаем уроки из тех войн и конфликтов, которые происходили и происходят на планете", – отметил он.
Президент добавил, что Польша наращивает военные силы у белорусских границ. На юге белорусского направления происходит формирование новой механизированной дивизии, на севере и востоке страны создаются кадровые бригады территориальной обороны, уточнил Лукашенко.
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Пытаются не отставать в милитаристской гонке, по его словам, Литва и Латвия. Но собственных средств у них нет, поэтому просят НАТО усилить присутствие на своих территориях за счет развертывания на месте батальонных бригадных боевых тактических групп.
"Начали строительство новых военных городков для их размещения на постоянной основе, в том числе в непосредственной близости от нашей границы – в 20 километрах", - отметил глава государства.
При этом он выразил уверенность, что Минску нет необходимости объявлять мобилизацию.
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БелоруссияПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоВ мире
 
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