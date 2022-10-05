https://crimea.ria.ru/20221005/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-5-oktyabrya-1124730468.html

Главные события и заявления дня: 5 октября

Главные события и заявления дня: 5 октября - РИА Новости Крым, 05.10.2022

Главные события и заявления дня: 5 октября

Путин расширил условия предоставления отсрочки от мобилизации. ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице в Херсоне. Переформатируют ли СВО в контртеррористическую... РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T22:26

2022-10-05T22:26

2022-10-05T22:26

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владимир путин (политик)

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Путин расширил условия предоставления отсрочки от мобилизации. ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице в Херсоне. Переформатируют ли СВО в контртеррористическую операцию. Назначение врио глав новых регионов России. Патрушев раскритиковал антитеррористическую защищенность Крыма. Активность НАТО в Черноморском регионе угрожает Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин расширил условия предоставления отсрочки от мобилизацииПрезидент России Владимир Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для аспирантов, студентов вечерних отделений и еще некоторых категорий учащихся.Глава государства уточнил, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, получающим образование соответствующего уровня впервые, обучающимся по очной и очно-заочной форме обучения, в образовательных и научных организациях, имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки.ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице в ХерсонеУкраинские войска нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона. Погиб один человек, еще трое пострадали. Медики оказали экстренную медицинскую помощь раненым на месте, после чего пострадавших с осколочными ранениями доставили в областные больницы.Переформатируют ли СВО в контртеррористическую операциюПереформатирование специальной военной операции в контртеррористическую - прерогатива президента России, однако таких решений на сегодняшний день не принималось. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам, речь идет о специальной военной операции, которая продолжается.Назначены врио глав новых регионов РоссииПрезидент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности глав четырех новых регионов России. Все действующие руководители субъектов сохранили свои посты: Денис Пушилин – ДНР, Леонид Пасечник – ЛНР, Владимир Сальдо – Херсонская область, Евгений Балицкий – Запорожская область.Патрушев раскритиковал антитеррористическую защищенность КрымаСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Севастополе заявил, что в Крыму отмечается высокий уровень террористических угроз на фоне проведения РФ на Украине специальной военной операции. В частности, по его словам, на некоторых потенциально опасных объектах "отсутствует физическая охрана и технические средства безопасности".Секретарь Совбеза попросил руководителей регионов незамедлительно устранить имеющиеся недостатки и привести планы по противодействию терроризму в соответствие с уровнем террористических угроз.Активность НАТО в Черноморском регионе угрожает КрымуАктивность НАТО в Черноморском регионе серьезно угрожает Крыму, заявил также секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.По его словам, для судов, кораблей, портовой инфраструктуры опасность представляют украинские дрейфующие мины.Секретарь Совбеза также отметил, что блок НАТО во главе со США не только не желают окончания специальной военной операции, но и стремятся перенести военные действия с Украины на территорию России. США и их союзники намерены воевать до последнего украинца, потому что народ этой страны для них всего лишь разменная монета в геополитической игре, добавил Патрушев.

https://crimea.ria.ru/20221005/kogda-vs-rf-smogut-perelomit-situatsiyu-na-fronte--voennyy-ekspert--1124725608.html

https://crimea.ria.ru/20221005/kto-otvetit-za-nekhvatku-snaryazheniya-dlya-mobilizovannykh-v-rf-1124727480.html

https://crimea.ria.ru/20221005/na-granitse-mezhdu-khersonskoy-oblastyu-i-krymom-otmenen-tamozhennyy-kontrol-1124720934.html

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