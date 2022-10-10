Путин сообщил о попытке Киева подорвать "Турецкий поток"
Путин: Украина предприняла попытку подрыва участка "Турецкого потока"
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим совершил попытку подрыва участка газопровода "Турецкий поток", заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на совещании с членами Совета безопасности РФ.
По словам президента, киевский режим уже давно использует террористические методы, в том числе акты ядерного терроризма, среди них ракетно-артиллерийский удар по Запорожской и Курской АЭС. Одной из целей был и "Турецкий поток", сказал он.
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"Принятыми мерами ущерб был в кротчайшие сроки ликвидирован, каких бы то ни было серьезных последствий не допущено. Но совершен целый ряд других терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны. Включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток", – сказал он.
Владимир Путин отметил, что несмотря на то, что представителей России не допускают к расследованию ЧП на газопроводе, обстоятельства произошедшего очевидны и подтверждаются в том числе показаниями задержанных исполнителей терактов.
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"Как известно, представителей России не допускают к расследованию причин взрывов и уничтожения международных газотранспортных систем, проходящих по дну Балтийского моря. Но всем нам хорошо известен конечный бенефициар этого преступления", – заключил предизент.
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