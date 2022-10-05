https://crimea.ria.ru/20221005/raketnyy-udar-po-gostinitse-v-khersone-est-zhertvy-1124724858.html

Ракетный удар по гостинице в Херсоне: есть жертвы

Ракетный удар по гостинице в Херсоне: есть жертвы - РИА Новости Крым, 05.10.2022

Ракетный удар по гостинице в Херсоне: есть жертвы

В результате ракетного удара по гостинице в Херсоне один человек погиб, трое пострадали. Об этом сообщили в Минздраве Херсонской области. РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T14:23

2022-10-05T14:23

2022-10-05T14:23

херсонская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В результате ракетного удара по гостинице в Херсоне один человек погиб, трое пострадали. Об этом сообщили в Минздраве Херсонской области.ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона, на ул. Белинского ночью 5 октября. Спасатели оперативно прибыли на место, начав поиск людей под завалами. Работы продолжаются до сих пор."Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести", – отметили в минздраве.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин."Наши по нам же стрелять не могут": как менялись настроения в Чернобаевке >>

https://crimea.ria.ru/20221004/vsu-atakovali-sela-v-khersonskoy-oblasti-est-zhertvy-i-ranenye-1124708492.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)