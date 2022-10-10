https://crimea.ria.ru/20221010/putin-soobschil-o-popytke-kieva-podorvat-turetskiy-potok-1124803637.html

Путин сообщил о попытке Киева подорвать "Турецкий поток"

Путин сообщил о попытке Киева подорвать "Турецкий поток" - РИА Новости Крым, 10.10.2022

Путин сообщил о попытке Киева подорвать "Турецкий поток"

Киевский режим совершил попытку подрыва участка газопровода "Турецкий поток", заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на совещании с членами... РИА Новости Крым, 10.10.2022

2022-10-10T14:06

2022-10-10T14:06

2022-10-10T14:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим совершил попытку подрыва участка газопровода "Турецкий поток", заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на совещании с членами Совета безопасности РФ.По словам президента, киевский режим уже давно использует террористические методы, в том числе акты ядерного терроризма, среди них ракетно-артиллерийский удар по Запорожской и Курской АЭС. Одной из целей был и "Турецкий поток", сказал он."Принятыми мерами ущерб был в кротчайшие сроки ликвидирован, каких бы то ни было серьезных последствий не допущено. Но совершен целый ряд других терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны. Включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток", – сказал он.Владимир Путин отметил, что несмотря на то, что представителей России не допускают к расследованию ЧП на газопроводе, обстоятельства произошедшего очевидны и подтверждаются в том числе показаниями задержанных исполнителей терактов."Как известно, представителей России не допускают к расследованию причин взрывов и уничтожения международных газотранспортных систем, проходящих по дну Балтийского моря. Но всем нам хорошо известен конечный бенефициар этого преступления", – заключил предизент.Ранее ФСБ предотвратила попытку диверсии на объекте нефтегазового комплекса, который поставляет энергоносители в Турцию и Европу. Объект, в отношении которого планировалась диверсия, не назывался.

https://crimea.ria.ru/20220922/fsb-predotvratila-terakt-posobnikov-sbu-na-neftegazovom-komplekse-1124582889.html

https://crimea.ria.ru/20220930/problemy-s-turetskim-potokom-mogut-razozlit-erdogana--ekspert-1124674171.html

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владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), украина, в мире