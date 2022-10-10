https://crimea.ria.ru/20221010/est-neobkhodimost-zameny-dvukh-zhd-proletov-krymskogo-mosta--khusnullin-1124806085.html

Есть необходимость замены двух ж/д пролетов Крымского моста – Хуснуллин

Есть необходимость замены двух ж/д пролетов Крымского моста – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Есть необходимость замены двух ж/д пролетов Крымского моста – Хуснуллин

Предварительное обследование показало необходимость замены двух пролетов железнодорожной части Крымского моста, сообщил зампредседателя правительства РФ Марат... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T16:09

2022-10-10T16:09

2022-10-10T16:14

чп на крымском мосту

марат хуснуллин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Предварительное обследование показало необходимость замены двух пролетов железнодорожной части Крымского моста, сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Хуснуллин также отметил, что в первый же день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов."На доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют", – заверил вице-премьер.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".По Крымскому мосту поехали пригородные поезда >>Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.

https://crimea.ria.ru/20221010/za-teraktom-na-krymskom-mostu-mogut-stoyat-zapadnye-kuratory-sbu-1124804351.html

https://crimea.ria.ru/20221009/kriticheskaya-krasnaya-liniya--ekspert-o-terakte-na-krymskomu-mostu-1124796640.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чп на крымском мосту, марат хуснуллин