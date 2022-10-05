Рейтинг@Mail.ru
Ракетный удар по гостинице в Херсоне: есть жертвы - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221005/raketnyy-udar-po-gostinitse-v-khersone-est-zhertvy-1124724858.html
Ракетный удар по гостинице в Херсоне: есть жертвы
Ракетный удар по гостинице в Херсоне: есть жертвы - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Ракетный удар по гостинице в Херсоне: есть жертвы
В результате ракетного удара по гостинице в Херсоне один человек погиб, трое пострадали. Об этом сообщили в Минздраве Херсонской области. РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T14:23
2022-10-05T14:23
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/05/1124722283_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_621abf10ff6788829c4a94cac804f1bd.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В результате ракетного удара по гостинице в Херсоне один человек погиб, трое пострадали. Об этом сообщили в Минздраве Херсонской области.ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона, на ул. Белинского ночью 5 октября. Спасатели оперативно прибыли на место, начав поиск людей под завалами. Работы продолжаются до сих пор."Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести", – отметили в минздраве.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин."Наши по нам же стрелять не могут": как менялись настроения в Чернобаевке &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20221004/vsu-atakovali-sela-v-khersonskoy-oblasti-est-zhertvy-i-ranenye-1124708492.html
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/05/1124722283_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_493f3990ce5a9c02540e197f8972e052.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Ракетный удар по гостинице в Херсоне: есть жертвы

В результате ракетного удара по гостинице в Херсоне один человек погиб, трое ранены

14:23 05.10.2022
 
© Служба ГО и ЧС по Херсонской областиУкраинские войска нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона
Украинские войска нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона
© Служба ГО и ЧС по Херсонской области
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В результате ракетного удара по гостинице в Херсоне один человек погиб, трое пострадали. Об этом сообщили в Минздраве Херсонской области.
"К несчастью, в результате обстрела пострадали три мирных жителя, один человек погиб", – говорится в сообщении.
ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона, на ул. Белинского ночью 5 октября. Спасатели оперативно прибыли на место, начав поиск людей под завалами. Работы продолжаются до сих пор.
На месте происшествия дежурят кареты скорой медицинской помощи. В операции задействованы несколько бригад. Медики оказали экстренную медицинскую помощь раненым на месте, после чего пострадавших с осколочными ранениями доставили в областные больницы.
"Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести", – отметили в минздраве.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 09:19
ВСУ атаковали села в Херсонской области: есть жертвы и раненые
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
"Наши по нам же стрелять не могут": как менялись настроения в Чернобаевке >>
 
Херсонская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:46В Николаевской области "Искандер" уничтожил ангар с БПЛА "Байрактар"
15:25Для новых регионов РФ создадут госпрограмму по развитию
15:02Минтруд Крыма организует выездные офисы для помощи мобилизованным
14:41На пожаре в жилом доме в Феодосии спасли более 20 человек
14:23Ракетный удар по гостинице в Херсоне: есть жертвы
14:12В крымском лагере избили 8-летнего мальчика
13:43Добровольцы в Крыму также получат по 200 тысяч рублей
13:38128 тысяч за "хвосты": житель Крыма обвиняется в передаче взяток в вуз
13:26Планируют ли переформатировать СВО
13:24Пять тысяч детей из Херсонской области приедут в Крым на отдых
13:18В России снова рост смертей от коронавируса
13:08Пыточную тюрьму нацбата "Айдар" обнаружили в ЛНР – Следком
12:56Количество платежей в мобильном приложении РНКБ превысило 500 тыс. в день
12:45Пушилин разъяснил правила перехода административной границы
12:31В Крыму директор МУП платил подчиненным за стройку дома из бюджета
12:22ВСУ обстреляли с вертолета исправительную колонию в Горловке
12:08Удар по гостинице в центре Херсона – спасатели разбирают завалы
11:57НАТО стремится перенести военные действия из Украины в Россию – Патрушев
11:49Офисы ФНС открыли в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях
11:40В Севастополе с горы сорвался альпинист
Лента новостейМолния