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Активность НАТО в Черноморском регионе угрожает Крыму - Патрушев - РИА Новости Крым, 05.10.2022
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Активность НАТО в Черноморском регионе угрожает Крыму - Патрушев
Активность НАТО в Черноморском регионе угрожает Крыму - Патрушев - РИА Новости Крым, 05.10.2022
Активность НАТО в Черноморском регионе угрожает Крыму - Патрушев
Активность НАТО в Черноморском регионе серьезно угрожает Крыму. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в Севастополе на... РИА Новости Крым, 05.10.2022
2022-10-05T11:07
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нато
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Активность НАТО в Черноморском регионе серьезно угрожает Крыму. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму.Кроме того, по его словам, для судов, кораблей, портовой инфраструктуры опасность представляют украинские дрейфующие мины. "Также недавно под Севастополем обнаружены и уничтожены морские беспилотные аппараты", - добавил секретарь Совбеза.Ранее Патрушев заявил, что в Крыму отмечается высокий уровень террористических угроз на фоне проведения РФ на Украине специальной военной операции. При этом для обеспечения безопасности на территории полуострова сделано недостаточно.
https://crimea.ria.ru/20220928/ukrainskiy-variant-poydet-li-nato-na-bolshuyu-voynu-s-rf-1124643452.html
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нато, безопасность республики крым и севастополя, крым, черное море
Активность НАТО в Черноморском регионе угрожает Крыму - Патрушев

Секретарь Совбеза Патрушев: активность НАТО в Черноморском регионе угрожает Крыму

11:07 05.10.2022 (обновлено: 12:23 05.10.2022)
 
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© РИА Новости . Игорь Маслов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Активность НАТО в Черноморском регионе серьезно угрожает Крыму. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в Севастополе на совещании по безопасности в Крыму.
"Серьезным источником угроз является активность стран НАТО в Черноморском регионе", - заявил Патрушев.
Кроме того, по его словам, для судов, кораблей, портовой инфраструктуры опасность представляют украинские дрейфующие мины. "Также недавно под Севастополем обнаружены и уничтожены морские беспилотные аппараты", - добавил секретарь Совбеза.
Ранее Патрушев заявил, что в Крыму отмечается высокий уровень террористических угроз на фоне проведения РФ на Украине специальной военной операции. При этом для обеспечения безопасности на территории полуострова сделано недостаточно.
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