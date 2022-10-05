https://crimea.ria.ru/20221005/putin-naznachil-vrio-glav-novykh-regionov-rossii-1124720368.html

Путин назначил врио глав новых регионов России

Путин назначил врио глав новых регионов России - РИА Новости Крым, 05.10.2022

Путин назначил врио глав новых регионов России

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности глав четырех новых регионов России. Соответствующие указы опубликованы на официальном... РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T09:57

2022-10-05T09:57

2022-10-05T10:05

владимир путин (политик)

российская федерация (россия, рф)

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности глав четырех новых регионов России. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.Следующими указами президент назначил Леонида Пасечника врио главы ЛНР, Владимира Сальдо - врио губернатора Херсонской области, Евгения Балицкого - врио губернатора Запорожской области.Ранее в среду Владимир Путин утвердил ратификацию договоров о принятии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.Референдумы во всех четырех регионах прошли 23-27 сентября, на них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их.

https://crimea.ria.ru/20221004/kak-budut-zhit-chetyre-novykh-subekta-rf-v-perekhodnyy-period--glavnoe-1124711345.html

российская федерация (россия, рф)

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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2022

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владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область