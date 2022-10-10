https://crimea.ria.ru/20221010/medvedev-nazval-buduschuyu-tsel-svo-na-ukraine-1124804041.html

Медведев назвал будущую цель СВО на Украине

Медведев назвал будущую цель СВО на Украине - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Медведев назвал будущую цель СВО на Украине

Целью будущих действий РФ в отношении Украины, режим в которой несет "прямую и явную угрозу России", должен стать "полноценный демонтаж политического режима" в... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T14:25

2022-10-10T14:25

2022-10-10T14:25

дмитрий медведев

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Целью будущих действий РФ в отношении Украины, режим в которой несет "прямую и явную угрозу России", должен стать "полноценный демонтаж политического режима" в этой стране. Таким мнением поделился зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Он подчеркнул, что высказывает свою личную позицию, которой не может не поделиться именно сейчас.Комментируя утренний массированный удар ВС РФ по Украине, Медведев назвал это "первым эпизодом".10 октября президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ заявил, что "киевский режим своими действиями поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями", преступления которых оставлять без ответа "уже просто невозможно".Таким ответом утром 10 октября стал "массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины", сказал президент.

https://crimea.ria.ru/20221010/v-mo-rossii-zayavili-o-dostizhenii-tseli-udara-po-obektam-na-ukraine-1124803243.html

украина

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2022

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дмитрий медведев, украина, специальная военная операция рф на украине