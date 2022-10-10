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Медведев назвал будущую цель СВО на Украине - РИА Новости Крым, 10.10.2022
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Медведев назвал будущую цель СВО на Украине
Медведев назвал будущую цель СВО на Украине - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Медведев назвал будущую цель СВО на Украине
Целью будущих действий РФ в отношении Украины, режим в которой несет "прямую и явную угрозу России", должен стать "полноценный демонтаж политического режима" в... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T14:25
2022-10-10T14:25
дмитрий медведев
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Целью будущих действий РФ в отношении Украины, режим в которой несет "прямую и явную угрозу России", должен стать "полноценный демонтаж политического режима" в этой стране. Таким мнением поделился зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Он подчеркнул, что высказывает свою личную позицию, которой не может не поделиться именно сейчас.Комментируя утренний массированный удар ВС РФ по Украине, Медведев назвал это "первым эпизодом".10 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что "киевский режим своими действиями поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями", преступления которых оставлять без ответа "уже просто невозможно".Таким ответом утром 10 октября стал "массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины", сказал президент.
https://crimea.ria.ru/20221010/v-mo-rossii-zayavili-o-dostizhenii-tseli-udara-po-obektam-na-ukraine-1124803243.html
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дмитрий медведев, украина, специальная военная операция рф на украине
Медведев назвал будущую цель СВО на Украине

Медведев: целью будущих действий должен стать полноценный демонтаж киевского режима

14:25 10.10.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Целью будущих действий РФ в отношении Украины, режим в которой несет "прямую и явную угрозу России", должен стать "полноценный демонтаж политического режима" в этой стране. Таким мнением поделился зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины", – написал Медведев в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что высказывает свою личную позицию, которой не может не поделиться именно сейчас.
Комментируя утренний массированный удар ВС РФ по Украине, Медведев назвал это "первым эпизодом".
"Первый эпизод сыгран. Будут и другие", – написал он.
10 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что "киевский режим своими действиями поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями", преступления которых оставлять без ответа "уже просто невозможно".
Таким ответом утром 10 октября стал "массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины", сказал президент.
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