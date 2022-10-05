Ракетный удар по гостинице в Херсоне: есть жертвы
В результате ракетного удара по гостинице в Херсоне один человек погиб, трое ранены
© Служба ГО и ЧС по Херсонской областиУкраинские войска нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона
© Служба ГО и ЧС по Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В результате ракетного удара по гостинице в Херсоне один человек погиб, трое пострадали. Об этом сообщили в Минздраве Херсонской области.
"К несчастью, в результате обстрела пострадали три мирных жителя, один человек погиб", – говорится в сообщении.
ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона, на ул. Белинского ночью 5 октября. Спасатели оперативно прибыли на место, начав поиск людей под завалами. Работы продолжаются до сих пор.
На месте происшествия дежурят кареты скорой медицинской помощи. В операции задействованы несколько бригад. Медики оказали экстренную медицинскую помощь раненым на месте, после чего пострадавших с осколочными ранениями доставили в областные больницы.
"Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести", – отметили в минздраве.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.