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Есть необходимость замены двух ж/д пролетов Крымского моста – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 10.10.2022
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Есть необходимость замены двух ж/д пролетов Крымского моста – Хуснуллин
Есть необходимость замены двух ж/д пролетов Крымского моста – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 10.10.2022
Есть необходимость замены двух ж/д пролетов Крымского моста – Хуснуллин
Предварительное обследование показало необходимость замены двух пролетов железнодорожной части Крымского моста, сообщил зампредседателя правительства РФ Марат... РИА Новости Крым, 10.10.2022
2022-10-10T16:09
2022-10-10T16:14
чп на крымском мосту
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Предварительное обследование показало необходимость замены двух пролетов железнодорожной части Крымского моста, сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Хуснуллин также отметил, что в первый же день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов."На доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют", – заверил вице-премьер.ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".По Крымскому мосту поехали пригородные поезда &gt;&gt;Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ. По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
https://crimea.ria.ru/20221010/za-teraktom-na-krymskom-mostu-mogut-stoyat-zapadnye-kuratory-sbu-1124804351.html
https://crimea.ria.ru/20221009/kriticheskaya-krasnaya-liniya--ekspert-o-terakte-na-krymskomu-mostu-1124796640.html
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РИА Новости Крым
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чп на крымском мосту, марат хуснуллин
Есть необходимость замены двух ж/д пролетов Крымского моста – Хуснуллин

Хуснуллин: видим необходимость замены двух пролетов ж/д части Крымского моста

16:09 10.10.2022 (обновлено: 16:14 10.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКрымский мост. Вид из Керчи
Крымский мост. Вид из Керчи - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Предварительное обследование показало необходимость замены двух пролетов железнодорожной части Крымского моста, сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
"Ведем обследование железнодорожного полотна. Предварительно видим необходимость замены двух пролетов", – сказал он на совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Хуснуллин также отметил, что в первый же день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов.
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
14:41
За терактом на Крымском мосту могут стоять западные кураторы СБУ
"На доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют", – заверил вице-премьер.
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. Из-за подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм".
По Крымскому мосту поехали пригородные поезда >>
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.
Железнодорожный состав проходит по Крымскому мосту. - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
Вчера, 21:31Радио "Спутник в Крыму"
Критическая красная линия — эксперт о теракте на Крымскому мосту
По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к случившемуся причастны как украинские спецслужбы, так и граждане РФ и зарубежных стран, оказывавшие помощь в подготовке этого теракта.
 
ЧП на Крымском мостуМарат Хуснуллин
 
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