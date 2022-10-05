https://crimea.ria.ru/20221005/nato-stremitsya-perenesti-voennye-deystviya-iz-ukrainy-v-rossiyu--patrushev-1124722099.html

НАТО стремится перенести военные действия из Украины в Россию – Патрушев

НАТО стремится перенести военные действия из Украины в Россию – Патрушев - РИА Новости Крым, 05.10.2022

НАТО стремится перенести военные действия из Украины в Россию – Патрушев

Сегодня против России воюют не только украинские нацформирования и ВСУ, а весь блок НАТО во главе со США, которые не желают окончания СВО, больше того –... РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T11:57

2022-10-05T11:57

2022-10-05T11:57

нато

российская федерация (россия, рф)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Сегодня против России воюют не только украинские нацформирования и ВСУ, а весь блок НАТО во главе со США, которые не желают окончания СВО, больше того – стремятся перенести военные действия с территории Украины в Россию. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму.По его словам, натовцы "участвуют в планировании военных операций, шантажируют применением оружия массового поражения". При этом все попытки провести переговоры между Россией и Украиной были сорваны по приказу заокеанских покровителей Киева.В свете происходящего, а также в связи со "стремлением США, Англии, их западных сателлитов затянуть военные действия, перенести их на нашу территорию", особую значимость приобретает тема национальной безопасности.В том числе и особенно – в Крыму, для которого серьезную угрозу сегодня представляет "активность стран НАТО в Черноморском регионе", подчеркнул глава Совбеза.Опасность для транспортной инфраструктуры здесь представляет и диверсионно-террористическая деятельность как украинских спецслужб, так и международных террористических организаций, отметил он."Также обращаю внимание на необходимость усиления охраны вокзалов, железнодорожных линий, путепроводов, мостов, портов, объектов трубопроводного транспорта и на повышение контроля за пассажирскими и грузовыми перевозками", – подчеркнул секретарь Совбеза РФ.Ранее Николай Патрушев раскритиковал уровень антитеррористической защищенности Крыма.

https://crimea.ria.ru/20221005/aktivnost-nato-v-chernomorskom-regione-ugrozhaet-krymu---patrushev-1124721344.html

https://crimea.ria.ru/20221003/v-nato-opasayutsya-vozmozhnogo-puska-yadernogo-bespilotnika-poseydon----smi-1124698067.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, российская федерация (россия, рф), специальная военная операция рф на украине