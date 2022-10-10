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Есть необходимость замены двух ж/д пролетов Крымского моста – Хуснуллин
Есть необходимость замены двух ж/д пролетов Крымского моста – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Есть необходимость замены двух ж/д пролетов Крымского моста – Хуснуллин
Предварительное обследование показало необходимость замены двух пролетов железнодорожной части Крымского моста, сообщил зампредседателя правительства РФ Марат... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T16:09
2022-10-10T16:09
2022-10-10T16:14
чп на крымском мосту
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Предварительное обследование показало необходимость замены двух пролетов железнодорожной части Крымского моста, сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Хуснуллин также отметил, что в первый же день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов."На доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют", – заверил вице-премьер.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".По Крымскому мосту поехали пригородные поезда >>Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
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чп на крымском мосту, марат хуснуллин
Есть необходимость замены двух ж/д пролетов Крымского моста – Хуснуллин
Хуснуллин: видим необходимость замены двух пролетов ж/д части Крымского моста
16:09 10.10.2022 (обновлено: 16:14 10.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Предварительное обследование показало необходимость замены двух пролетов железнодорожной части Крымского моста, сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
"Ведем обследование железнодорожного полотна. Предварительно видим необходимость замены двух пролетов", – сказал он на совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Хуснуллин также отметил, что в первый же день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов.
"На доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют", – заверил вице-премьер.
ЧП на Крымском мосту
произошло в субботу утром. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
Президент РФ Владимир Путин подписал указ
об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.
По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.