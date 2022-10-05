https://crimea.ria.ru/20221005/nato-stremitsya-perenesti-voennye-deystviya-iz-ukrainy-v-rossiyu--patrushev-1124722099.html
НАТО стремится перенести военные действия из Украины в Россию – Патрушев
НАТО стремится перенести военные действия из Украины в Россию – Патрушев - РИА Новости Крым, 05.10.2022
НАТО стремится перенести военные действия из Украины в Россию – Патрушев
Сегодня против России воюют не только украинские нацформирования и ВСУ, а весь блок НАТО во главе со США, которые не желают окончания СВО, больше того –... РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T11:57
2022-10-05T11:57
2022-10-05T11:57
нато
российская федерация (россия, рф)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Сегодня против России воюют не только украинские нацформирования и ВСУ, а весь блок НАТО во главе со США, которые не желают окончания СВО, больше того – стремятся перенести военные действия с территории Украины в Россию. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму.По его словам, натовцы "участвуют в планировании военных операций, шантажируют применением оружия массового поражения". При этом все попытки провести переговоры между Россией и Украиной были сорваны по приказу заокеанских покровителей Киева.В свете происходящего, а также в связи со "стремлением США, Англии, их западных сателлитов затянуть военные действия, перенести их на нашу территорию", особую значимость приобретает тема национальной безопасности.В том числе и особенно – в Крыму, для которого серьезную угрозу сегодня представляет "активность стран НАТО в Черноморском регионе", подчеркнул глава Совбеза.Опасность для транспортной инфраструктуры здесь представляет и диверсионно-террористическая деятельность как украинских спецслужб, так и международных террористических организаций, отметил он."Также обращаю внимание на необходимость усиления охраны вокзалов, железнодорожных линий, путепроводов, мостов, портов, объектов трубопроводного транспорта и на повышение контроля за пассажирскими и грузовыми перевозками", – подчеркнул секретарь Совбеза РФ.Ранее Николай Патрушев раскритиковал уровень антитеррористической защищенности Крыма.
https://crimea.ria.ru/20221005/aktivnost-nato-v-chernomorskom-regione-ugrozhaet-krymu---patrushev-1124721344.html
https://crimea.ria.ru/20221003/v-nato-opasayutsya-vozmozhnogo-puska-yadernogo-bespilotnika-poseydon----smi-1124698067.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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нато, российская федерация (россия, рф), специальная военная операция рф на украине
НАТО стремится перенести военные действия из Украины в Россию – Патрушев
Секретарь Совбеза РФ Патрушев: НАТО стремится перенести боевые действия из Украины в РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Сегодня против России воюют не только украинские нацформирования и ВСУ, а весь блок НАТО во главе со США, которые не желают окончания СВО, больше того – стремятся перенести военные действия с территории Украины в Россию. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму.
"Против нас, по сути, воюет блок НАТО, члены которого предоставляют киевскому режиму тяжелое вооружение, боеприпасы, разведданные, обеспечивают подготовку военных специалистов. <...> США и их союзники намерены воевать до последнего украинца, потому что народ этой страны для них всего лишь разменная монета в геополитической игре", – цитирует Патрушева РИА Новости.
По его словам, натовцы "участвуют в планировании военных операций, шантажируют применением оружия массового поражения". При этом все попытки провести переговоры между Россией и Украиной были сорваны по приказу заокеанских покровителей Киева.
В свете происходящего, а также в связи со "стремлением США, Англии, их западных сателлитов затянуть военные действия, перенести их на нашу территорию", особую значимость приобретает тема национальной безопасности.
В том числе и особенно – в Крыму, для которого серьезную угрозу сегодня представляет "активность стран НАТО в Черноморском регионе", подчеркнул глава Совбеза.
Опасность для транспортной инфраструктуры здесь представляет и диверсионно-террористическая деятельность как украинских спецслужб, так и международных террористических организаций, отметил он.
Патрушев поручил повысить в Крыму готовность сил и средств реагирования на чрезвычайные происшествия, для чего "провести совместные учения и тренировки". А также решить вопрос с дополнительным финансированием для полноценного внедрения аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", одной из важнейших задач которого является принятие оперативных решений в кризисных ситуациях. Это важно в том числе на фоне возросшей вероятности применения противником БПЛА для ущерба работе транспортного комплекса, отметил Патрушев.
"Также обращаю внимание на необходимость усиления охраны вокзалов, железнодорожных линий, путепроводов, мостов, портов, объектов трубопроводного транспорта и на повышение контроля за пассажирскими и грузовыми перевозками", – подчеркнул секретарь Совбеза РФ.