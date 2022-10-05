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Путин назначил врио глав новых регионов России - РИА Новости Крым, 05.10.2022
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Путин назначил врио глав новых регионов России
Путин назначил врио глав новых регионов России - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Путин назначил врио глав новых регионов России
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности глав четырех новых регионов России. Соответствующие указы опубликованы на официальном... РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T09:57
2022-10-05T10:05
владимир путин (политик)
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донецкая народная республика (днр)
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запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности глав четырех новых регионов России. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.Следующими указами президент назначил Леонида Пасечника врио главы ЛНР, Владимира Сальдо - врио губернатора Херсонской области, Евгения Балицкого - врио губернатора Запорожской области.Ранее в среду Владимир Путин утвердил ратификацию договоров о принятии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.Референдумы во всех четырех регионах прошли 23-27 сентября, на них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их.
https://crimea.ria.ru/20221004/kak-budut-zhit-chetyre-novykh-subekta-rf-v-perekhodnyy-period--glavnoe-1124711345.html
российская федерация (россия, рф)
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
херсонская область
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область
Путин назначил врио глав новых регионов России

Президент России Путин назначил врио глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

09:57 05.10.2022 (обновлено: 10:05 05.10.2022)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности глав четырех новых регионов России. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Пушилина Дениса Владимировича временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики до вступления в должность лица, избранного главой ДНР. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в первом документе.
Следующими указами президент назначил Леонида Пасечника врио главы ЛНР, Владимира Сальдо - врио губернатора Херсонской области, Евгения Балицкого - врио губернатора Запорожской области.
Ранее в среду Владимир Путин утвердил ратификацию договоров о принятии ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.
Референдумы во всех четырех регионах прошли 23-27 сентября, на них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 12:50
Как будут жить четыре новых субъекта РФ в переходный период – главное
Владимир Путин (политик)Российская Федерация (Россия, РФ)Донецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьХерсонская область
 
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Заголовок открываемого материала
09:57Путин назначил врио глав новых регионов России
09:54Патрушев раскритиковал антитеррористическую защищенность Крыма
09:38Таможня между РФ и ДНР прекращает работу
09:35Путин подписал законы о вхождении четырех регионов в состав России
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