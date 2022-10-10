Медведев назвал будущую цель СВО на Украине
Медведев: целью будущих действий должен стать полноценный демонтаж киевского режима
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Целью будущих действий РФ в отношении Украины, режим в которой несет "прямую и явную угрозу России", должен стать "полноценный демонтаж политического режима" в этой стране. Таким мнением поделился зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины", – написал Медведев в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что высказывает свою личную позицию, которой не может не поделиться именно сейчас.
Комментируя утренний массированный удар ВС РФ по Украине, Медведев назвал это "первым эпизодом".
"Первый эпизод сыгран. Будут и другие", – написал он.
10 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что "киевский режим своими действиями поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями", преступления которых оставлять без ответа "уже просто невозможно".
Таким ответом утром 10 октября стал "массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины", сказал президент.